Proč Ukrajina nesmí jednat o míru s Ruskem? USA by uznaly porážku a následoval by děsivý scénář

Odvážný ukrajinský útok na velkou ruskou válečnou loď na okupovaném Krymu na konci loňského roku byl jednou z důležitých epizod, jak Rusku odepřít kontrolu nad Černým mořem. I díky tomuto úderu ruská černomořská flotila již nemůže počítat s tím, že má na Krymském poloostrově bezpečné kotviště. Všechny tamní přístavy jsou už dnes zranitelné.

Ukrajině to válku nevyhraje

Institut pro studium války zveřejnil údaje, které ukazují, že v Sevastopolu došlo mezi červnem a prosincem 2023 k razantnímu poklesu počtu ruských námořních plavidel. Naopak to vypadá, že se lodě přesunuly do přístavu Novorossijsk, který je mnohem dál na východ. Krok umístit lodě a ponorky vyzbrojené raketami Kalibr v Černém moři byl z ruské strany poměrně riskantním rozhodnutím, které se nevyplatilo. Je v podstatě jisté, že Putin musí hledat i jiné možnosti, pokud se nechce vystavovat ukrajinským útokům.

Na druhou stranu je pravda, že i když pro Ukrajince může jít o dílčí úspěch, válku jim to pravděpodobně nevyhraje. Rusové pravidelně útočí na ukrajinské cíle, umírají nejen vojáci, ale i civilisté. I proto se objevují názory, že by prezident Volodymyr Zelenskyj měl usednout k jednacímu stolu a řešit mír.

„Západ by uvítal ukončení bojů, ale v této podobě je to jen hypotetické. Nelze zapomenout na legitimní požadavek Ukrajiny, aby se stáhla všechna ruská vojska z mezinárodně uznávaného území státu. To je v zásadním protikladu k Putinově představě o finálním uspořádání po jeho tzv. speciální operaci,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz generál Jiří Šedivý.

Čína je zvědavá, má důvod

Úskalím mírového jednání v současné situaci je však i to, že by znamenalo porážku nejen pro Ukrajinu, ale také pro Spojené státy a jejich spojence v Evropě a Asii. To ale není vše, následovat by mohl doslova děsivý scénář. Zároveň by to totiž povzbudilo Rusko, ale i Čínu, aby nerušeně praktikovaly své politické, ekonomické a bezpečnostní cíle – včetně obsazení nového území ve východní Evropě a na Tchaj-wanu. Je složité cokoli předjímat, ale ke globálnímu konfliktu by zřejmě bylo zase o krok blíž.

„Čína je samozřejmě zvědavá, jak vše dopadne. Řešení Západu může posílit jejich přesvědčení, že může na svůj ‚problém Tchaj-wan‘ použít podobnou cestu jako Rusko na Ukrajině,“ má jasno bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR.

Ukrajinci dovolili, aby se Rusové připravili

Válka na Ukrajině tak bude pokračovat zřejmě až do vítězství jedné ze stran na bitevním poli. Ukrajina, zdá se, v poslední době ztrácí. Vše začalo nepovedenou ofenzívou, která nezaznamenala v podstatě žádné územní zisky. Navíc cíle byly deklarovány dlouho dopředu, Rusové měli možnost se připravit.

Ukrajinci se podle Šedivého dopustili velké strategické chyby už při plánování. „Zřejmě byli opojeni úspěchem první ofenzívy. Následné neuvážené opakování Krymu jako hlavního cíle, k čemuž přispívaly i názory některých amerických vysloužilých generálů, zřetelně odkrývalo záměr protiofenzívy.“

Rusko by mělo volnou cestu na západ

Ukrajina potřebuje získat převahu ve vzduchu, to je klíčem k tomu, aby se snad povedlo vyhnat Rusy ze země. Jenže aby tato síla byla v roce 2024 rozhodující, musí ukrajinské ozbrojené síly vytvořit dočasná „okna“ lokalizované vzdušné převahy, kde nahromadí potřebnou palebnou sílu a budou mít dostatečný prostor k manévrování. K tomu však potřebují lepší a modernější zbraně. „Analytici mluví o tom, že letouny F-16 budou mít Ukrajinci k dispozici až někdy v polovině letošního roku. To je obrovská chyba, Západ se rozhoupával pomalu,“ tvrdí generál Šedivý.

Podle bývalého elitního vojáka musí Ukrajina dostat vše, o co si řekne. „Pokud naši politici nekonečně říkají, že když Ukrajina padne, tak to pro nás bude tragické, protože Rusko bude mít volnou cestu na Západ, pak bychom měli udělat vše pro to, aby se tak nestalo.“ Otázka však je, jestli se to podaří. Nejen v USA, ale i v některých evropských zemích ochota pomáhat značně ochabla.

