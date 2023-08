Rakovina není volba, herec Dušek tvrdil nesmysly, říká onkolog. V něčem s ním ale souhlasí

Na rakovinu zemřela maminka Jaroslava Duška i její rodiče. Přesto ji Dušek považuje za nemoc, pro kterou se lidé sami rozhodnou, protože už nechtějí být na světě. „Vy si myslíte, že člověk umře na rakovinu, ale já si myslím, že umře na to, že nenávidí život,“ řekl herec v rozhovoru s Čestmírem Strakatým v Karlových Varech. Pozastavil se i nad tím, že když někdo tvrdí, že chce žít, nemusí to myslet vážně. „Protože když se díváte na to, jak žije, tak přece vidíte, jestli chce, nebo nechce.“

Hřebejk: Mám s ním problém

Tvrzení herce odsoudila část veřejnosti i někteří jeho kolegové. „Tohle je přesně to, proč mám problém s Jardou na tahle témata komunikovat, potažmo ho brát vážně v této otázce. Jinak miluju jeho humor, vážím si jeho inteligence, vůle a talentu. Ale jak dojde na tahle moudra, je to jako konspirační teorie, antivaxerství ap. Mám blok,“ napsal si například na Twitter režisér Jan Hřebejk.

Na druhou stranu je tu pozitivní myšlení, vůle žít. A tam se i odborníci shodují na tom, že tyto věci velmi pomáhají i v léčbě závažných nemocí. Předního českého onkologa MUDr. Milana Sovy jsme se zeptali nejen na tvrzení známého herce, ale třeba i na to, jak životní styl ovlivňuje různá onemocnění.

Co říkáte na prohlášení pana Duška, že kdo zemře na rakovinu, tak si to zvolil?

Je to samozřejmě nesmysl. Bohužel nemoc a smrt si nevybírá a určitě není volbou pacientů zemřít právě na rakovinu.

Doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D.

- Plicní lékař, přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy ve FN Brno.

- Absolvoval stáže v prestižních nemocnicích (pneumologická klinika, nemocnice Niguarda v Miláně, St. Paul's Hospital, University of British Columbia, Vancouver a další).

Má člověk zdraví ve svých rukách, může ho ovlivnit?

Velkou částí dokážeme své zdraví ovlivnit – ať už zdravým životním stylem, nebo pozitivním přístupem k životu jako takovému. Na druhou stranu si s sebou neseme genetiku, dědičnou náchylnost k různým onemocněním, což je faktor, se kterým nic moc nenaděláme.

Pokud vím, tak v minulosti proběhly výzkumy na téma, zda se zlepší prognóza onkologického pacienta, pokud bude pozitivně naladěný. Jak dopadly?

Všeobecně řečeno je pozitivní přístup k životu a pozitivní myšlení důležité. Bylo prokázáno, že velká část nemocí má tendence se objevit u osob trpících chronickým stresem, vyčerpáním a podobně. Například infarkt myokardu v mladším věku je typicky nemoc vyššího managementu.

Takže rčení, že smích pomáhá, není až takové klišé?

Pozitivní myšlení a smích vyplavuje endorfiny, které určitě pomáhají lépe zvládat onemocnění. Vždy se jedná o doplněk ke komplexní terapii, kterou pacienti podstoupí. V tomto jednoznačně souhlasím, že s pozitivním myšlením je léčba onemocnění snazší.

Pan Dušek také tvrdil, že je možné odhadnout, kdy nemocní rakovinou zemřou – a kdy ne. Je to možné z vašich zkušeností?

Statisticky vzato je možné říci, že například pacient XY trpí rakovinou plic ve čtvrtém klinickém stádiu a průměrné přežití činí X měsíců. Ale každý člověk je jedinečný a těžko se předem odhaduje, jak se nemoc a reakce na léčbu budou chovat.

Je možné si představit, jak se cítí onkologický pacient, když mu kdokoli tvrdí, že si za nemoc může sám?

Určitě to není nic příjemného. Existuje velká skupina pacientů, kteří šli onemocnění naproti například tím, že kouřili 40 cigaret za den. Ale setkáváme se také s velkou skupinou pacientů, kde jistě hrála roli genetika a další faktory.

Jsou lidé, kteří šíří názory o tom, že si lidé mohou za své nemoci sami, nebo nabízejí „zázračné“ léky na smrtelné nemoci, nebezpeční? A abstrahujme nyní už od pana Duška...

Asi se k tomu neumím přímo vyjádřit. V dnešní době je mediální prostor plný různých vyjádření a věřím, že velká část populace neví, co si má myslet a co je pravda. Lidé začínají věřit různým pofidérním webům jenom proto, že to není „main stream“. Na nás jako zdravotnících potom zůstává, abychom trpělivě vysvětlovali, jaké možnosti moderní medicína nabízí, a je na pacientovi, jakou cestu si zvolí.

Dají se praktiky těchto lidí přirovnat k praktikám šmejdů? S tím rozdílem, že se od hrnců a pánviček přesunuli ke kupčení s lidským zdravím...

Podle mého názoru určitě záleží na tom, zda tato vyjádření padají s cílem zisku ať už finančního, nebo jiného. Když se podíváme na internet, kolik různé osoby nabízejí kurzů, mentoringu, zázračných metod zhubnutí, uzdravení a podobně, nestačím se divit. Například posledně mě zaujala nabídka na pobyt s delfíny, který mi vyřeší všechny osobní i zdravotní problémy, a to za pouhých 100 000 Kč. No, neberte to. Je otázka na právníky, zda se jedná o klamavou reklamu.

To je dost hrozné. Máte i nějaké příklady, které se týkají rakoviny?

Ano, jsou ještě daleko horší, než výše uvedení delfíni. Například pacientka s rakovinou plic byla léčena standardní způsobem, léčba měla dobrou klinickou odpověď. Jenže pacientka se rozhodla ji přerušit, proto navštívila léčitele, který se rozhodl, že nádor vyléčí sám. Bohužel celkem očekávaně nádor začal opět rychle růst.

