Riziko korespondenční volby? Klára Dostálová z ANO mluví o domácím tlaku od příbuzných

Diskuse o korespondenční volbě už dávno není věcnou debatou, stále víc „aktérů“ se uchyluje k osobním výpadům a zcela nesouvisejícím projevům. „Tomio Okamura mluví o pivu, Ježíši, světovém míru a Masaryk se kvůli němu otáčí v hrobě. Už dost, pojďme ten jednací řád konečně řešit!“ napsal na sociální síti X předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Diskuse? Ano, bez ohledu na délku

Jestli k něčemu takovému dojde, teď ale vlastně není vůbec podstatné. Jisté totiž je, že zákon o korespondenční volbě stále neprošel, tudíž se dá očekávat další řečnický maraton. „Nechci posuzovat projevy jiných. Za svými projevy si stojím. Nejsou bez argumentů, jsou věcné a nabízejí řešení. A zase. Diskuse do parlamentní demokracie patří. Bez ohledu na to, jak je dlouhá,“ reagovala v rozhovoru pro Čtidoma.cz na Okamurův projev poslankyně Klára Dostálová z hnutí ANO.

Proč hnutí ANO nepodporuje korespondenční volbu ze zahraničí?

Bez hluboké diskuse je změna českého volebního systému obrovským hazardem. I Parlamentní institut upozorňuje, že korespondenční volba přináší celou řadu rizik. Největší riziko spočívá v tzv. domácí skupinové volbě, kdy je volič vystaven tlaku třeba od příbuzných, který nemusí zvládnout. Za plentou je sám a může si tam svobodně dělat, co chce. V případě korespondenční volby tomu tak není. Navíc se nejedná o vládní zákon, který by proběhl tzv. mezirezortním řízením a legislativní radou vlády. O to víc je zarážející, že se pětikoalice snaží prosadit korespondenční volbu na sílu.

Takže smést ze stolu a hotovo?

Ne. Pojďme se o tom bavit, pojďme diskutovat a předkládat argumenty. Bez mohutné celospolečenské diskuse se zásah do volebního systému nemůže obejít v žádné zemi.

ANO mělo korespondenční volby i ve volebním programu…

Ano, ale rok před volbami měnit volební systém je prostě špatně. A když to pětikoalice nevěří nám, mohla by to věřit alespoň Evropské komisi. Vyzkoušejme hlasování poštovními obálkami nejprve v pilotním projektu. A zasedněme k jednacímu stolu, dokud je čas.

Jak vnímáte námitku koalice, že „účelově měníte svůj pohled“, protože hnutí ANO nemá u krajanů žijících v zahraničí podporu?

Ale to samé přeci mohu říct opačně. Mohla bych stejně tak tvrdit, že 5K tlačí tento zákon na sílu, protože doma podporu ztrácí a chce nahnat procenta. Já jsem určitě pro to, abychom volby Čechům v zahraničí zjednodušili. Pojďme udělat více volebních místností, aby to lidé měli blíž. Ale neměňme bez diskuse to, co nám funguje. A jestli v Česku něco skutečně funguje a můžeme na to být právem hrdí, jsou to svobodné a demokratické volby.

Co argument, že rozšířit volební místnosti zastupitelských úřadů tak, aby jich po světě nebyly jen tři stovky, by bylo finančně náročné?

Ten neobstojí, zase tak drahé by to nebylo. Byla bych pro, aby to někdo spočítal. (Ministr zahraničí Lipavský prohlásil, že provoz jednoho konzulárního jednatelství, tedy místa, kde by bylo možné volit, by vyšel v levnějších destinacích na čtvrt milionu korun. Pozn. red) Ale vracíme se k tomu samému: sedněme si ke kulatému stolu a pojďme se o různých návrzích, které budou podložené argumenty, bavit. Je to jednoduché.

Obstrukce samozřejmě nejsou „vynález“ současné opozice, využívala je i vládní koalice, když byla „na druhé straně“. Nicméně pokud jde o ANO, opravdu myslíte, že změníte vůli většiny, nebo jde jen o to ukázat voličům, jaký máte názor?

Zastupujeme zájmy svých voličů a to je potřeba dělat s energií a důsledně. Co jsme slíbili, chceme splnit. Chceme diskutovat a chceme argumenty pokládat veřejně na stůl. Já osobně jsem rozhodně konstruktivní opoziční poslankyně, která nesmete dobrý návrh jen proto, že není náš.

