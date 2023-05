Brodská nedala na pověry, manželství se rozpadlo. K oltáři šla v květnu a v černých šatech

Dnes je herečka známá ze seriálu ZOO šťastně vdaná za českého fotografa Herberta Slavíka. Není to však její první manželství. Už dříve si vzala španělského studenta FAMU Jordi Niubóa, se kterým jí to však vydrželo jen čtyři roky. Se Španělem došla tehdy k oltáři v květnu, a dokonce v černých šatech! Pátý měsíc v roce je přitom pro vdavky zapovězený. „Svatba v máji, do roka máry,“ nebo „Svatba v máji, nevěsta na máry,“ říká se.

Vdavky v květnu byly v dřívějších dobách nepřípustné

Dříve přitom měla tato pověra skutečně své opodstatnění. Předpokládalo se, že v létě bude lid pracovat na polích, což byla obvykle těžká řehole. A jelikož nevěsty obvykle otěhotněly krátce po svatbě, hrozilo by riziko potratu. Navíc by se potomek pravděpodobně narodil někdy během února, což zase značilo, že by novorozenec přišel do chladných a nepříznivých podmínek. K tomu je samozřejmě třeba připočíst chmurné počasí a s tím spojený nedostatek vitaminu D. Ten se tehdy pravděpodobně ještě nezkoumal, ani se nedoplňoval kapičkami jako dnes, důležitost slunce si však uvědomovali už naši předkové.

V současné době nás ale obvykle nic z toho už neděsí, a tak je květen jako měsíc lásky velmi oblíbený. Brodská ale porušila ještě jedno společenské pravidlo – na svou první svatbu neoblékla bílé šaty, nýbrž černé. Tato barva je přitom spíše spojena se smutky a pohřby, nikoliv s veselím z nově uzavřeného sňatku. Právě proto se už v dávných dobách zrodila pověra, že černé šaty přinášejí nevěstě neštěstí. Ostatně, někteří svatebčané mají dodnes zákaz obléknout černou i jako hosté.

Smíření s Hanzlíkem

Těžko říct, zda za to, že manželství nevydrželo, mohly pověry. Kdyby si však někdo myslel, že svého rozhodnutí lituje, ten by se krutě mýlil. „Já ničeho v životě nelituji. Možná jen toho, že se moji rodiče rozvedli. Možná jsem také mohla být benevolentnější ve výchově syna Sama, protože teď, když mám vnučku a vidím, jak ji vychovávají, tak se mi to strašně líbí. Říkám si, že jsem neměla být taková úzkostlivá. Nechat ho skákat do kaluže nebo oblečeného plavat v moři,“ říká na adresu svého syna.

Se Slavíkem si Brodská užívá spokojeného manželství a na to první snad už vzpomíná jen v dobrém. Čím je starší, tím více vnímá, že je hlavně po tatínkovi, zesnulém herci Vlastimilu Brodském. Prozradila, že právě od něj dostala jeden z nejvtipnějších narozeninových dárků. „Jednou jsem dostala hroznou vázu. Měla příšernou barvu i tvar a vůbec se mi nelíbila, asi omylem upadla na zem. Můj tatínek, který samozřejmě dostával různé dárky, které byly nepohodlné, je dával do takového šuplete a předával dál. Jako třeba vázu, jenomže si nevšiml, že na ní je nápis – Dobrovolný sbor hasičů věnuje Vlastimilu Brodskému.“

Její maminka Jana Brejchová oslavila na začátku ledna letošního roku 83. narozeniny. V současnosti žije kvůli zdravotním potížím v pražské LDN. Její stav vyžaduje lékařský dohled, a tak nemohla s Terezou strávit ani loňské Vánoce. Ta se ale o svých rodičích často zmiňuje na sociálních sítích, kde opěvuje, jací byli a kolik jí toho do života dali. Dokonce se nedávno nechala slyšet, že je vděčná i za otčíma Jaromíra Hanzlíka, o kterém už roky tvrdí, že na ni byl příliš přísný. Vypadá to, že pokora k životu jí nechybí – stejně jako talent.

Zdroj: Instagram, ahaonline.cz, zeny.iprima.cz, iDNES.cz

KAM DÁL: Zlatá labuť přitvrzuje. Ze seriálu je cítit nepředstavitelný strach tehdejší doby.