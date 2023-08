Vyšší pokuty pro řidiče, nový bodový systém, řízení od 17 let. A další změny, které čekají řidiče

Novela zpřehledňuje sankční a bodový systém s ohledem na závažnost přestupku. Cílem je zvýšit bezpečnost silničního provozu. „Ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu by mělo vést nejen zpřísnění správních trestů, ale i celkové nastavení sazeb tak, aby odpovídaly závažnosti přestupků. U pokut ukládaných příkazem na místě jsou stanoveny nejen horní hranice pokuty, ale i hranice spodní, aby u závažnějších přestupků postih odrážel společenskou nebezpečnost,“ uvedl pro ctidoma.cz plk. Jiří Zlý, ředitel Služby dopravní policie. Výše pokut by měla přestat být symbolickou, například za alkohol za volantem může být ve správním řízení udělena pokuta až 25 000 Kč, stejně jako za překročení rychlosti o více než 50 km/h mimo obec a o 40 km/h v obci. Za odmítnutí zkoušky na alkohol může být tato pokuta dokonce až 75 000 Kč.

Za nejzávažnější přestupky bude platit pravidlo dvakrát a dost

Novela zavádí pouze tři bodové sazby a to 6, 4 a 2 body. Dosud bylo těchto sazeb pět. Šest bodů si vyslouží například ten, kdo sedne za volant pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, případně ten, kdo odmítne zkoušku na jejich zjištění. Stejnou „porci“ bodů lze získat i způsobením dopravní nehody, při níž dojde k usmrcení či těžké újmě na zdraví, za jízdu v protisměru na dálnici, vjíždění na železniční přejezd, nezastavení na pokyn policisty či ohrožení chodce. Po spáchání dvou takovýchto přestupků tak řidiči přijdou o své řidičské oprávnění. Naopak mezi „dvoubodové“ přestupky bude patřit nezastavení před přechodem pro chodce, neoprávněné parkování na místech invalidů či řízení vozidla bez profesní způsobilosti. Kompletní tabulku přestupků najdete zde.

Zvýšení rychlosti na 150 km/h je jen plané gesto

Nově bude možno na vybraných úsecích dálnic zvýšit povolenou rychlost na 150 km/h. „Z hlediska plynulosti silničního provozu to neznamená žádné pozitivum,“ uvedl plk. Jiří Zlý. S tím souhlasí i dopravní expert Roman Budský z Platformy VIZE 0: „Zvýšení rychlosti na 150 km/h nemá žádný smysl, zvláště pokud to platí jen pro několik úseků a pouze někdy. Základem plynulosti dopravy je dobudování dálniční sítě či dobudování moderního telemetrického monitorování silniční sítě.“ Zároveň panuje obava, že povolení vyšší rychlosti bude řidiče svádět i ke zvýšení rychlosti například i na silnicích prvních tříd. „Zkušenosti ze zahraničí takové jsou, leckde už od zvýšení rychlosti ustupují,“ dodává Roman Budský.

Řízení od 17 let pod dohledem mentora

Mladí lidé budou moci získat řidičské oprávnění již v 17 letech. „Řízení vozidla s mentorem spočívá v možnosti udělit řidičské oprávnění pro skupinu B již v 17 letech s tím, že mladý řidič bude až do dovršení věku 18 let oprávněn k řízení vozidla pouze v doprovodu zkušeného bezúhonného řidiče, tzv. mentora, zapsaného v registru řidičů. Tato praxe se osvědčila již v několika zemích, např. v Rakousku nebo na Slovensku,“ doplňuje plk. Jiří Zlý. Mentorem bude moci být zkušenější řidič, který má minimálně 10 let řidičský průkaz, 5 let mu nebyl zadržen a má „čistou kartu řidiče“. Takový mentor bude zapsán v kartě mladého řidiče, každý 17letý může mít v kartě zapsány až čtyři mentory. „Je to krok správným směrem, takový mentor může mladému řidiči „zchladit hlavu“, pomoci mu získat správné mechanismy a návyky při řízení,“ říká Roman Budský. Dopravní expert však zároveň lituje, že v zákoně chybí povinnost mentora zúčastnit se – třeba jen půldenního – kurzu. „U mentorů totiž nejde jen o jejich řidičské zkušenosti, měli by si osvojit metodiku komunikace, naučit se, jak nejlépe ve vozidle s mladým řidičem jednat, jak mu nejlépe předat své zkušenosti. A co si budeme povídat, i někteří zkušení řidiči mají své ne zrovna správné návyky, které by jim kurz mohl pomoci odstranit,“ říká závěrem Roman Budský.

Zdroj: autorský článek

