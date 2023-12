Ani letošní Silvestr se neobejde bez Sokola. Jenže po Slavících ho mají lidé plné zuby

Stalo se už tradicí, že na slavnostní večer při předávání cen Českého slavíka si celebrity přicházejí spíše pro urážku než ocenění za jejich práci. Přispívá k tomu ostrý jazyk Ondřeje Sokola a Aleše Hámy, kteří nedbají na každoroční kritiku diváků a nevybíravým způsobem se pouští do všech, kdo jsou i nejsou v sále.

Český slavík má urážku pro každého

V letošním roce to schytala například Denisa Nesvačilová, která byla označena za rezervu u auta, Jaromír Soukup, který obdržel výsměch kvůli rozchodu s Agátou Hanychovou, nebo Kateřina Brožová, kterou nedávno omylem zavřeli v prodejně nábytku. Nevynechali ani hvězdu Ulice Jaroslavu Obermaierovou, která si dlouhodobě stěžuje na nedostatek peněz a ve svém věku musí stále pracovat, aby zaplatila všechny složenky. Tíha a zodpovědnost ji ještě nedávno vedly k myšlenkám, zda na tom světě chce vůbec být.

Obočí zdvihali nejen diváci u televizních obrazovek, ale také přítomní v sále, kteří cítili, že něco už je přes čáru. To ale moderátoři dobře vědí, nijak se netají svým ostrým humorem a jsou připraveni za to dostat každý rok nálož pořádné kritiky. A vnímá to tak zřejmě i vedení Novy, které jim tuhle slavnostní funkci dává každý rok znovu – a nejen tu. Chybět nebudou ani na Silvestra, ačkoliv dříve byl poslední den v roce spíše zdrojem estrády, vtipných scének a oblíbených písní.

Pan Kohoutek a producent Slepička

Nic z toho zkrátka není takový prohřešek, aby se tahle dvojice neobjevila také na závěr letošního roku! Vymyslet program, který bude diváky bavit, je stále těžší a konkurence je vysoká. Sokol s Hámou na to tentokrát půjdou jinak a tak trochu se pokusí (možná omylem) silvestrovskou zábavu zkazit. Zaseknou se ve výtahu.

Co na to režisér Kohoutek a producent Slepička, kteří mají celou show na starosti? Jsou v pěkném průšvihu! Vždyť do jejího začátku zbývá už jen pár chvil! A tak se začne hon na náhradní moderátory, jehož výsledek je zatím nejasný.

Silvestr s Bohdalkou, Šípem a Sokolem

„Přinést poslední večer v roce něco svěžího, neotřelého a zábavného je pro celý tvůrčí tým každoročně velká výzva. Divák už leccos viděl, jeho nároky se každým rokem zvyšují,“ říká Simona Matásková, kreativní producentka silvestrovské show Tvoje tvář má známý hlas: Noc plná hvězd.

Na pomoc si povolali Leoše Mareše, Patricii Pagáčovou, Václava Koptu, sourozence Gondíkovy, Karla Šípa nebo Libora Boučka. Na účast rovněž kývla legendární Jiřina Bohdalová.

Diváci jsou zvyklí na Silvestra koukat především na pořady, kde vládne hudba. Však také v roce 2021 byl Největší flám s Jiřinou Bohdalovou na ČT naprostým fenoménem – dívalo se na něj více než 1,6 milionu diváků. Uvidíme, jak to bude tentokrát a zda televize nabídnou tu pravou porci zábavy!

Zdroje: redakce, TV Nova, mediaguru.cz

