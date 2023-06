Stanjura nemůže být dobrý ministr financí, tvrdí ekonom. Řekl, proč se lidé nemají dobře

Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku klesla meziročně o 0,4 procenta. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Nejen pro domácnosti, ale i pro firmy zřejmě znovu přicházejí těžké časy (pokud tedy vůbec někdy skončily). Trh práce je totiž podle mnoha odborníků přehřátý. Lidově řečeno „není kde brát“, kvalifikovaní pracovníci chybí.

Na druhou stranu mnoho firem avizuje propouštění, zejména pokud jde o úředníky, vědecké pracovníky apod. O práci mohou přijít řádově stovky lidí. Navíc řadu profesí Češi odmítají vykonávat. „Podniky si nemohou vybírat a musí brát nikoli toho nejlepšího, ale toho, kdo zrovna je,“ potvrzuje ekonom Vladimír Pikora. Podle něj je také velkým problémem to, že jsme se z tržní ekonomiky přeměnili na ekonomiku dotační.

Co může dělat vláda, jak ekonomice pomoci?

Nejprve by měla přijít s přebytkem státního rozpočtu. Tím přispěje svým dílem ke zkrocení inflace. Pak by měla přijít maximální deregulace. Ekonomika poroste, když se jí nebudou házet klacky pod nohy. Už nesmíme být dotační ekonomikou, kde sice rychle rostou neziskovky, ale nikoli klasické podniky.

Vladimír Pikora

- Hlavní ekonom investiční skupiny Comfort Finance Group.

- Zde připravuje ekonomické analýzy a pracuje na prvním komplexním srovnávači dluhopisů na českém trhu.

- Přednáší na VŠE v Praze.

- Předchozích 15 let působil jako hlavní ekonom, jednatel a spolumajitel v nezávislé analytické a konzultační společnosti Next Finance.

Je problém, že ministr financí není vystudovaný ekonom? I když má kolem sebe vlastní tým ekonomů?

Pokud ministr financí není ekonomem, tak nemá předpoklady být dobrým ministrem. Poradci mu umožní jen to, aby byl přinejlepším průměrný. Ministr nemůže mít neustále při ruce poradce. Potřebuje věci chápat. Jinak jen opakuje mantru svých poradců. Kdybych byl já premiérem, chtěl bych, aby byl mým ministrem financí ekonom.

Česká republika se od pandemie covidu ekonomicky propadá. Proč? Dnes už to těžko můžeme svádět jen na koronavirus...

Často se říká, že jsme na tom nejhůř v EU. Podle statistiky Eurostatu však náš HDP na hlavu v roce 2022 už překonal HDP v roce 2019. Je to sice jen o 10 euro, ale je. Naopak třeba Španělsko je na tom o 600 eur stále hůř, než na tom bylo v roce 2019. Německo i Francie jsou na tom také hůř. Nic to ale nemění na faktu, že EU jako celek je na tom skoro o 800 eur lépe než v roce 2019 a náš výsledek je tedy mizerný.

Proč to tak je?

Myslím, že za tím stojí kombinace dvou nepříznivých faktorů. Tím prvním je, že jsem snad pět let neslyšel českého politika, že by chtěl pomoci ekonomice. Oni mluví jen o tom, jak chtějí lidem rozdat peníze ze státního buď formou dotace, nebo snížením daní, ale nemluví o tom, že vytvoří podmínky, aby se lépe podnikalo. Druhým faktorem je to, že jsme se stali montovnou komplikovaných komponent, které jsme dováželi z Asie, a tento dovoz kvůli covidu stál. U nás se třeba už vyrábělo, ale v Číně ne. Jiné země tímto trpí také, ale ne v takové míře.

Jsou Češi vůbec ochotni pracovat, není v jejich nezájmu „zakopaný pes“, proč zaostáváme?

Problém určitě není v lenosti. Není jediného důkazu, podle kterého bychom byli línější než v okolních zemích. Myslím, že problém můžeme hledat jen v tržním prostředí, které pomalu přestává být tržní. Stala se z nás dotační ekonomika, která je z definice neefektivní.

Nezaměstnanost je se 3,5 procenty druhá nejnižší v EU. Je to vlastně problém, protože firmy nemají kde brát nové lidi, tím pádem se nemohou rozvíjet, expandovat...?

Ano, je to problém. U nás je tak málo lidí, že si podniky nemohou vybírat a musí brát nikoli toho nejlepšího, ale toho, kdo zrovna je. Myslím, že potřebujeme více uvolnit trh práce, aby nebylo více volných míst než uchazečů o ně. Toto je ale třeba dělat velmi opatrně, aby nám tady nevznikala kulturně vzdálená ghetta. To bychom si vytvořili nové problémy.

Máme velmi vysoké úrokové sazby, ČNB v tomto ohledu zřejmě nehodlá nic podnikat. Je to z vašeho pohledu dobrá strategie, přestože to ekonomický růst brzdí?

Při naší vysoké inflaci a rozvrácených veřejných financích nelze čekat, že bychom měli nízké úrokové sazby. Myslím, že strategie ČNB byla správná. Hodně lidí ČNB kritizovalo, chtěli ještě vyšší sazby. Podle maloobchodních tržeb ale vidíme, že spotřeba klesá. Měnová politika funguje. Pokud by byly sazby vyšší, bál bych se o trh nemovitostí. Cílem určitě není ho nějak razantně sestřelit.

KAM DÁL: Lidé brzy přijdou o práci, umělá inteligence některé profese zcela nahradí. Má to i pozitiva.