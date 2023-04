Chybějící Urban je pro seriál ZOO velká škoda, ze stydlína stvořili chudáka. Odešel kvůli Burešové

Role Petra Kříže přitom byla pro Roberta důležitým milníkem v jeho kariéře. „Zásadní zlom určitě nastal s rolí Petra Kříže po boku Evy Burešové a mých dvou malých uličníků, Adélky s Kubíkem, v ZOO. To byla linka, kterou měli diváci rádi. A mně to otevřelo cestu k dalším projektům,“ nechal se slyšet.

Ze ZOO odešel kvůli Burešové

Teď se však zdá, že ho tyto nové projekty zaměstnaly natolik, že roli Petra v ZOO už znovu nepřijal. Když Eva Burešová kvůli těhotenství náhle skončila – a v důsledku toho musel s rolí skončit i on – byl z toho trochu rozčarovaný. „Neměl jsem radost, protože za ten rok, co jsem ZOO točil, jsem si ty lidi kolem oblíbil. Na druhou stranu jsem to Evě přál. Je to krásná životní událost, kvůli které nemá být člověk smutný, naopak. Je to velká radost.

Přineslo to ale fakt, že jsem skončil v seriálu, i když se rozhodně na to nedívám tragicky. To je herecký život. Nikdy se nic nemůže brát za definitivní,“ nechal se při odchodu ze ZOO slyšet. Pravdou je, že by neměl co točit, když představitelka jeho partnerky byla těhotná a potřebovala si odskočit k porodu a nějakému tomu šestinedělí.

Tvůrci zkazili oblíbenou dějovou linku

Návrat Evy Burešové byl několikrát avizovaný, takže nebyl pro nikoho překvapením. Nicméně, tak trochu naivně jsme předpokládali, že se Viky se soudcem ze zahraničí vrátí zase spolu, že se třeba Petr své funkce soudce Evropského soudu vzdá. Šok pro diváky přišel ve chvíli, když se dozvěděli, že se nejenže nevzdal funkce, ale ještě si užil se svojí asistentkou, která s ním otěhotněla. Navíc nikdy nemiloval Viky, ale její imaginární dvojče Alex. Vztah tak nikdy nefungoval.

Proč se ale pro Viky vracel do Čech, když měl podle současných dílů už dávno Ester? Jaký má tahle dějová linka vůbec smysl, když všechny jen rozčiluje, co se v tom seriálu odehrává? Když to, co na tom bylo vůbec nejhezčí a drželo diváky u televizních obrazovek, náhle skončilo? Ať je to obrazem reality, či nikoliv, nikdo se nechce každý díl dívat na udřenou matku samoživitelku, která si s dítětem ani nepohraje, věčně přichází o klienty, protože nedokáže vstát včas. Seriál si zasloužil romantiku, ale žádná nepřišla. A evidentně to vypadá, že se Robert zpátky do seriálu nechystá.

Seriál zklamal

Když opomeneme zálibu scenáristů ve videohovorech, jejichž prostřednictvím řeší problém s chybějícími postavami, je až šokující, jak rychle udělali ze spravedlivého a hodného soudce ubožáka první kategorie, který zapomíná na své děti, to nejmenší ho vůbec nezajímá, čeká své čtvrté dítě se třetí ženskou a sám sebe považuje za střed vesmíru. Nezbývá, než si myslet, že Robert Urban má někde mnohem lukrativnější nabídku, kvůli které nechtěl do ZOO zpátky. Proč by někdo dobrovolně svolil k tomu, aby zahrál takovou postavu, zůstává záhadou.

To, kam se teď ZOO ubírá, je pro některé diváky velkým zklamáním.

