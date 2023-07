Hříšní lidé města pražského se vrací. Spor Marvana s Kopeckým byl pro režiséra zkouška ohněm

Detektivní parta pana rady Vacátka z pražské „čtyřky“ je dneska už legendární. Boje s podsvětím a těžko objasnitelné vraždy lidé rádi sledují i po 55 letech. Natáčení přitom skýtalo nejedno úskalí. „Jaroslav Marvan chodil točit ráno, nezkoušel totiž v divadle, a Kopecký odpoledne. Pak se to spojilo dohromady. Marvan si však přesto neodpustil poznámky, že jeho herecký kolega by u toho měl přece jenom být,“ prozradil tehdy Jiří Sequens st., který moc dobře věděl, že to zkrátka není možné. Na žabomyší války dvou velikánů už se ale nemohl dívat, a tak si na bryskním řešení, které sám našel, trval. Dnes to zní takřka neuvěřitelně.

Akurátní Marvan a Kopecký, co se jen tak nedal

Nešlo prý přitom o nic závažného. Jaroslav Marvan, představitel rady Vacátka, byl známý bručoun a obvykle se mu lidi klidili z cesty. Miloš Kopecký se mu nezdál už od začátku, a tak si neodpustil příležitost se do něj opřít. Jaké bylo jeho překvapení, když si tohle představitel Sebekovského nenechal líbit a pokaždé se ozval.

S kým si naopak Marvan skvěle rozuměl, byl František Filipovský, který si zahrál inspektora Václava Mrázka. Ostatně, přátelé byli už spoustu let a jejich spolupráce na place byla naopak velmi vřelá a ostatním příjemná. Jejich společným tématem na natáčení měly být neduhy tehdejší mládeže, která se podle jejich měřítka neuměla chovat. Ostatně, tohle si myslí takřka každá generace o té, která přišla po nich. Úžasné, jak se v něčem ten svět zkrátka nemění, že?

Seriál, který vznikal v letech 1968–1969, neměl Marvan překvapivě moc rád – alespoň svou postavu. Kdybychom počítali i celovečerní filmy, strávil v jednom kostýmu takřka čtyři roky a už měl nejspíš pocit, že to stačilo. Límec byl prý tvrdý a škrtil. Alespoň honorář ho snad potěšil. Tehdy činil 50 000 Kčs.

Jednou první, vždycky první

Hříšní lidé města pražského byli první kriminálkou Československé televize a také prvním seriálem, který se začal vysílat v týdenním režimu. Dnes je to přitom naprosto běžné – kriminálky chrlí televizní produkce jako na běžícím pásu a lidé obvykle přesně vědí, který den se vysílá jejích oblíbený seriál. Průkopník bude už vždycky ale jen jeden.

Nutno říct, že se seriál z finančních a částečně i organizačních důvodů natáčel na tři části. Na jaře 1968 vzniklo prvních pět dílů, na přelomu let 1968 a 1969 dalších pět a až poté přišla řada na poslední tři. V únoru 1969, kdy ještě nebylo ani zdaleka hotovo, odhadl režisér náklady na 10–11 milionů korun. Ačkoliv se uvažovalo o dalších třinácti epizodách, nikdy k tomu nedošlo.

První díl pražské kriminálky mohou diváci znovu sledovat už dnes večer na kanále České televize.

