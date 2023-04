Dnes v ZOO: Viky má dítě jen do kočárku, hlavně aby neobtěžovalo a klapala firma. I tak zazvoní zase exekutor

Viky v roli matky, kterou otec krátce po porodu (a zřejmě i před ním) podvedl se svou asistentkou Ester by byl pěkný příběh, ve kterém by se možná i nějaká ta maminka poznala. Přeci jen, není to košer, ale nevěry se zkrátka dějí. A nová rodina si mnohdy prochází těžkou zkouškou, zejména rodiče v partnerské rovině. Ale ne! Scenáristé šli ještě dál.

Z Petra je sobecká kreatura

Udělali z Petra pracanta, který toho má tolik, že už vlastně nemá čas ani na své děti. Těm to dojde, a tak odletí samy do Čech, aby tady žily s babičkou a partnerkou, kterou jejich otec opustil. Na to, že pro Petra byla v seriálu po smrti jeho ženy prioritní vždy rodina, je z něj najednou sobecká kreatura, kterou je těžké pochopit. Stále dokola dává přednost ženě, kterou zná evidentně pár měsíců, stejně tak jejich nenarozenému dítěti.

A vedle toho je tu Viky, která se zřejmě rozhodla, že udrží svou firmu za každou cenu a vydělá peníze, aby se s Péťou měli dobře. To však překazí nepovedená zakázka, do které opět zasáhl Kamil. Snaží se udělat z Viky nespolehlivou amatérku, která neumí dostát svému slovu. A evidentně se mu to velmi dobře daří. Sledovat, jak se maminka miminka řítí znovu do dluhové pasti, navíc když jí na dveře zaklepe exekutor, je to vlastně dost nepříjemné – a zbytečné.

Byla Burešová nutná?

Nelze si také nevšimnout, že Viky tráví se svým dítětem čas trochu jinak než většina matek. Nevidíte malého Péťu na hrací dečce, žádné hračky nemá, žádnou hrazdičku… Takové normální a obyčejné věci, které se v rodinách začnou kupit, když přijde dítě. Viky má miminko po většinu času doma v kočárku, kde s ním přejíždí, nebo ho odloží do postýlky a řeknu mu, ať spinká. Kde má dítě během schůzek, to už je úplná záhada, protože jestli má babička Danuše jako soudkyně Ústavního soudu tolik času, je zřejmě jediná.

A tak se nabízí otázka, jestli vůbec bylo nutné Evu Burešovou rvát „na sílu“ zpátky do děje, když Urban zřejmě točit nechtěl. Nebo mu to nenabídli? Vrátila se i Michaela Petřeková, takže se člověku nechce věřit, že by právě Roberta opomenuli. Kromě něj je tam totiž každý. Jenže Urban se při svém odchodu loni nechal slyšet, že vlastně musí odejít, protože dějová linka Viky končí. A že ho to mrzí. Je tedy klidně možné, že si během Eviny pauzy nasmlouval tolik zakázek, že už na natáčení ZOO nemá čas. Faktem je, že Eva nevěděla jistě, jaký druhý syn bude a kdy jí rodinné povinnosti dovolí znovu natáčet. Na rozdíl od Viky si totiž na své rodině opravdu zakládá a dělá pro ni maximum. To Viky v seriálu vypadá, že jí malý syn jen překáží.

