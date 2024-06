Proč o sobě Češi nechtějí rozhodovat? Když právě „zlý Brusel“ určí naši budoucnost

Podle posledních průzkumů mají šanci na vítězství ve volbách do Evropského parlamentu koalice SPOLU a hnutí ANO. Tyto volby jsou v České republice dlouhodobě vnímány jako volby druhého či třetího řádu. S trochou nadsázky se dá říct, že pro mnoho lidí je lepší strávit čas u venezuelské telenovely než jít k volební urně. „Evropská unie je pro mnoho Čechů příliš vzdálená a složitá,“ uvedl pro Čtidoma.cz Tomáš Zdechovský.

Přitom Evropský parlament společně s Radou Evropské unie rozhoduje o právních předpisech EU, které se přímo týkají i každého občana České republiky. Jen minimum Čechů přitom tuší, do jakého orgánu EU jsou nadcházející volby, jak se tento orgán jmenuje apod. „To číslo bude nízké, tipoval bych to na méně než 20 procent. Přesně to ale nevím,“ potvrdil Zdechovský.

Tomáš Zdechovský

- Je poslanec Evropského parlamentu.

- Od roku 2020 je místopředseda KDU-ČSL.

- Působil jako krizový manažer a mediální analytik.

- Vystudoval magisterské obory pastoračně sociální asistent a pedagog volného času.

- Absolvoval i bakalářský obor politická komunikace na Papežské salesiánské univerzitě v Římě.

- Vystudoval magisterský obor mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně.

Proč je v Česku tak nízká volební účast, proč je takový nezájem o volby do EP 2024?

Evropská politika není jednoduchá, je komplexní, potřebujete mít znalosti, zkušenosti a schopnosti se domluvit s ostatními. Myslím, že se informovanost o Evropské unii lepší, ale pořád není na takové úrovni, jak by měla být. Je opravdu pár novinářů, kteří znají procesy a mechanismy institucí, chápou kontext a znají danou problematiku. Tyhle články se ale k obyčejným lidem moc nedostanou. Bohužel.

Kdo může za nízkou volební účast?

Zčásti i politici, kteří EU v minulosti také nerozuměli a vše špatné házeli na zlý Brusel. Přitom si musíme uvědomit, že 80 % toho, co se schválí v Bruselu, se pak promítne do naší legislativy. A pokud chceme zákony ovlivňovat, musíme tam mít schopné politiky.

Jaké důsledky bude mít volební (ne)účast do EP 24?

Důsledky asi žádné nebudou. Lidé i svou neúčastí vyjadřují názor, to je třeba respektovat. Je to smutné, ale je to tak. V EU pak nikdo nebude řešit, že přišlo málo lidí, a proto bychom měli mít třeba komisaře s méně významným portfoliem. To opravdu ne. Naše zahraniční politika nás aktuálně staví do velmi dobré role v rámci EU, viz naši iniciativu pro nákup munice pro Ukrajinu.

Co se stane s Českou politikou, když v nadcházejících volbách vyhraje koalice SPOLU?

Zřejmě půjde o souboj mezi SPOLU a ANO. Pokud vyhrajeme my (SPOLU), budeme klást velký důraz na bezpečnost a konkurenceschopnost celé EU. Máme nejzkušenější a nejkompetentnější kandidátku ze všech. Navážeme přesně tam, kde jsme skončili. Máme za sebou výsledky a unijní politiku známe. To je naše obrovská výhoda. Česko potřebuje v Bruselu přesně tyto politiky.

A když vyhraje ANO?

ANO je skeptičtější a jeho kandidátka na rovinu není tak kvalitní. Mnoho jejho kandidátů evropskou politiku vůbec neumí, což jsme se mohli přesvědčit v mnoha mediálních výstupech. Dopadne to jako minule, europoslanci za ANO nebyli (až na Ditu Charanzovou a Martinu Dlabajovou, které opustily ANO) příliš viditelní. Snažit se začali až teď před volbami.

K čemu nám je dnes vlastně dobrá EU?

Díky EU se neustále zvedá naše životní úroveň. Za těch 20 let jsme z EU dostali bilion korun, které politici někdy investovali do nesmyslných projektů (rozhledny atd.). Těmto časům snad odzvonilo.

Do budoucna ale budeme do společné kasy přispívat, je to tak?

Určitě budeme muset víc přispívat do společné kasy. Záležet bude také na tom, o kolik států a kdy se EU rozšíří. To na to bude mít také vliv.

Jak Česko hospodaří s dotacemi z EU a jak by mělo hospodařit?

Měli bychom investovat do projektů, které dávají smysl. První dekádu po vstupu jsme nevěděli, na co ty peníze smysluplně použít. Často docházelo k podvodům, dnes je to však mnohem přísněji hlídané. Dotace musí jít z mého pohledu do veřejně prospěšných statků (silnice), ale také do projektů, které mají potenciál posunout naši zemi zase o krok kupředu (investice do jádra, obnovitelných zdrojů…)

Za co jste na půdě EU zodpovědný a v čem byste chtěl pokračovat v dalším období po případném zvolení?

V tomto volebním období jsem byl zodpovědný za práci ve výborech pro rozpočtovou kontrolu, výboru pro zaměstnanost a sociální věci a zahraničním výboru. Ve zkratce v kontrolním výboru jsme kontrolovali hospodaření evropských institucí a také nakládání s dotacemi v členských státech. Pokud vznikly pochybnosti nad jejich správným užíváním, podnikli jsme misi do dané země, kde jsme si vyžádali veškeré důležité dokumenty a sešli se s představiteli státu a institucí. Pokud došlo k pochybení, dále jsme to řešili s Evropskou komisí či OLAFem. Řešil jsem také bezpečnost a migrace, které se prolínaly mnoha výbory. Na části (té neproblematické) migračního balíčku jsem také pracoval. Dlouhodobě se o bezpečnostní tematiku zajímám a snažím se prohlubovat svou expertizu. Proto bych rád pokračoval v této činnosti i v dalším volebním období.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Fico je hrozba, Slovensko na to může brzy ošklivě doplatit. Obstojí srovnání s Orbánem?