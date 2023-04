Andrea Bezděková díky Survivoru už dávno není jen modelkou: Tahle bojovnice vzala divákům dech

Andrea Bezděková sice rychle zhubla, bojovat ale umí stále jako lev. A z její proměny jsou diváci naprosto nadšení! V show Survivor si totiž ostudu rozhodně neudělala. Nejenže si celou dobu – přes všechny intriky – udržela stále milou tvář a ke každému se chovala s úctou a respektem, navíc byla velmi úspěšná v soubojích. Vypadá to, že na rozdíl od Karolíny Krézlové si tam přišla Andrea utužit svou pověst miláčka národa.

Bezděková je holka do nepohody

Když ji slyšíte mluvit, musíte se usmívat! Taková je Andrea Bezděková, vítězka České Miss 2016, úspěšná modelka a bývalá partnerka herce Marka Lambory. Zatímco Krézlová si užívá dost negativních reakcí na svou hru, kterou ona možná považuje za geniální, ostatní však jen za vypočítavou, Andrea si své místo tvrdě vybojovala a právem odešla jako hrdinka.

Do soutěže se přišla zocelit, v srpnu loňského roku jí zemřel milovaný tatínek, bylo mu pouhých 57 let. Několikrát v soutěži zmínila, že právě on by měl vidět, jakou hru hraje. Je člověkem, kterému by si přála všechno vyprávět. Přes všechny strasti života je jistě velkou oporou mamince i bratrovi. Při své závěrečné řeči řekla, že snad vyvrátila představy o modelkách. A má pravdu. Není jen krásnou schránkou, je bojovnicí a holkou do nepohody.

Zatouží Lambora znovu po své bývalé partnerce?

Tentýž rok, kdy jí zemřel tatínek, se také rozešla s partnerem Markem Lamborou. A to hned prý dvakrát. „Je to ještě těžší v tom, že to ti dva prožívají dvakrát. Nejdříve sami se sebou a pak podruhé, když to sdílí ven. Za mě je dobře říct to médiím, ale prožíváte to pak znovu,“ řekla v březnu loňského roku. Od té doby se po boku jiného muže neobjevila, s Markem si prý ale stále jsou velkou oporou, a tak fanoušci občas spekulují, jestli se náhodou nedají znovu dohromady.

Marek tomu nahrál i ve chvíli, kdy se měl dát údajně dohromady s půvabnou herečkou Sárou Rychlíkovou, která je Andree velmi podobná. S moderátorkou Dobrých zpráv vztah ale oficiálně nikdy nepotvrdil. Možná to bude teď Andrea, která mu v Survivoru dokázala, že pokud chce vedle sebe ostřílenou ženu, která umí přežít i v drsných podmínkách, je to právě ona.

Od chvíle, co se vrátila, jí to neuvěřitelně sluší. Jistě od sebe bude muset odhánět muže rovnou po stovkách!

