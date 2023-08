Západ válku na Ukrajině dovolil, před Putinem se plazil. Svědkové Putinovi nás měli varovat

Totalita je za dveřmi, ale unikátní a autentické záběry Vladimira Putina, který má nekompromisního protivníka v samotném režisérovi dokumentu Svědkové Putinovi, ukazují víc, než byste mohli vůbec tušit. Snímek měl premiéru v roce 2018 na filmovém festivalu v Karlových Varech a byl jednou z mnoha indicií, která nás měla před Putinem varovat.

Západ toho však nedbal. Ostatně jako téměř nikdy předtím – a ani dlouho potom. Ve jménu otevřených kohoutků, proudící ropy, plynu a vlastních zisků byl ochoten před ruským carem panáčkovat a poklonkovat mu nejen na chodbách v Bruselu. Politici blahosklonně přivírali oči před porušováním lidských práv, vražděním novinářů a dalších odpůrců režimu. Válka na Ukrajině je toho bolestným důsledkem. Západ ji svým liknavým postupem dovolil.

Talent, který se nebojí

Není náhodou, že Svědkové Putinovi vzešli právě od ruského dokumentaristy Vitalije Manskije. Ten má totiž neuvěřitelnou schopnost dostat se s kamerou do míst, která jsou většině lidem absolutně nepřístupná. Nemluvíme zde o džungli v Amazonii, ale o prostředí vrcholné politiky.

Asi nejzajímavější počin se mu podařilo uskutečnit v Severní Koreji, kde dostal zakázku na výrobu propagandistického filmu přímo od diktátorského režimu. Místo toho, aby šel svým klientům na ruku, točil momenty, které rozhodně nezapadaly do konceptu zkreslené reality. Výsledkem je film V paprscích slunce, z kterého mrazí a zároveň se jedná o vzácný vhled za oponu jednoho z nejextrémnějších režimů na světě.

Putinova „kampaň“

Snímek Vitalije Manskije Svědkové Putinovi je jeho dalším skvělým počinem. Ruský dokumentarista se totiž s kamerou dostal do velmi blízkého kontaktu s nastupujícím prezidentem Vladimirem Putinem. Vidíme zde tedy okolnosti konce odstupujícího Borise Jelcina, který přenechal svůj úřad právě Putinovi. Ten se tedy do vypsaných voleb stal zastupujícím prezidentem.

Je zde také naznačená účelně vedená kampaň, která se vlastně vůbec neodehrává. Putin se profiluje jako politik, který jezdí do malých krajů, měst a továren, aniž by poutal pozornost velkými billboardy či volebními spoty a debatami v televizi. Jestli vám to někoho připomíná, není to náhoda.

Demokracie v koncích

Ve 102 minutách tak vidíme osobitý pohled na situaci, kdy pomalu stoupá k moci muž, který za pár let rozpoutal bezprecedentní konflikt a vraždění nevinných. Manskij s odstupem času komentuje události a pocity, které z Putina tehdy měl, a uvádí situaci do širšího kontextu. Hlavní přidaná hodnota však tkví právě v tom, jak blízko je s kamerou Manskij u Putina, ale také u Borise Jelcina a jeho rodinného kruhu.

Vidíme zde tak zcela unikátní záběry Jelcina, kterému postupně dochází, že kůň, na kterého vsadil všechny karty, bude vládnout poněkud jinak, než očekával. Suše jen komentuje, že Putin velmi brzy v úřadu prezidenta poněkud „zrudl.“

Velmi tvrdý režim, který se vracel k odkazu Sovětského svazu, se tak začne odhalovat velmi brzy. Vitalij Manskij však pochopitelně Putina s kamerou opouští brzy poté, co začne bez omezení úřadovat. Tím vadne i krátká éra ruské demokracie.

Zdroje: redakce, dokument Svědkové Putinovi, variety.com, washinghtonpost.com

KAM DÁL: Putinův důvěrník: Kdo je miliardář Usmanov? Nikdo ho nemá rád, pro vůdce je ale klíčovou postavou.