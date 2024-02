Alžbeta Ferencová z Policie Hvar randí se známým zpěvákem. Odloučení jim ale neprospívá

Zatímco my známe začínající herečku jako Alžbetu Ferencovou, na Slovensku je také známá pod uměleckou přezdívkou Zea. Proslavila se zejména v seriálu Iveta, za kterým stál Petr Kolečko a Jan Hřebejk, pracovala v modelingu a její prababičkou je Elena Lacková, první romská spisovatelka na Slovensku. A aby toho nebylo málo, její postel zahřívá Pavel Harant, který je v uměleckých kruzích známý jako rapper Paulie Garand. Jak snášeli dvouměsíční odloučení?

Drsná kritika se na ně valí

S natáčením v Chorvatsku se loni zkrátka roztrhl pytel. Nejdřív se tam rozhodla natáčet konkurenční Prima pokračování seriálu Pod hladinou, které neslo název Na vlnách Jadranu, pak přispěchala Nova s komediální kriminálkou Policie Hvar, od které si slibuje přinést divákům unikátní koncept plný humoru, nadsázky a legrace.

Kromě toho, že seriál čelí po prvních dílech poměrně velké kritice, je třeba říct, že ústřední dvojice je pod velkým drobnohledem. Zatímco na Jakubovi Štáfkovi to stojí a jediná záchrana Novy je, že ho tam obsadila, Ferencová si užívá posměšků, že jí není při řeči vůbec rozumět. Ona si přitom natáčení užila plnými doušky. A jednu ze zásluh na tom měl právě Štáfek!

A pořád ta chemie!

„V reálném životě toho máme spoustu společného – podobné názory i vkus. Je to parťák, kterého jsem si vymodlila,“ pěje ódy Ferencová. A ani ona jemu není zrovna lhostejná! „Mezi námi je dobrá chemie. Kdyby mezi námi nefungovala, nefungoval by celý seriál. Může to znít možná hodně sebevědomě, ale na nás to stojí a s námi to padá,“ dodává Štáfek.

Je možné, že mezi nimi jiskra přeskočila i ve skutečnosti? Štáfek měl sice v létě trávit čas v Chorvatsku nejen natáčením, ale také rodinou, Ferencová tam ale byla sama. Paulie Garand neměl čas, aby zrušil všechny koncerty a podřídil se jejímu pracovnímu harmonogramu. To by jim ale mohlo v budoucnu jen ublížit.

Navíc prý mají před svatbou. Do roka či dvou by chtěli být svoji a zakládat rodinu. Podaří se jim to, nebo snad herečka zabojuje o pověstného fešáka? Snad by ani nebyla první, ale domněnky, že by herec byť minimálně ohrozil svou rodinu, jsou spíše pošetilé…

Zdroj: autorský text

