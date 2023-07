Prigožin z okna nevypadne, Putinovi ještě dobře poslouží, říká generál Šedivý

Prigožin se minulý týden rozhodl táhnout na Moskvu, když ohlásil protest proti ruskému armádnímu velení. Daleko se ale nedostal. Zřejmě i proto, že se k němu nikdo další nepřidal. Po několika hodinách tak pochod odvolal, nakonec se přesunul do Běloruska na pozvání tamního diktátora Alexandra Lukašenka.

Další osud jeho Wagnerovy soukromé vojenské společnosti není jasný. Minimálně část jeho mužů by se ale také mohla přemístit do Běloruska. Vladimir Putin nicméně slíbil, že žoldnéři nebudou za „puč“ nijak trestně stíháni a mohou odejít za svým velitelem. „Prigožinovi se ale v Bělorusku nebude dýchat dobře,“ uvažuje v rozhovoru pro Čtidoma.cz bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky, generál Jiří Šedivý.

Má se Prigožin bát, že vypadne z okna nebo spáchá sebevraždu mnohonásobným střelením se do zad?

Samozřejmě, že ano. Ale je to především problém Putina. Kdyby ho nechal v této době odstranit, upozornil by sám na sebe a přiznal, že pro něj byl nebezpečný. Ale také se může stát, že ho zlikviduje někdo úplně jiný. Má spoustu nepřátel, je hodně lidí, kteří by se mu mohli pomstít. I mezi Ukrajinci. Jeho pozice tak nebude komfortní.

Generál Jiří Šedivý

- Bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR.

- Hlavní náplní jeho práce bylo provést v armádě takové změny, aby se stala armádou splňující požadavky ke vstupu do NATO.

- Bezpartijní kandidát do Evropského parlamentu za Evropskou demokratickou stranu.

Myslíte si tedy, že v Bělorusku není v bezpečí?

Nebude se mu tam dýchat dobře. Musel by mít nějaké speciální povolení mít kolem sebe neustále skupinu lidí, která by ho chránila. Takže dřív nebo později z Běloruska odejde. Bude chtít situaci stabilizovat. Asi i Putin mu doporučí, aby působil někde daleko v zahraničí. Tipoval bych to na Afriku, kde má řadu svých aktivit.

Bude mít peníze na výplatu svých žoldáků?

Souvisí to s vaší předchozí otázkou. V Rusku už samozřejmě nedostane žádnou armádní zakázku, žádnou státní zakázku. Příjem peněz se mu tak opravdu omezí. Ostatně, FSB mu zabavila několik miliard rublů a brzy nemusí mít na to, aby svoji armádu platil. Bude mít na výběr – být v prostoru, kde je v ohrožení, nebo se vzdálit někam, kde bude moci situaci kontrolovat. Tam nebude vadit ani Putinovi. Může dál plnit úkoly, které dostával od ruského vedení. Ať už se bavíme o Mali, Kongu, Libyi či Alžírsku. Kde bude potřeba, tam ho znovu nasadí.

Proč vlastně Prigožin šel na Moskvu, co ho k tomu vedlo?

Mix různých důvodů. Předně jde o to, že měl určitě vyšší politické ambice, než na které dosáhl. Proto řada konfliktů, především směrem ke Gerasimovi a Šojguovi. Zejména na druhého jmenovaného stále útočil. Ruská armáda mu nedala dostatečnou podporu pro boj v Bachmutu. Kdyby tam Prigožin neuspěl, zhroutily by se jeho ambice úplně.

Mohl myslet na prezidentské křeslo?

To asi ne. Ale určitě mohl předpokládat, že bude hodně vysoce postaveným politikem, který bude mít k Putinovi ještě blíž.

U Bachmutu odvedl pro Rusko černou práci, souhlasíte?

Bezesporu. Kdyby šlo o normální situaci, byl by po měsíci, maximálně dvou stažen do týlu. Tam by proběhla reorganizace a následně by Wagnerovci zase mohli být posláni do boje. On ale odvedl špinavou práci a teprve pak byl stažen. Jeho vojáci vydrželi na bojišti velmi dlouho. To přináší únavu i stres. Následkem jsou pak větší ztráty.

Naštval Prigožina rozkaz Šojgua, že všechny vojenské skupiny mají být podřízeny velení ruské armády?

Jistě. Tím by Prigožin přišel o svůj nástroj moci a svoji pozici. Takže to byl jeden ze spouštěčů pochodu na Moskvu. Nevím, zda ruská vojska na jeho tábor opravdu provedla nějaký úder. Ale to, co on následně udělal, bylo zkratkovité jednání. V určité fázi si myslel, že má tolik síly, že klidně dojde až do Moskvy.

Proč sílu neměl?

Předpokládal, že se k němu připojí část generality ruské armády a snad i veřejnosti. Což se ve větším měřítku nestalo. Putin nerespektoval jeho požadavek, takže musel postup zastavit a přijmout Lukašenkův návrh. Putin mu tím dal možnost vycouvat.

Vyrojily se i různé teorie, že Prigožin mohl být přeplacen Západem, který mu dal víc než Putin. Co si o tom myslíte?

Že to tak není. Když se zpětně díváte na způsob jeho komunikace na sociálních sítích, na jeho výlevy vzteku a arogance, tak zjistíte, že zřejmě není psychicky v pořádku. Je to bezohledný člověk, který má za sebou mimo jiné několik let ve vězení. Nemůžeme od něj očekávat vysoce sofistikované uvažování. Ale že by se spojil se Západem, to ne.

