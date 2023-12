Dno Big Brothera: Vítek se měl uspokojovat nad trenkami soutěžícího, ten se obává o svou rodinu

Naděje, které produkce vkládala do nové řady, začínají jedna po druhé hořet jako papír. Aby přilákali nové diváky a udrželi nálepku kontroverze, kterou se od začátku snaží vyvolávat pomocí LGBTQ+ otázek, předhodili soutěžícím i divákům Vítka, který se zdál snadným cílem. Že proti sobě diváky otočí, je nenapadlo ani ve snu.

Uspokojoval se nad trenkami

Vítek totiž naskočil do show s lehce arogantním výrazem. A český konzervativní divák pochopitelně ihned začal řešit, že má nalakované dlouhé nehty, maluje se a nosí šaty, které dle zajetých standardů nejsou pro muže typické. V tomhle je česká společnost ještě přece jen na začátku. Své o tom ví Richard Krajčo, který na letošní předávání Českých slavíků dorazil s kabelkou, nebo Ondřej Gregor Brzobohatý, který po odhalení své záliby v drag queen vychází jen s nalakovanými nehty.

Předhodit Vítka lvům se tak zdálo snadné. Jenže diváci si ho oblíbili, a tak přišla řada na kauzu s Davidovými trenkami. Ty měl Vítek ukradnout a uspokojovat se nad nimi. Posléze ve zpovědnici řekl, že šlo jen o taktický trik, jak vyřadit Davida. Byl však přinucen tuto svou taktiku prozradit ostatním – ačkoliv co se řekne ve zpovědnici, má zůstat tam. David zase Vítka osočil z toho, že ohrožuje jeho rodinu. Zvedl se takový hon na Vítka, že se několikrát složil, ronil slzy a na sociálních sítích byl titulován všemi možnými nálepkami. Někteří diváci se obávají, že tohle už produkce přehnala a jen se z plných sil snaží zachránit show, která už baví jen příbuzné nebo lidi bez večerní zábavy.

Podpora pro Vítka

„David to celé tak vyhrotil, že dopustil odporné ponížení Vítka. Nemám slov, doufám, že Víťa zůstane a bude mít silnou fan základnu, zaslouží si to," píše divačka Nadia na sociálních sítích. „Vítku drž se, David je ubožák,“ píše Veronika. „Doufám, že si tohle vážně přečteš, být pako je v pohodě, být jiný je v pohodě, dělat blbosti je v pohodě! Jsi úžasný,“ dodává Kateřina.

Překvapivou vlnu nenávisti dostal David, který to zřejmě pocítí v nejbližším hlasování. „Davidovi přepnulo, hodně velký pranýř,“ myslí si Sarah. „To mu ty trenky prošly Vatikánem, že na nich tak lpí?“ píše Denisa. Dokonce se někteří obávali, že takový hon na určitého jedince by pro ty slabší mohl znamenat psychické zhroucení, či něco horšího. Vítek mezi ně jistě nepatří, dobrý příklad, co bychom měli vídat v televizi, to však rozhodně není. Navíc s mediálním obrazem, který v show získává, mu může tahle účast podle některých zničit život. Přáli by si, aby věděl, jakou podporu má venku. Zdá se, že s každým dalším dílem je letošní ročník ještě horší než verze z roku 2005, která byla propadákem.

