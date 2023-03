Proruský převrat v Moldavsku už brzy? Putin sází na svého muže oligarchu

Moldavsko leží mezi Ukrajinou a Rumunskem a historicky navazuje na království Moldávie, které se rozkládalo i na části dnešního Rumunska a Ukrajiny. Problematická autonomní oblast, mezinárodně neuznávaný stát Podněstří, ale součástí Moldávie nebýval. V Moldavsku žijí asi 4 milióny obyvatel, mluví se zde rumunsky, rusky, ukrajinsky a gagauzsky. Část Moldavska kontrolovali Sověti již po první světové válce, zbytek obsadili roku 1940 a nazvali Moldavskou sovětskou socialistickou republikou.

Ve vzduchu visí proruský převrat

Situace začíná být bez přehánění vážná, jak o tom již několikrát informovala prezidentka Maia Sandu a ve vzduchu se čím dál nápadněji vznáší proruský převrat. Třaskavost situace je umocněna tím, že v Moldavsku se nachází proruský separatistický region Podněstří, který se oddělil od Moldavska v roce 1990. V této oblasti, kterou nemá ústřední vláda pod kontrolou, operují ruské jednotky. Ruský prezident Putin vyslal několikrát varování, že pokud dojde k jeho pacifikaci moldavskou vládou, bude to Moskva považovat za útok proti sobě, z čehož budou vyvozeny patřičné důsledky.

Pokud bychom se blíže podívali na dění v Moldavsku, nápadně nám to může připomínat Bulharsko, kde pod tlakem demonstrací, podporovaných a živených Kremlem, odstoupila prozápadní vláda Kirila Petkova.

Favoritem Kremlu je uprchlý oligarcha

Na stejný scénář pak Putin nepochybně vsází i v případě Moldavska, věrným pomocníkem mu má být v jeho záměrech uprchlý oligarcha Ilan Șor a jeho strana, která má v příhodný okamžik vyvolat masové demonstrace, které by vyvinuly na ústřední moldavskou vládu tak silný tlak, že by mu podlehla a pod tíhou okolností by odstoupila.

Na druhé straně je potřeba podotknout, že vedle toho má Kreml páky na to, aby velmi rychle destabilizoval situaci v Moldavsku a podnítil nespokojenost širokých vrstev obyvatelstva. Moldavsko je z drtivé většiny závislé na přísunu ruského plynu, a pokud se Putin rozhodne jeho dodávky výrazněji přiškrtit, nebo dokonce úplně zavřít kohoutky, je jasné, jakou to vyvolá reakci u lidí, které navíc trápí neutěšená ekonomická situace, vysoká inflace a všudypřítomná drahota.

Obhájí moldavská vláda svůj prozápadní směr?

Moldavskou vládu tak čeká těžký úkol – musí v ovzduší hospodářského marasmu obhájit své prozápadní směřování a odrazit tlak, který na ni bude s vydatnou ruskou podporou vyvíjen. Není pochyb o tom, že právě tento tlak bude stoupat úměrně tomu, jak se bude zhoršovat ekonomická situace Moldavska, které je vklíněno mezi Východ a Západ.

Vybuzení ekonomicky frustrovaného obyvatelstva by pak podle Kremlu v náležitě destabilizované situaci nebylo nikterak těžké. V ideálním případě by v důsledku událostí vláda padla a politické otěže by převzala strana uprchlého oligarchy, která by ukončila prozápadní směrování země a politicky a zahraničně-politicky by svůj další osud svázala s Ruskem. Následně by se mohl organicky vtělit vzbouřený separatistický region Podněstří do Moldavska.

Prezidentka Sandu a její spojenci se tak musejí mít příští týdny mimořádně na pozoru, protože se může realizovat bulharský scénář, který si politická garnitura u vládního kormidla samozřejmě nepřeje. Ať tak či onak, proruský převrat visí stále ve vzduchu.

Zdroj: redakce, Politico

KAM DÁL: Češi nám musí být vděční. Ale brzy jim vezmeme práci i muže, říká mladá Ukrajinka.