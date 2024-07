Proč lidé létají a kufry ne: Kolapsy na letišti a dovolená bez bagáže, z Prahy neodletělo na 1600 zavazadel

S cestujícími na začátku týdne neodletělo 1600 zavazadel, sdělila Eva Krejčí z pražského letiště v tiskové zprávě. „Téměř 50 procent zavazadel z těchto letů již míří za svými majiteli a v průběhu dnešního dne bude odeslán zbytek zavazadel. Během úterka odletěly již všechny linky s plnou nakládkou. Nadále by nemělo docházet k problémům s nakládkou zavazadel. Problémy zaznamenává Letiště Praha také u vykládky zavazadel.“

Přistáli o den později a jinde. A kufr přicestoval za týden

Paní Radka letěla v neděli brzy ráno z pražské Ruzyně na konferenci do portugalského Porta. Měla letět v 6 ráno s tím, že ještě před polednem uvidí Atlantik. To říkaly s předstihem koupené letenky. Let objednala přes webový portál a měla letět s Lufthansou s přestupem ve Frankfurtu. A německé Lufthanse (neplést s LuftJardou, pozn. red.) se přece dá věřit. Let byl ale chvíli před nástupem zrušen a cestující přesměrováni do Zurichu, kde strávili noc. Paní Radka do Porta dojela až o den později vlakem, aerolinky ji dopravily jen do Lisabonu. Vlak si platila sama. A kufr přicestoval až v pátek!

Praha: nejméně početná noční směna nezvládla situaci

Problémy na letišti začaly v noci z neděle na pondělí, kdy místo předpokládaných 18 letů jich musela směna odbavit 27. Zpozdily se totiž charterové lety, především z přímořských letovisek. A tento problém se přenesl i do provozu v následujících dnech, i když letiště operativně posílilo směny z řad svých administrativních pracovníků.

Za všechno mohou Turci (a to nemluvíme o fotbalu)

Plynulost letecké dopravy záleží na odbavení na letištích, na kapacitě leteckých dopravců a na kapacitě řízení letového provozu. Velká část letů z pražského letiště míří do Turecka a právě turecké řízení letového provozu je v posledních týdnech předmětem kritiky dopravců, někteří zvažují, že linky do této země zruší. Server raillynews.com zaznamenal, že turecký ministr dopravy a infrastruktury Abdulkadir Uraloğlu se sám vyjádřil, že například 15. června letošního roku dosáhl počet letadel přilétajících na turecká letiště a odlétajících z nich počtu 4227 a sám připustil, že „se začátkem letní sezóny dochází k výraznému přetížení letecké dopravy na našich letištích“. A to znamená zpoždění v řádu vyšších desítek minut.

Odbavení do 30 minut, jinak zpoždění. Jde o peníze

Zpoždění, která letadla nabírají, se jen těžko dohánějí. Letadla totiž neustále rotují, zpoždění jednoho letu se tak promítá do toho dalšího. Letecké společnosti mají zájem na tom, aby odbavení letadla na zemi trvalo pouze v řádu nejlépe tří desítek minut, a tak jej také plánují. Hodinové zpoždění předchozího letu tak znamená nutně i zpoždění letu dalšího. V „horké sezóně“ navíc není přílišný prostor, aby společnosti nahradily stroje, které mají zpoždění, dalším letadlem. Ostatně mnohé letecké společnosti musí svůj letadlový park posilovat na sezónu pronajatými stroji. A počet letadel není nekonečný, i kvůli zpoždění dodávek nových letadel. Problémy společnosti Boeing s dodávkami nových strojů jsou obecně známy a ani Airbus není v termínech dodání svých letadel bezchybný.

Čtyři hlavní hráči

Provoz na letišti se řídí letním letovým řádem, který pro Čtidoma.cz popsal provozní ředitel letiště Martin Kučera: „Ten je připravován vždy půl roku dopředu. Určující při plánování je hodinová propustnost letiště. Je třeba naplánovat počet personálu a prostředků pro zajištění provozu. Na letišti jsou čtyři hlavní hráči – samotné letiště, tedy jeho vybavení a obsluha, řízení letového provozu jako ten, kdo přílety a odlety letadel řídí, důležitým hráčem jsou také samy letecké společnosti, kterým jsou přidělovány jednotlivé ‚sloty‘, tedy prostor pro jejich přílet, odbavení a odlet, a pak společnosti, které cestující a letadla odbavují.“

Doklad spolehlivosti, brigádníci na letišti a nenaložené kufry

Okamžité posílení pracovníků odbavení zavazadel (v letištní hantýrce „kapacity handlingu“), ať již pracují přímo na ploše, nebo v tzv. třídírně, není úplně jednoduché. Stávající legislativa opírající se o mezinárodní předpisy požaduje, aby každý takový pracovník byl nejen zaměstnavatelem řádně proškolen, ale aby se vůbec směl ve vyhrazených prostorech letiště pohybovat, musí mít i doklad spolehlivosti, který vydává Úřad pro civilní letectví po ověření bezúhonnosti a důvěryhodnosti žadatele. Jen získání takového dokladu trvá několik týdnů, další čas zabere řádné zaškolení. Prioritou letecké dopravy je totiž její bezpečnost, stejně jako bezpečnost všech pracovníků. Okamžitou reakcí na náhlou situaci tak může být pouze zapojení již prověřených zaměstnanců, kteří jsou ale i tak v této době maximálně vytíženi.

To jsem za 35 let na letišti nezažil

Ve vysílání Radiožurnálu předseda představenstva Letiště Praha a.s. ing. Jiří Pos řekl: „Nastávají různé situace: je to počasí, bouřky, sněhové kalamity, mohou to být stávky. Ale znovu říkám, v takové míře, v takové kumulaci do krátkého času a období osobně za 35 let práce na letišti nepamatuji.“ Letiště operativně nasadilo v pondělí své administrativní pracovníky, kteří přístup do vyhrazených prostor mají. Postupně se snad letišti daří situaci stabilizovat.

