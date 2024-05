Favoritka StarDance: živí se boxem, umí škrtit a kopat. Snad si to nebude chtít vyřídit s porotou

Do StarDance míří úžasná mladičká kickboxerka. Je cílevědomá a upřímná, nikdy neztrácí odvahu a nevzdává se. Tvrdí o sobě, že je divoška, která chce být sama sebou. Je osminásobnou mistryní světa v bojových sportech.

Proč jste přijala účast ve StarDance? Jak se cítíte a jaký z toho máte pocit?

Jsem blázen a mám ráda výzvy. Pocity mám smíšené, pohybuji se na hranici úplného zoufalství až po to, že se těším. Taková horská dráha. A často si kladu otázku, co to zase dělám. Nejsem žádný tanečník a mé pohybové schopnosti jsou taky trochu mimo. Ladnost mi nic neříká. Umím s lidmi házet, škrtit a kopat je, ale tancování bude bezesporu nejtěžší soupeř, jakého jsem kdy měla.

Na co se nejvíce těšíte?

Na krásnou atmosféru, na krásné šaty a kostýmy. Na to, že budu vypadat jako princezna a budu umět tancovat a že to bude velká dřina. Ne dřina, jakou normálně znám a v jaké se pohybuji – žádný písek v očích při výcvicích, žádné vysoké teploty v poušti ani žádné bahno.

Z čeho máte největší strach a respekt?

Neřekla bych, že mám strach, ale respekt. A ten mám úplně vždycky a ke všemu. Musím přiznat, že největší respekt mám ke každému, kdo se rozhodne něco dělat, a je úplně jedno, o co se jedná. Člověk musí být fakt hrozně statečný, odolný a nesmí se nechat zlomit, když mu nikdo nefandí. A těch lidí je většina. Takže každý, kdo se o něco snaží, má můj obdiv. Za každým úspěchem je spousta dřiny, kterou nikdo nevidí. Všichni by chtěli všechno mít, ale nikdo pro to nic nedělá.

Myslíte si, že vám kondička pomůže vyhrát?

Ne, soutěž není o kondičce. Pokud by byla, věřila bych si na vítězství. Takhle budu ráda, když přežiju. Ale i když budu přežívat, chci si to užít na maximum. Na druhou stranu bude to úplně jiný pohyb než ten, na který jsem zvyklá. Makat mně ale nevadí. Mám ráda těžké tréninky a vždycky se snažím do toho dát maximum. Nejsem nadaná, ale pokud mi na něčem záleží, chci do toho dát všechno. Nemám ráda žádné výmluvy.

Připravujete se již na soutěžení? Pokud ano, jak?

Brácha prohlásil, že bych si měla zaplatit taneční, protože si mě nedokáže představit, že se to někdy naučím. Já jsem tady o tomhle vůbec nepřemýšlela. Vždycky se budu soustředit na přítomný okamžik, do kterého budu dávat všechno, a uvidíme, jestli to bude stačit.

Jaký máte cíl ve StarDance? Kam až chcete dotancovat?

Mým cílem je probojovat se alespoň do jednoho kola a neudělat národní ostudu. Bude to těžké, ale budu bojovat. Nevím, jestli to ale bude stačit. Tanec je hrozně krásná věc, ale ledničku třeba taky nenaučíte, aby prala prádlo, a se mnou je to stejné. Dám do toho ale všechno. V mém podání to ale spíše bude „StarDance – když kopyto tančí“. Celý život věřím, že náš osud není ve hvězdách, ale v nás. Věřím, že většinu věcí se můžeme do jisté doby naučit a že většina věcí je na nás, jak se s nimi popasujeme.

A jak to vidíte s vítězstvím?

Těším se, až sama sobě ukážu, že jsem to dokázala. Že si dokážu stoupnout na parket a něco zatancovat. To bude moje vítězství. Na konci si sama sobě řeknu, že jsem to dokázala, a to bude skvělý pocit.

