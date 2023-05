Víc mrtvých a z jízdy na kole ruská ruleta, říká odborník. Hnutí ANO chce ohrozit životy cyklistů?

V poslanecké sněmovně se uskutečnilo druhé čtení pozměňovacích návrhů k zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Poslankyně Zuzana Ožanová přišla hned s několika potenciálními úpravami jeho znění. Tou nejzásadnější je, že chce zrušit povinný odstup auta od cyklisty, který je dnes 1,5 metru. Chtěla by se vrátit do doby před změnou, kdy byla sice „bezpečná vzdálenost od cyklistů“ vyžadována, ovšem bez definice vzdálenosti.

Spolek AutoMat, který o prosazení zákona o bezpečném předjíždění roky usiloval, se zákonodárkyní kategoricky nesouhlasí. „Bez přesné specifikace má totiž část řidičů, obzvlášť těch, kteří nemají zkušenost ze sedla kola, problém vzdálenost odhadnout. Právní úprava před schválením 1,5metrového odstupu, ke které se poslankyně Ožanová chce vrátit, není v žádném případě dostatečná a z jízdy na kole na silnici dělá ruskou ruletu,” vysvětluje ředitel spolku AutoMat Martin Šotola.

O povinném rozestupu aut od cyklistů, do kterého se zapojil i váš spolek, se vloni vehementně diskutovalo. Už vášně utichly?

V oblasti debat již vášně zcela utichly. Ty největší obavy ze zpožďování nákladní, hromadné nebo automobilové dopravy a ze záměrného blokování dopravy lidmi na kolech se naprosto nepotvrdily. Řidiči si na platnost, respektive přesnější definici bezpečné vzdálenosti zvykli a subjektivně (podle kvalitativního průzkumu) se lepší i situace na silnicích.

Co jste říkal na pozměňovací návrhy poslankyně hnutí ANO Ožanové, která by chtěla bezpečný odstup zcela zrušit?

Návrh paní poslankyně je především naprosto nepodložený a nedostatečně připravený. Nevychází z žádných dat, expertních analýz, pouze z dojmu paní poslankyně. Je důležité si uvědomit, že zatímco lidé na kolech zaviní jen cca 40 % dopravních nehod s řidiči a řidičkami automobilů, prakticky veškerá zranění včetně smrtelných jsou na straně cyklistů. Snižovat v takové situaci zákonnou ochranu je krajně nezodpovědné. Nerozumím tomu, jak chce paní poslankyně obhájit potenciální dopady zrušení zákona: více mrtvých a zraněných na našich silnicích.

Není to ale spíš o vzájemné toleranci, než o zákonu? Protože těžko předpokládat, že bude někdo jezdit s metrem a měřit, jestli je jakákoli vzdálenost dodržována...

Zákon samotný samozřejmě k okamžité ochraně a zvýšení bezpečí na silnicích nestačí. V tomto smyslu byla minimálně stejně důležitá i (ona vášnivá) debata, která pomohla povědomí o této problematice zvýšit. Určité procento bezohledných a agresivních řidičů svůj styl jízdy nezmění, ale drtivá většina slušných lidí za volantem má přesnější představu, jak bezpečně objet nejen cyklistu, ale i chodce. Při dostatečném odstupu pak o nějaké centimetry naprosto nejde (a nikdo je neřeší). Tolerance je samozřejmě také důležitá, a proto vítáme osvětové akce jako projekt Dám respekt, který připravil BESIP.

A co návrh paní poslankyně na povinné nošení přilby na všech komunikacích, to celkem dává smysl, nebo ne?

Náš spolek přilbu při jízdě na kole vřele doporučuje. Při sportovní cyklistice by to měla být naprostá samozřejmost a také pro městskou cyklistiku může přilba v případě pádu či kolize pomoci. Je ale zásadní chybou redukovat debatu o bezpečnosti jízdy na kole na nošení přileb. Z pohledu bezpečnosti a zdraví je pro dopravní cyklistiku daleko důležitější kvalitní infrastruktura. Návrh paní poslankyně pro bezpečnost lidí na kolech příliš neudělá a je značné riziko, že – podobně jako například v Austrálii – část lidí od jízdy na bicyklu odradí. Povinné přilby by tak mohly mít především negativní dopad na bikesharing a obecně na (nejen) městskou cyklodopravu na kratší vzdálenosti. Studie ze zahraničí prokázaly, že zdravotní benefity jízdy na kole převyšují rizika jízdy bez přilby. Ostatně není náhoda, že v Evropě platí plošné povinné přilby v jediné(!) zemi – ve Finsku.

Je u nás jízda na kole, zejména ve velkých městech, stále ještě o osobní odvaze?

V Praze, kde náš spolek působí, se situace pomalu lepší. Uživatele a uživatelky kol tak nelze považovat za dobrodruhy riskující své zdraví, na druhou stranu mají města v Česku do komfortu měst ve značné části Evropy ještě daleko a stávající dopravní uspořádání málo láká nezkušené lidi kolo v provozu vyzkoušet. Zásadním problémem, se kterým se česká, moravská a slezská města budou muset vypořádat, je nárůst automobilové dopravy. To přináší městům celou řadu problémů. Čím později se tyto problémy začnou řešit, tím hůře to půjde. To má samozřejmě dopad i na dopravu na kolech, která je méně komfortní – a především méně bezpečná. Tento neblahý trend je možné sledovat i v tradičních „cyklistických“ městech, jako jsou například České Budějovice, kde cest na kole přes ideální podmínky ubývá.

Co by bylo potřeba udělat, abychom si opravdu ráno mohli vzít kolo a vyrazit do práce?

Na to je velmi jednoduchá odpověď. Vybudovat spojitou, bezpečnou a komfortní infrastrukturu. Náklady, které jsou s tím spojeny, se bohatě vrátí. Začít budovat města podle osvědčených vzorů z doslova celé Evropy s důrazem na pěší, hromadnou a bezmotorovou dopravu. K tomu je ale nutné nalézt politickou odvahu a shodu, bez ohledu na stranickou příslušnost. A to jednoduché opravdu není, na souvislé cyklostezky je totiž často potřeba vzít místo v auty přeplněných ulicích.

Kdybyste se měl podívat do současnosti a srovnat to s dobou před pěti, šesti, sedmi lety: Změnilo se vnímání cyklistů, nebo jsou stále za „otrapy“, kteří brzdí auta? Ať už se bavíme o veřejnosti, nebo o státních úřednících a státních orgánech.

Odvážím se říci, že u většiny lidí ano. Když odhlédneme od diskuzí na sociálních sítích či některých politických exhibicí, pak převládá spíše rozumný názor. Jízda na kole je v Česku jeden z nejoblíbenějších a nejmasověji provozovaných sportů. Lidí, kteří nemají zkušenosti zároveň s kolem i s autem, je mezi dospělými menšina. I zájem o kolo jako dopravní prostředek roste. Někteří politici se sice snaží populisticky poštvat veřejnost proti cyklistům s argumentem, že za dopravní zácpy mohou cyklopruhy, které zdánlivě berou autům prostor. To ovšem není v drtivé většině případů pravda. A navíc více lidí na kolech znamená i více prostoru pro auta.

Vášnivým cyklistou je ministr dopravy Kupka. Jak se díváte na jeho dosavadní fungování v čele resortu?

Velice si vážíme spolupráce, korektního jednání a ochoty vyslechnout i odlišný názor tam, kde nenalézáme úplnou shodu. Pan ministr se s desítkami zaměstnanců ministerstva dopravy zapojil do našeho celorepublikového projektu Do práce na kole, z čehož máme velikou radost. I tato symbolická podpora udržitelné, aktivní dopravy je silný signál pro kolegy politiky i pro širokou veřejnost.

Podle Kupky bude do roku 2033 hotová základních síť dálnic, tedy zhruba 700 nových kilometrů. Je to v České republice reálné?

Toto téma je už mimo odbornou působnost našeho spolku. Z pohledu blíže tematice udržitelné dopravy si ovšem dovolím vyslovit přání, aby se nezapomínalo ani na železnici, jejíž modernizace stále nepostupuje rychlostí, kterou by si poloha a potenciál propojení s okolními zeměmi zasloužily.

