Eva Burešová dře jako mezek, porodila dva syny a stará se o dům. Na žádost o ruku to ale evidentně nestačí

Málokterá maminka je tak produktivní jako Eva Burešová. Kromě toho, že natáčí seriál ZOO a uspořádala při příležitosti svých třicetin velké turné, které má obrovský úspěch, je navíc aktivní na Instagramu, udržuje své pracovní vztahy a hraje v muzikálech – leckdy hlavní role. Kdy ta žena vlastně spí?

Má za sebou už jedno zklamání, vztahu s Přemkem věří

Navíc má doma neméně úspěšného partnera. A prý je to ten pravý! Přemek Forejt je šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée, na Instagramu je z něj úspěšný influencer (typickým případem je jeho kontroverzní kauza týkající se podepsání smlouvy s McDonald’s) a ještě čas od času někde zasedne v porotě. Naposledy v soutěži MasterChef. A aby toho mladý pár neměl málo, koupili dům za Prahou, který pochopitelně také vyžaduje péči. Jako pár jsou velmi oblíbení. Zájmu médií se obvykle straní, takže se celkem pochopitelně dost často vyskytují otázky, zda jsou ještě vůbec spolu. Ale prý jim to klape na jedničku.

Ačkoliv Eva Burešová několikrát do médií prozradila, že je věřící, svatba stále nepřichází. K té nedošlo ani s jejím bývalým partnerem Michaelem Krásným, který je otcem jejího prvorozeného syna Nathaniela. Ten je opustil krátce po porodu a vydal se hledat štěstí za oceán do Ameriky. Ani tehdy se žádná romantická veselka nekonala. Mladá maminka musela zatnout zuby a začít se pořádně otáčet, aby své dítě uživila. Jejich vztahy byly tehdy nějaký čas napjaté, dnes už je však vše zažehnáno a vycházejí spolu velmi dobře.

Pro postavu Viky je Burešové už škoda

S narozením Tristana Williama fanoušci předpokládali, že se Burešová plně oddá své mateřské roli a na nějaký čas se stáhne. To se však přepočítali! Evin den má zřejmě mnohonásobně více hodin než 24, protože stíhá všechno. Její role Viky v seriálu ZOO je na tom dost podobně, jen s tím rozdílem, že z Janečkové se stala matka samoživitelka, která si kvůli vlastní hrdosti nechce říct o alimenty.

Právě její návrat byl pro některé velkým zklamáním – ne proto, že by Burešová hrála o tolik hůř, ale jelikož jí scenáristé napsali dějovou linku, která zkrátka nestojí za nic. Opuštěná matka, která sotva uživí své dítě a svádí konkurenční boj se svým bývalým partnerem Kamilem Ovčíkem, který je tak nesmyslně jednostranný a zlý, že už se na to divákovi snad ani nechce koukat. A aby toho nebylo málo, čas od času se Viky probudí v posteli vedle fotografa Filipa Jandy, který je jako zázrakem dobrým přítelem všech žen v seriálu, žádná ho ale nechce. Je to vlastně v podstatě taková satira na starou dobrou Viky Janečkovou, kterou jsme měli tolik rádi. Kdoví, jestli to Eva nakonec nevzdá a nebude se raději věnovat hudbě, ve které se jí teď mimořádně daří. Skoro to vypadá, že pro takovou postavu v seriálu už je jí trochu škoda. A možná, že Přemek čeká na nějakou perfektní chvíli, až bude mít svoji milovanou doma, aby ji mohl konečně požádat o ruku! Nebo se snad rozhodli žít spolu na psí knížku?

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

