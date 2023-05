Vláda jde OSVČ po krku. Ti ale hýbou ekonomikou, ne protežovaní učitelé, zdravotníci a úředníci

O konečné znění balíčku se vládní strany hádaly do poslední chvíle. Politici nakonec rozhodli, že více státu odvedou firmy, živnostníci i zaměstnanci, a představili soubor více než padesáti daňových opatření. „Počet nepovažuji za důležitý. To bych vládě nevyčítal. Některé věci jsou marginálie, některé jsou podstatné,“ říká pro Čtidoma.cz ekonom Vladimír Pikora.

Jinde už však zádrhele vidí. „Vláda tvrdí, že důvodem změn sazeb DPH je zjednodušení systému. To ale neberu jako důvod. Zjednodušení by bylo, kdyby byla sazba jedna. Zmatek zůstává. Uvedu příklad: Voda z kohoutku bude daněna 12 procenty, ale balená voda v lahvi bude v 21procentní sazbě. Není to logické, jde pořád o tu samou vodu nezbytnou k životu,“ říká Pikora, který Čtidoma.cz poskytl rozhovor.

OSVČ mají mít o dvě třetiny vyšší odvody. Na druhou stranu, stát se o ně „nestará“ tak, jako o zaměstnance, nemají placené dovolené, nemocenskou apod. Jsou vládním balíčkem biti, nebo je toto spíš mýtus?

Balíček je postaven proti OSVČ. Je překvapivé, jak OSVČ drží pusu a krok. Na druhou stranu ty změny nejsou tak velké, aby to OSVČ neunesly. Proto ten klid. Kdyby byla vláda pravicová, nikdy by OSVČ více nedanila, jsou hybnou silou ekonomiky. Ekonomikou vpřed nehýbou úředníci, ani nyní protežovaní učitelé a zdravotníci, ale podnikatelé. Čím více půjde vláda po krku OSVČ, tím nižší bude růst produktivity práce. Právě na něm by měla stát důchodová reforma. Stačí, aby byl průměrný podnikatel produktivnější, a méně pracujících uživí více důchodců. Vláda by proto měla podporovat podnikatele, ale dělá pravý opak. To není pravicová politika.

Vladimír Pikora

- Hlavní ekonom investiční skupiny Comfort Finance Group.

- Zde připravuje ekonomické analýzy a pracuje na prvním komplexním srovnávači dluhopisů na českém trhu.

- Přednáší na VŠE v Praze.

- Předchozích 15 let působil jako hlavní ekonom, jednatel a spolumajitel v nezávislé analytické a konzultační společnosti Next Finance.

Dvě sazby DPH místo dosavadních tří, je to správný krok?

Není. Buď bych to vůbec nedělal, protože to nepřinese žádné zlepšení, nebo bych systém reformoval skutečně, což znamená, že by byla sazba jen jedna. Pak by skončilo eldorádo daňových poradců. Nyní máme takové nesmysly, jako že voda z kohoutku bude daněna 12 %, ale balená voda v lahvi bude daněna 21 %. Dává to smysl? Nedává. A tak je postaven celý systém.

Co si myslíte o zdvojnásobení daně z nemovitosti a názoru, že na to doplatí zejména senioři, protože většina z nich má vlastní bydlení? A samozřejmě i dražší léky pro ně mohou být problém...

Ano, je to tak, jak říkáte. Já si dokonce myslím, že z této daně je tak nízké inkaso, že nemá vůbec smysl. Já bych lidi nedanil za to, co vybudovali. Své bydlení si postavili či koupili z již zdaněných peněz.

Vy jste několikrát říkal, že dotace jsou nesmysl. Takže jste spokojen tím, že je vláda chystá osekat? Nebo byste ještě přitvrdil?

Vláda jde dobrým směrem. Jen měla škrtat několikrát více. Minimálně dvakrát. Myslím, že šlo udělat takové škrty v dotacích, že by se nemusely zvyšovat daně.

Proč jsou dotace takový problém?

Dotace je forma předávání majetku chudých bohatým. Je to nemorální. Život nad poměry tito „čerpači“ měli. To je z definice jasné. Už by to mělo skončit. Peníze došly.

Dá tedy se říct, že doba blahobytu je pryč?

Ne! Pokud někdo projel svět, tak vidí, že tady se žije stále velmi pěkně. Ty vládou prosazované věci nejsou tak velké, aby to mohly změnit. Rozhodně to není tak, že by se lidé měli zvednout a jít někam jinam. Zadlužená je celá planeta.

Balíček si klade za cíl v příštích dvou letech ušetřit nejméně 148 miliard korun, je to reálné?

My neznáme detaily škrtů dotací. Teoreticky to možné je. Hlavní ale je, že rozpočet máme nyní nastaven na deficit ve výši skoro 300 miliard. Ty škrty měly být alespoň dvojnásobné.

Kde se bude spořit

Většinou půjde o úspory na výdajové straně rozpočtu – dotace pro firmy ve výši 46 miliard korun a náklady na státní zaměstnance za dvacet miliard se stanou minulostí.

Na příjmové straně rozpočtu půjde o změnu DPH – budou dvě sazby a zruší se dvaadvacet daňových slev a výjimek.

Zvýší se daně pro firmy.

Zaměstnanci budou odvádět nemocenské pojištění.

OSVČ se zvednou odvody.

Změny zaznamenaly také důchody, o tom v dalším rozhovoru s Vladimírem Pikorou.

