Gilmorova děvčata nebyla ve skutečnosti tak chytrá. Na poslední sérii už neměla autorka žaludek

Sláva se seriálem Gilmorova děvčata přišla nejen pro krásku se španělskými kořeny Alexis Bledel, ale také pro představitelku její matky Lauren Graham. Ta nikdy své vlastní děti neměla, ačkoliv po nich jeden čas toužila. Ani v lásce však neměla štěstí a vloni se rozešla se svým dlouholetým partnerem Peterem Krausem. Obě herečky i po skončení „Gilmorek“ nadále získávaly role v seriálech i filmech, v poslední době ale dala Alexis přednost roli matky.

Boje o sedmou sérii

I projekt si však nese škraloup a pachuť zákulisních hádek. Tvůrkyně seriálu Amy Sherman-Palladino se po šesté sérii nedohodla s televizí CW a spolu se svým manželem se nepodíleli na tvorbě sedmé série seriálu Gilmorova děvčata. To, co viděli diváci ve čtyřdílné sérii Gilmorova děvčata: Rok v životě o devět let později, se mělo odehrát právě v sedmé sérii. To je důvod, proč se většina postav nikam neposunula. Sama Palladino se několikrát vyjádřila ve smyslu, že sedmá série nestojí za nic. A nikdy ji ani neviděla.

Pravdou je, že bylo mnoho těch, kteří kritizovali, jak to s Rory a Lorelai dopadlo. Ambiciózní mladá dáma, která byla nejchytřejší na Yale i Chiltonu, se vzdává prstýnku od bohatého Logana a odjíždí. Jenže seriál měl skončit tak, jak začal – těhotenstvím...

Jaké chyby scenáristům utekly?

Hned na začátku seriálu se musí Rory vydat do nové školy Chilton autem. Pospíchá na test o Williamu Shakespearovi, který nesmí zmeškat. Zaspí, autobus už nejede a Lorelai nemá čas, aby ji odvezla. Cesta ale neskončí dobře a Rory srazí jelena. Rory ale tou dobou nebylo ještě šestnáct, a tak by řídit vůbec neměla. Narozeniny má až o dvě epizody později.

Pozorným divákům také neuniklo, že když se Rory zamiluje do svého prvního chlapce Deana, kamarádka Lane jí o něm zjistí naprosto všechno. Jednou z těch věcí je, že nesmí jíst vlašské ořechy. Jenže hned v dalším díle mu přinese sušenky Rocky Road. Ty se obvykle vyrábějí právě z vlašských ořechů, ale Dean z nich má radost – a po alergii ani památky.

Milovnice kávy? Ani náhodou!

Ani káva, kterou pily dvě hlavní postavy po litrech, nebyla pravá. Alespoň obvykle ta, kterou pila Alexis. Kávu totiž z duše nenávidí, a tak v jejím hrnku byla vždy cola. Často se také v jednotlivých záběrech mění barvy hrnků nebo je jinak přeskládané jídlo.

Vzpomínáte na proradného synovce Jesse, který dělal strýčkovi Lukovi samé problémy, snad někde ve skrytu duše měl však dobré srdce? Jednou se na něj Luke tolik naštval, že mu schoval auto v garáži. Jenže tam by měla být přece loď, kterou tam má od smrti svého táty. Nebo ji snad odvezl a pak zase přivezl? Kde je ta loď, když je tam Jessovo auto?

Špatný překlad i lži o věku

Několikrát je také slyšet chyba v překladu. Například v šesté sérii, kdy April říká Lorelai, že herec, kterého vidí, hraje v seriálu Dva a půl muže. U nás se ale tento seriál vysílá pod názvem Dva a půl chlapa. Také Keiko Agena musela svůj věk úplně změnit. Ve skutečnosti je totiž mnohem starší než její seriálová postava. Když je Lane v 1. sérii 15 let, její protagonistce bylo již 27.

Žádná chyba ale seriálu nezabránila, aby se stal kultovním pořadem pro mnoho generací. Vztah matky a dcery je zkrátka aktuální v každé době. A co teprve, když se do toho přidají třídní problémy a neskutečné bohatství!

