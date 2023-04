Denisa Nesvačilová o Kolečkovi: Byli jsme na sebe napojení, tak krásný vztah už nezažiju

Mlčet se rozhodla Denisa zejména kvůli Kolečkovým dětem, se kterými má prý krásný vztah. Právě je vnímá jako oběť celé situace. „Když si to vybrali a ublížili tolika lidem kolem sebe, jelikož to nejsem jenom já, ale třeba i Petrovy děti, tak jim přeji hodně lásky, tolerance a štěstí,“ překvapila veřejnost svým názorem na nečekanou svatbu mediálně sledované dvojice. K té se Kolečko s Vignerovou rozhodli v březnu letošního roku. Jen pár dní předtím si přitom Nesvačilová ještě myslela, že s Kolečkem odletí na romantickou dovolenou do Athén.

Nesvačilová se zaměstnává prací

Po nečekaném rozchodu se pustila plnou parou do práce. A evidentně jí to pomáhá. „Já vlastně nevím, jak se cítím. Nikdo mi moc nedal prostor se nějak cítit. Každý den od desíti do tří zkoušíme extrémně těžký text, po zkoušení jezdím do dabingového studia nebo ještě hrát do divadla. Nemám ani vteřinu si uvědomit, co je ve mně za pocity,“ přiznala.

Od chvíle, kdy vyšla najevo svatba modelky s populárním režisérem, jí během pouhých dvou dnů přišlo osmnáct a půl tisíce zpráv. Lidé jí vyjadřují podporu, do divadla posílají květiny. Od loňského léta, kdy přiznala vztah s Kolečkem, byla vnímána jako ta, která rozbila rodinu. Vignerová tehdy do médií tvrdila, že to pro ni byla velká zrada. „Musím říct, že to byla pořádná kudla do zad. Petr ukončil náš vztah toto pondělí. To, že má Petr poměr, mi oznámil asi dvě hodiny před tím, než se to objevilo v novinách,“ tvrdila tehdy.

Toho, co jsem zažila, nelituji, říká Denisa

Dokonce proti Nesvačilové vystoupily kolegyně ze Slunečné. „Dneska mě pobouřilo na netu, že jsou mezi námi lidi, kteří rádi přebírají partnery zadaným lidem. To je teda šílený,“ řekla na její adresu Eva Burešová, kterou diváci znají ze seriálu ZOO. Denisa měla tak trochu „štěstí v neštěstí“, že se její nový vztah provalil ve chvíli, kdy herec Ondřej Malý opustil manželku Pavlu Tomicovou kvůli herecké kolegyni Kristýně Kociánové. Nesvačilová, Burešová, Tomicová i Kociánová spolu hrály ve Slunečné a dobře se znají. V jednu chvíli to byla taková seriálová „škatulata, hýbejte se“.

Přes všechny útrapy vzpomíná Denisa na časy s Petrem s úctou a láskou. „Možná se tomu budou mnozí divit, ale toho, co jsem zažila s Petrem, nelituju. Měli jsme nádherný a hluboký vztah, byli jsme na sebe tak napojení, jako jsem nebyla nikdy s nikým,“ má jasno. Myslí si, že takový vztah už zkrátka nezažije. Snad bude brzy zase šťastná tak, jak si zaslouží.

Zdroj: Instagram, super.cz, extra.cz

KAM DÁL: Natálie Kočendová přiznala krizi, o které se dlouho spekulovalo. David jí vyčítá skoro všechno.