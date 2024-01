Chyby v seriálu Specialisté: Tvůrci neznají jízdní řád, ani dopravní značky jim nic neříkají

Ačkoliv se tým Specialistů drží na televizních obrazovkách už od roku 2017, postupem času se jeho složení proměnilo. Tentokrát však desátá řada zůstává ve složení předchozí série. A slibuje, že bude daleko akčnější než ta předchozí!

Štáfek měl svá privilegia

Na začátku vídali diváci například Jakuba Štáfka, Davida Prachaře nebo Zuzanu Kajnarovou, později přebrali jejich štafetu Martin Dejdar, Jacob Erftemeijer a Eva Leimbergerová. I poslední dva však nakonec skončili – a do seriálu naskočil oblíbenec Marek Lambora. Spolu s ním se po mateřské dovolené vrátila i Zuzana Kajnarová. Následoval ji David Prachař, který už se však nevrátil do role velitele, má jen svou vedlejší. Seriál je natočen podle německé předlohy SOKO Leipzig.

Když zemřel Jarda Čermák, kterého si zahrál Jan Zadražil, fanoušci byli zdrceni. Když pak odcházel na svou vlastní žádost Jakub Štáfek, který si chtěl na chvíli od všech projektů odpočinout, produkce se rozhodla, že kapitána Panenku už zemřít nenechá. I přesto, že si to Štáfek moc přál. Nakonec se v seriálu rozhodl pro změnu kariéry a občas se v některých dalších dílech ještě objevil. Spolu s ním odešla i Zuzana Májová, kterou ztvárňuje její jmenovkyně Kajnarová. Ani tato postava nezemřela, ale odešla na mateřskou dovolenou. Loni se vrátila. A parta se bude opakovat i v nové sérii.

Akční scény nebudou chybět

Bez zajímavosti není, že přípravy na jeden díl zaberou tvůrcům až dva měsíce! Dávají si záležet, aby vytipovali ty nejlepší lokace a doladili scénář. Samotné natáčení jednoho dílu pak zabere už „jen“ čtyři a půl dne.

Úlohu kapitána převzal po Prachařovi později Martin Dejdar. A své povinnosti policisty plní na jedničku. Například v každé epizodě páté série můžete slyšet, že mu zazvoní telefon. „Kromě klasického vyšetřování natáčíme opět i nějaké střílení, znovu se hodně pohybujeme v exteriérech, což je moc fajn a baví nás to. Navíc jsou i samotné případy zajímavé a napínavé. My herci máme stále Specialisty rádi a doufám, že je budou mít nadále rádi i diváci,“ říká o své roli Martin Dejdar.

Tolik chyb a v prvním díle?

Chyby si však tvůrci nechali utéct hned v prvním díle. Epizoda nese název Útěk podle jízdního řádu. Řidič tramvaje sděluje lupičům, že z místa zátarasu popelářským vozem dojedou na konečnou v Hloubětíně za patnáct minut. Ale nejkratší trasa má ve skutečnosti 12 kilometrů a tramvaj by musela jet během odpolední špičky rychlostí 50 km/h. Z žádného místa, kudy linka 18 projíždí, se takovou rychlostí po kolejích do Hloubětína jet nedá.

„Z mého pohledu se mi moc líbil jeden dvoudíl, který již máme natočený. Zaprvé jsou dvoudíly stále poměrně novinka v rámci seriálu, ale hlavně to pro mě byla jedna z nejlepších epizod, kterou jsem ve Specialistech točila. Řešíme totiž případ jako policisté v utajení, jsme tudíž v civilu a hrajeme zaměstnance magistrátu. Máme úplně jiné kostýmy než obvykle, je to velmi elegantní oblečení. A navíc hrajeme s Markem Lamborou manželský pár, což bylo hezké a vtipné, protože jsem jinak spíše jako jeho starší sestra. Ale je to velmi pěkně napsaný a natočený díl a my tam máme opravdu co hrát,“ zavzpomínala na natáčení Zuzana Kajnarová.

Zdroj: redakce, TV Nova, VOYO

KAM DÁL: Borhyová v slzách, asi se nikdy nevdá. Zloduch nebyl jen Hrdlička, chlapi jí hodně ublížili.