Finále Kukaček: Producent Bobiňski sliboval, že druhá série bude o Davidovi. Nakonec byla o ničem

Už dnes čeká diváky dlouho očekávané finále Kukaček, které by mělo vyvolat silné emoce. „Mám rád silné konce, které vyvolají́ emoce, které dávají́ prostor k přemýšlení. Snad se nám takový podařilo natočit i u této série. Protože u příběhu platí, že takový́, jaký je konec, je i dojem z celého díla,“ řekl scenárista Jan Coufal. „Záměna dětí v takové podobě, v jaké ji ukazujeme v seriálu, nemá jednoznačné řešení. Vlastně nejde uzavřít už nikdy. Dotčení lidé jsou tím spojeni napořád. Každá jednotlivá postava má navíc svůj vlastní pohled. Snažil jsem se, aby bylo možné všem postojům rozumět a všechny chápat. Nejde říct, čí řešení by mi bylo nejbližší. Určitě bych se ale – stejně jako Tereza, Martin, Olga a Karel – zkoušel domluvit na řešení, které by bylo přijatelné pro všechny,“ naznačuje, co diváky dnes večer čeká.

My v Česku jsme mistři v nastavování kaše, řekla Barešová

Z druhé řady měl přitom Coufal obavy. A nebyl jediný. „Dosáhnout úspěchu je těžké, zopakovat ho je ale nesrovnatelně těžší. První řadou můžete překvapit, druhou musíte potvrdit, že úspěch nebyl náhoda. Takže ano, psaní dalších dílů bylo rozhodně víc stresující,“ vzpomínal. Jinak to nevidí ani Denisa Barešová, která hraje Marcelu. „Režisér seriálu Biser Arichtev to do médií několikrát řekl – nikdo z nás nebyl nadšený, když se rozhodlo, že bude druhá série. My v Česku jsme mistři v nastavování kaše, což já osobně úplně nenávidím. I potom, co jsme dotočili druhou sérii, jsem si říkala, že se opravdu jen málokdy stává, aby dvojka byla aspoň stejně dobrá jako jednička,“ řekla.

A ani jeden z nich se tak docela nemýlil. Diváci z druhé řady nadšení nejsou, poukazují na to, jak těžké je dějovým linkám, které v pokračování jsou, porozumět – a že se vlastně vůbec netýká kluků. Naopak je zde věnován velký prostor matce Terezy, kterou evidentně vůbec nemrzí, že své dítě ohrozila na životě, ačkoliv to nebylo vlastně jasno řečeno, a tak se můžeme jen domnívat, zda sama chtěla skočit pod vlak, snažila se tak zabít své miminko, nebo snad sebe i dítě.

O Davidovi se skoro nemluvilo

Nakonec byla pro seriál spásou dějová linka s Marcelou, která v posledních pár dílech zahrála novopečenou maminku, jež řeší poporodní deprese, má problém syna přijmout a myslí si, že jí dítě vyměnili. To je snad jediný silný moment, který druhá série za celou dobu přinesla.

A přestože Filip Bobiňski sliboval, že pokračování bude hlavně o Davidovi, z pohledu diváka to vypadá zcela jinak. Zprvu se zdálo, že David už dávno zapomněl, co udělal – a je mu to jedno. Pak byl najednou soud, střih – a David jde do vězení. Žádné zpytování svědomí neproběhlo (kromě darování domu) a pozornost na něj také nijak zaměřena nebyla. Daleko větší prostor dostal Karlův křik a zoufalý výraz Olgy.

Nejsem fanda pokračování, řekl Arichtev

„Jsem přesvědčený o tom, že je druhá série Kukaček ještě napínavější. Je hodně o tom, že obě rodiny mají velkou vůli se sžít, ale moc jim to nejde. Je tam velké emocionální napětí a je to velmi dramatické,“ sliboval režisér Biser Arichtev. Ale ani jeho slova se nakonec nepotvrdila. „Upřímně, nejsem úplně fanda pokračování, když je předchozí děj nějakým způsobem zakončený a funguje. Myslím si, že bychom měli i my, tvůrci, jít dál a přinášet nová témata,“ byl přesvědčený Arichtev.

Zatím to vypadá, že měl dát na svou intuici. Ačkoliv si druhou řadou nikdo z tvůrců ostudu neudělal, přeci jen se to asi nepovedlo tak, jak to oni sami prvotně vnímali. Divák však nemá vhled režiséra či scenáristy, vidí jen to, co je mu naservírováno. A to vlastně tak docela nefunguje. Zda vše změní poslední díl, se dozvíme dnes večer ve 20:15 na kanálu České televize.

