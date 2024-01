Eva Burešová už několik let bojuje o štěstí. Na tenhle rok si vyložila karty, mohla by ji spasit svatba

Odvaha riskovat herečce Evě Burešové nikdy nechyběla. Ze střední školy odešla kvůli kariéře a maturitu nedodělala. Vyplatilo se. Ještě nedospělá získávala hlavní role v muzikálech a zamířila do show Česko Slovensko má talent, kde se dostala do finále a poprvé získala pozornost širší veřejnosti. Ze záře reflektorů pak už nikdy neodešla. A možná to může být po letech dřiny a vysněných příležitostí unavující.

Láska jako z románu

V muzikálové kariéře pokračovala, ale už se pomalu rýsovala její televizní éra, která je nakonec mnohem výraznější – objevila se v seriálu Gympl s (r)učením omezeným, pokračovala do Modrého kódu, Slunečné a ZOO. Stala se idolem mladší generace a mezitím se stihla i několikrát zamilovat. Vždy to ale nebyla láska jako z románu – alespoň její konec byl občas dost hořký.

Jedním z nejdůležitějších mužů se pro ni stal hudebník Michael Krásný, se kterým má syna Nathaniela Adama. Možná už na začátku se tehdy viděla ve svatebním, v domě na vesnici a s velkou rodinou. Mělo to být navždy a nějaký čas se zdálo, že to opravdu vyjde. Proto se nikdo nedivil, když tehdy sotva čtyřiadvacetiletá herečka oznámila, že je těhotná. A zatímco se po porodu zdálo, že se pro roli maminky narodila, vztah rychle ztroskotal. Zpočátku to mezi nimi bylo napjaté, nakonec si k sobě našli cestu a dnes jsou velmi dobří přátelé.

Konečně ta pravá láska?

Osudovou láskou se pro krásnou herečku stal nadaný kuchař Přemek Forejt, známý porotce ze soutěže MasterChef. Potkali se při natáčení show Tvoje tvář má známý hlas a jiskra přeskočila takřka okamžitě. Svůj vztah několik měsíců tajili, pak už to šlo ale rychle – pořídili si dům za Prahou, fenku Nairobi a předloni v srpnu se narodil jejich první společný syn Tristan William. Burešová se tehdy rychle vrátila do práce – na divadelní prkna i před televizní kameru – brzy ale přišlo vyhoření.

Možná, že byla v jednu chvíli vidět všude až příliš. Nebo to snad doma neklapalo tak, jak si přála? Ačkoliv jejich láska je vášnivá a takřka epická, Forejt se stále k ničemu nemá a o ruku svou partnerku nepožádal. Ta přitom vždy toužila po rodině a zázemí. Už několikrát dokonce uvažovala nad tím, že by nad kariérou zlomila hůl a otevřela by si malý krámek s věšteckými kartami a vzácnými kameny. Když si na tenhle rok vykládala karty, vyšlo jí, že bude mít velmi šťastný rok. Že by se Přemek konečně odhodlal a blýskalo se na lepší časy?

