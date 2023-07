Geniální herec Jaroslav Marvan: První dítě zplodil v šedesáti, milenka záhadně zemřela

V prosinci to bude už 123 let, co se narodil Jaroslav Marvan, legenda československé herecké scény. Představitel moudrého rady Vacátka nebo revizora Anděla byl prý velmi akurátní a přísný, někdy až doslova pedantský. S Kopeckým si na place při natáčení Hříšných lidí města pražského nerozuměl natolik, že museli točit odděleně.

Vzal si Marii, které říkal s láskou Márinka. Neměli spolu děti, dlouho však žili jeden pro druhého. Manželka Marvanovi dělala rodinné zázemí, pečovala o něj. Ani tohle štěstí ale netrvalo dlouho.

Mladší milenka zemřela tragickou smrtí

Nesnáze pro Márinku přišly až ve chvíli, kdy se Marvan pomalu chystal do penze. V Národním divadle se seznámil s mladší kolegyní Alenou Jančaříkovou, do které se bezhlavě zamiloval. Byla o šestadvacet let mladší a z prvního manželství už jí doma dělali radost dva synové – Petr a Tomáš. Právě první zmíněný se stal později známým televizním moderátorem.

Synem Petra Jančaříka je Michal Jančařík, který se proslavil coby hlasatel počasí na Nově. S tím už ale skoncoval. Kvůli polycystickému onemocnění ledvin podstoupil transplantaci, která ho upoutala na invalidní vozík. Byl to důvod, proč už nevystupuje na veřejnosti.

Z románku Marvana s Jančaříkovou vzešla dcera Alena. Herci bylo šedesát, když se narodila. S Márinkou se nikdy nerozvedl, ale o holčičku se staral, alimenty posílal včas a navštěvoval ji. Když jí byl rok, stala se obrovská tragédie. Její maminka byla nalezena ve svém bytě mrtvá. Bylo jí tehdy 34 let.

Herečka Národního divadla nespáchá sebevraždu v pyžamu, říkal syn

„Oficiální stanovisko bylo, že to byla nepovedená demonstrativní sebevražda, ale to je nesmysl. Herečka Národního divadla se nesebevraždí demonstrativně v roztrhaným pyžamu. Je tam spousta dalších věcí, měla dost úderů v obličeji,“ řekl její syn Tomáš v pořadu 13. komnata.

Její sestra Eva Viktorová řekla, že když byli v bytě za doprovodu policie pro oblečení, byl v takovém stavu, v jakém zůstal po vraždě. Uvedla, že na zemi byla krev, vše tam bylo rozházené. Oficiální verze ale byla, že se otrávila svítiplynem a byla to demonstrativní sebevražda.

Kdo za smrtí stál?

Jenže teorií kolem její smrti bylo hned několik – a sebevražda mezi ně nepatřila. Reportéři Blesk.cz uvedli, že když Alena otěhotněla, Marie se zcela změnila. Sama mít děti nemohla a bála se, že o manžela přijde. Nutila ji jít na potrat, byla k ní agresivní, později i k Jaroslavovi. Také jí měla vyhrožovat. Dokonce vznesli otázku, zda za smrtí Aleny nestála právě Marie. To se však nikdy neprokázalo.

Byla to však právě Marie, která měla zničit závěť, ve které Marvan dceři odkazoval část svého majetku. Měl jí slíbit, že nikdy nebude chudá. Když otec zemřel, bylo Aleně třináct let. Po jeho smrti ale nedědila, závěť se nenašla. Márinka zdědila obrovský majetek a na dceru Alenu zbyla vkladní knížka s pár tisíci. Její teta Eva to označila za natolik ponižující, že prý tuto část dědictví odmítly.

