Putin se po Ukrajině vrhne na země NATO a povzbudí Čínu. Střet s USA se blíží, říká generál Šedivý

Hranice NATO nejsou nedotknutelné, Vladimira Putina posiluje i nejednotnost Západu v pomoci Ukrajině. „Zásadním problémem je zdlouhavost politických jednání a následných politických rozhodnutí. Často se vedou jednání až do okamžiku, kdy už je na Ukrajině téměř pozdě,“ vysvětlil Čtidoma.cz bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky generál Jiří Šedivý. Dlouhodobě hovoří o tom, že je potřeba Ukrajině ihned dodat veškeré zbraně a techniku, kterou v boji s okupanty potřebuje. To se ale podle odborníka bohužel neděje, a když ano, tak pomalu.

Ukrajina musí dostat vše, co potřebuje

Přitom i hlasy dalších expertů jednoznačně říkají, že pokud by Putin Ukrajinu ovládl, bude to jen zastávka na jeho mnohem delší a krvavější cestě. „Nepochybuji o tom, že kdyby mu bylo dovoleno obsadit Ukrajinu, překročí hranice některé ze zemí NATO,“ uvedl pro CNN bývalý viceprezident USA Mike Pence.

Penceovy komentáře přicházejí v době, kdy ve Sněmovně reprezentantů probíhá boj o to, zda se podaří prosadit balíček zahraniční pomoci, který by Ukrajině zajistil finance. Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson, který čelí značnému tlaku od zastánců tvrdé linie republikánské strany, řekl, že na stůl položí sérii zákonů o zahraniční pomoci.

Pence ho za to veřejně pochválil. Také generál Šedivý má jasno v tom, že negativní scénář, ve kterém Putin útočí na země NATO, má jasné východisko: „Lze tomu zabránit jediným způsobem, a to urychleným dodáním potřebné výzbroje, kterou Ukrajina potřebuje,“ potvrdil pro náš web bývalý elitní voják.

Střet Číny a USA se blíží

Pence před pár dny na zasedání v Bruselu varoval, že pokud Putin uspěje při invazi na Ukrajinu, bude třeba aktivovat článek 5 (útok na jednoho člena NATO je útokem na všechny). Také varoval, že případný Putinův úspěch „uvede do pohybu dominový efekt, který by povzbudil autoritářské režimy“.

Například Čína by mohla podniknout invazi na Tchaj-wan, která se v některých politických a armádních kruzích bere za hotovou věc, a otázkou má být pouze to, kdy se tak stane. „Čínský prezident Si Ťin-pching dal armádě pokyn, aby se připravila na válku. To bylo v roce 2022 s tím, že o pět let později by měly být přípravy hotové. Takže je možné předpokládat, že se střet blíží,“ potvrdil Čtidoma.cz generál Šedivý.

Západní politici viděli jen dolary

O tom, že Ukrajina je lakmusový papírek, který může ukázat, jakým směrem se svět bude dál ubírat, už asi není sporu. Západ by měl dbát varovných signálů, krvavou řeží na Ukrajině je snad poučen a nebude opakovat chyby z minulosti. Celá řada indicií totiž jasně ukazovala na to, že Putin se nezastaví před ničím. Západní politici však ve jménu proudící ropy, plynu a dolarů zavírali oči před vraždami novinářů a porušováním lidských práv.

Ruskému diktátorovi se klaněli na chodbách v Bruselu a považovali si, když je poctil svou návštěvou. „Podle Putinova názoru byl rozpad SSSR největší katastrofou dvacátého století. Svoje odhodlání vrátit ‚staré pořádky‘ demonstroval už v roce 2008 v krátké válce s Gruzií, kdy Rusko obsadilo Jižní Osetii, a od roku 2014 dobře známou situací na východní Ukrajině a anexí Krymu,“ upozornil pro Čtidoma.cz generál Šedivý.

Hanba pro svět a demokracii

Máslo na hlavě mají i USA, což nepřímo přiznal i Mike Pence. „Toto je pro naši zemi skutečný test. Potřebujeme se zase narovnat. Musíme si uvědomit, že jsme vůdci svobodného světa, je třeba vyslat jasnou zprávu, že budeme stát pevně za svobodou,“ uvedl bývalý viceprezident a vyzval Kongres, aby schválil americkou pomoc Ukrajině.

Otázka je, jak moc jeho slova padnou na úrodnou půdu. Tím spíš že je možné, že v USA se bude hlasovat o pomoci zvlášť pro Ukrajinu a zvlášť pro Izrael. Tuto variantu prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj označil za hanbu pro svět i pro demokracii. Nutno říct, že není daleko od pravdy. Ukrajinci by právem mohli cítit hořkost a obavy, že je svět hází přes palubu.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Raketomet Uragan: Ruská vichřice se valí Ukrajinou. Obránci na něj našli ráznou odpověď.