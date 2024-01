Rusové nejsou neschopní, Západ je mimo. Válka na Ukrajině je v nové fázi, jde i o jaderné zbraně

Rusko v minulých dnech několikrát na ukrajinská města odpálilo balistické rakety krátkého doletu dodané Severní Koreou, což je definitivní potvrzení toho, čeho se Západ bál – podpora Pchjongjangu je už zcela evidentní, a nejedná se tedy už jen o teoretické možnosti nebo jakési jednání v Kremlu. Konflikt tak vstoupil do zcela nové fáze.

„Střely severokorejské výroby byly odpáleny na Ukrajinu 30. prosince a 2. ledna,“ uvedl na brífinku v Bílém domě mluvčí Národní bezpečnostní rady USA John Kirby. Dodal, že zatímco první střela byla zřejmě test, protože byla jediná, podruhé už byly rakety „součástí masivního ruského útoku“. Kirby také tvrdil, že díky sankcím a kontrolám je Rusko kvůli válce na Ukrajině stále ve větší izolaci, a proto musí hledat podporu i u státu, jako je KLDR. Je však otázka, jestli to není až příliš nabubřelé prohlášení.

Závěry o zhroucení ruské invaze byly nelogické

Kolikrát už nejrůznější experti mluvili o tom, že Rusku dochází munice, kolikrát jsme prakticky od začátku ruské invaze četli, že brzy spotřebují zásoby munice? Nikdy to však nebyla pravda. „Rusové nezačali válku s omezenými zásobami zbraní. To je zřejmé a některé nelogické závěry o tom, že se ruská invaze na Ukrajinu zhroutí po pár měsících, protože jim dojde munice včetně raket, byly jen přáním nepodloženým znalostí ruského systému,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky generál Jiří Šedivý.

Podle odborníka jsou Rusové schopni vyrábět vlastní zbraně, rakety nejsou výjimkou. „Nezabrání jim v tom ani nedostatek čipů, jak se někdy říkalo. Ano, tyto zbraně třeba nebudou tak přesné, ale budou naprosto funkční. Vezměte si, že i v minulosti vyráběli docela obstojné zbraně a nepotřebovali k tomu dnešní sofistikované a moderní systémy.“

Írán je také obrovská hrozba

Problém podle Šedivého může nastat v kapacitě výroby, což už se také možná děje. Zkrátka nebudou schopni udržet tempo výroby, neudrží krok s tím, co by armáda potřebovala, protože útoky na ukrajinská města probíhají v podstatě denně. Bývalý elitní voják však jedním dechem dodává, že se nesmí zapomínat na spojence Ruska. „Je jisté, že mají schopnost Rusům komponenty pro výrobu raket dodávat. Byla by chyba si myslet, že nám o tom budou povídat, tyto dodávky mohou probíhat skrytě.“

KLDR je jen jednou z možností, možná ještě větší hrozbou je Írán. Přibližování se Ruska a Íránu jednoznačně budí obavy. „Je možné, že Írán Rusku předá vše, co bude Putin potřebovat. Na oplátku mu Rusové dají to, co vědí o vývoji jaderných zbraní,“ upozorňuje pro náš web generál Šedivý.

Komunisté budou mnohem silnější

Ani KLDR samozřejmě nedodává rakety jen tak, Kim Čong-un v poslední době eskaluje napětí na Korejském poloostrově, když nechává ostřelovat námořní nárazníkové pásmo u hranic s Jižní Koreou, jak napsal web Financial Times. Použití raket na Ukrajině může komunistickému režimu přinést řadu důležitých údajů. Určitě je bude zajímat, jak střely obstojí proti západním systémům raketové obrany.

KLDR tak může vylepšit své raketové programy do té míry, že Soul, ale i další země v regionu budou v ještě větším nebezpečí, než byly donedávna. Ale to není všechno. „Myslíme si, že Pchjongjang chce od Ruska na oplátku vojenskou pomoc včetně bojových letadel, obrněných vozidel, zařízení na výrobu balistických střel a dalších vyspělých technologií,“ doplnil na brífinku Bílého domu Kirby. Podle něj by to mělo vážné důsledky pro Korejský poloostrov a indo-pacifický region.

Neomezený pohyb raket a materiálu

Rusko také pravděpodobně posílá do Pchjongjangu nemalé finanční prostředky. „Bude to znamenat další mohutnou výrobu zbraní ze strany KLDR, zřejmě i jaderných,“ uvedl pro CNN Lee Jang Wook, výzkumný pracovník Centra pro bezpečnost a strategii v Korejském institutu pro obranné analýzy (KIDA).

A pokud jde o rakety, vzhledem k pozemní hranici mezi Ruskem a Severní Koreou bude pro Západ téměř nemožné přerušit transfery, dokud bude Pchjongjang ochoten ve spolupráci s Moskvou pokračovat.

