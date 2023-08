Gondíková s Langmajerem, Šporclovi, Hybnerová i Nálepková uprchli z Prahy, přednost dali klidnému bydlení

Zpěvačka a herečka Bára Kodetová a houslista Pavel Šporcl hledali vysněné bydlení ve mlýně v Netvořicích na Benešovsku, nakonec se však rozhodli pro kompromis mezi venkovem a metropolí a zakotvili v Říčanech. Do nejužšího výběru se jim dostaly dva domy, volit mohli mezi ulicemi pojmenovanými po slavných muzikantech – Mozartovi a Kubelíkovi. Čech Jan Kubelík nakonec zvítězil nad rakouským géniem a manželé Šporclovi jsou spokojení v bungalovu s rozsáhlou zahradou v japonském stylu.

Hybnerová na statku pojmenovává slepice

Až na Vysočině se před lety usadila herečka Vanda Hybnerová, kterou diváci znají např. jako sexuchtivou šéfku redakce publicistiky ze seriálu Volha nebo ošetřovatelku z primáckého seriálu ZOO. Hybnerová farmaří spolu s dcerami Lenkou a Vandou na statku, kde chovají spoustu zvířat, k nimž mají opravdu blízký vztah. Všechna pojmenovávají, nevynechaly ani slepice. Zvířecí přátelé se u nich musejí mít jako v ráji. Když odejdou do nebe, dostane každé z nich vlastní hrobeček.

Nálepkovou ruší jen kokrhání kohouta

Zpěvačka a herečka Světlana Nálepková si bydlení na venkově pořídila už v 90. letech, kdy chátrající stavení na Berounsku zakoupila za velice příznivou cenu. Neočekávala, že se pustí do rozsáhlejší rekonstrukce, z původní usedlosti však nakonec zůstaly jen obvodové zdi. Vše ostatní se muselo vyměnit. Sympatická Světlana, která ráda cestuje a má blízko k budhismu, se v domě snaží udržet původní venkovský ráz. Ponechala si kachlová kamna i starobylý nábytek a vlastnoručně ho renovovala. Útulnému domovu dodala množství zářivých barev, ale také suvenýry z cest. Na svém hájemství si Světlana Nálepková cení především klid, přerušovaný jen občasnými zvuky vesnice, jako je kokrhání kohouta, kdákání slepic či štěkání psa. Ve svém království je spokojená a stěhovat se nechystá. Nedávno se však portálu iDNES.cz svěřila: „Kdybych si nyní něco pořizovala, měla bych vše v jednom pokoji, kde by bylo sezení, postel, vana, místo na vaření a krásný výhled do okolí.“

Proutník Langmajer si užívá venkovských radostí

Herečka a moderátorka Adéla Gondíková si před lety pořídila dům s velkou zahradou v Pyšelích na Benešovsku. Podle portálu blesk.cz tam žila už s prvním manželem, hercem Ondřejem Brouskem, kterého později vystřídal Jiří Langmajer, jehož proslavila např. role svobodníka Kouby v komedii Copak je to za vojáka. „Já bych už nemohl žít jinde než na vesnici. Pro mě už dneska město není. Jezdím tam pracovat, ne žít,“ svěřil se slavný filmový svůdce ve vysílání Českého rozhlasu. V zahradním bazénu manželky Adély se věnuje otužování, oblíbil si sekání trávy, rád chodí na procházky se psem a kochá se západy slunce.

