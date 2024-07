Putin může použít jaderné zbraně. USA i Čína se válkou na Ukrajině učí, jejich střet by zasáhl i nás

Od invaze na Ukrajinu v roce 2022 Vladimir Putin opakovaně vyhrožoval použitím taktických jaderných zbraní proti Západu. Ale teprve nedávno Rusko veřejně oznámilo oficiální cvičení s tím, že se připravuje na manipulaci s „nestrategickými jadernými zbraněmi“. Ty mohou být použity na bojišti v různých situacích a nesou méně energie než strategické jaderné zbraně, které mají potenciál srovnat se zemí celá města.

Rusko má tisíce jaderných zbraní

Rusové argumentují tím, že Západ „bezprecedentně vyhrožuje“, jak uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Jde mimo jiné o to, že francouzský prezident Emmanuel Macron před nedávnem znovu potvrdil, že nevylučuje vyslání západních vojáků na Ukrajinu. Zároveň varoval před riziky, která Rusko představuje pro evropskou bezpečnost a další země poblíž jeho hranic. A pak je tu souhlas USA i Velké Británie s tím, aby Ukrajina používala jimi dodané zbraně na cíle v Rusku.

Rusko může svoji jadernou apokalypsu na Ukrajině začít prakticky kdykoli. Režim má necelých 6 000 jaderných zbraní, což je největší jaderný arzenál na světě, a může je odpálit z pozemních sil, ponorek nebo letadel. Ruské jaderné zbraně mají široký rozsah v ničivém výnosu – od zbraní ekvivalentních stovkám kilotun TNT až po takzvané taktické jaderné zbraně, o kterých mluvil Peskov a které se většinou pohybují v rozmezí od 10 do 100 kilotun.

Číňané vše bedlivě sledují

Konflikt na Ukrajině samozřejmě od samého začátku není jen válkou mezi napadenou zemí a ruským agresorem. „Číňané vše bedlivě sledují. Není to otázka jen politických postojů, ale také schopnosti obranného průmyslu USA reagovat na požadavky Ukrajiny na munici, moderní zbraně apod. Obě země mají Ukrajinu tak trochu jako ‚cvičiště‘. Podobné scénáře jako na Ukrajině by se mohly realizovat i v případě konfliktu mezi Čínou, Tchaj-wanem a USA,“ vysvětlil pro Čtidoma.cz bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR generál Jiří Šedivý.

Podle Šedivého není otázka jestli, ale kdy se rozhoří válka mezi USA a Čínou. A právě proto je Ukrajina tolik důležitá. „Ukazuje se, jak moc se posunul systémový pohled na vedení boje na všech základních úrovních. Zvyšuje se role umělé inteligence, zavádějí se nové technologie od kosmických přes bezosádkové prostředky všeho druhu až po používání nových materiálů. To jsou zásadní věci, které je třeba znát a vyzkoušet.“

Západ udělal na Ukrajině celou řadu chyb, které USA nebudou chtít opakovat. Například jde o počáteční špatný odhad ruských sil a jejich schopností. „Původní názory na sílu ruské armády byly výrazně nadhodnocené, na rozdíl od názorů na sílu armády ukrajinské.“

Těžko řešitelný chaos a pokles životní úrovně

Problém je také v tom, že čínská armáda dosud nebyla v akci, je tak velmi složité odhadovat, jak by se chovala a jak by reagovala na nastalé situace. „To je pravda. Co lze téměř naopak s určitostí uvést, je, že by válka s USA krok za krokem eskalovala až na hranici jaderného konfliktu a může svět uvrhnout do jaderné katastrofy. Šlo byl o konflikt, který by uvrhl svět do chaosu s dramatickým snížením ekonomické výkonnosti téměř všech států na jedné i druhé straně konfliktu. Životní úroveň by klesla, což by zasáhlo i Českou republiku,“ dodal generál Šedivý.

