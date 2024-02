Hvězdu Super drbny po konci seriálu obvinili ze znásilnění, přišel o vše. Teď začíná znovu

Během romantické dovolené ve Švýcarsku požádal představitel Chucka Basse svou partnerku, herečku Amy Jackson, o ruku. Romantická gesta, na která jsme zvyklí ze seriálu Super drbna, v tom ale nebyla. Tam přitom stále toužil po Blair, kterou si zahrála herečka Leighton Meester. Na rozdíl od příběhu ze scénáře mezi nimi jiskra nepřeskočila – alespoň z jedné strany. Půvabná brunetka dala nakonec přednost Adamovi Brodymu, se kterým už deset let tvoří spokojený pár. Edova budoucí žena jako by jí teď z oka vypadla!

V Super drbně se to párovalo jedna báseň

Během natáčení seriálu Super drbna, který je dodnes jeden z nejoblíbenějších na světě, se to párovalo jedna báseň. Například Blake Lively, která hrála Serenu, randila jeden čas s Pennem Badgleyem. Nakonec však našla lásku u Ryana Reynoldse a dodnes s ním tvoří pár, který miluje celý Hollywood. Před ním však propadla například Leonardu DiCapriovi, když natáčela seriál Super drbna několik dní v Kalifornii, kde se tihle dva náhodně setkali, a okamžitě to mezi nimi začalo jiskřit. Ve štábu se tehdy proslýchalo, že Blake byla Leonardova velká slabost ještě několik let poté. Kdyby s ním však zůstala, dnes už by byla možná rozvedená. Hvězda Titanicu je pověstná tím, že ženy, které překročí 25. rok života, posílá nemilosrdně k šípku.

Ed zase našel svou lásku u Jessicy Szohr, která si v seriálu zahrála Vanessu a Chucka nenáviděla. Nakonec jim však scenáristé dopřáli pár milostných scén a zdá se, že právě tam přeskočila jiskra. Ed ve skutečnosti celou dobu toužil po Leighton, na kterou pěl ódy, jak báječná chemie mezi nimi je a že z něj udělala lepšího člověka. Právě nenaplněná láska ve skutečnosti způsobila, že před kamerou vypadal Chuck Bass většinu času jako smyslný kocour, zatímco Blair ho měla tak trochu na háku. A zatímco Ed potom své štěstí nějaký čas hledal, Leighton už je dnes dvojnásobnou maminkou.

Mnohem víc uhranul Leighton tehdy během natáčení Sebastian Stan, který si zahrál floutka Cartera Baizena. Randili spolu několik let a byla to velká láska. Je jasné, že stejně jako v seriálu tohle viděl Ed vážně nerad. Proto se prý herci neměli rádi ani ve skutečnosti!

Kampaň Me Too ho semlela

Po konci seriálu však nečekala Eda Westwicka jen nehynoucí sláva. Nikdo mu nenabídl žádnou větší roli, která by předčila postavu napraveného bídáka Chucka Basse. Ten zpočátku nutil ženy k milostným hrátkám, bral drogy a utrácel peníze z rodinného fondu, zatímco v posledních dílech položil život pro svou milovanou Blair – hned poté, co ji prodal svému strýčkovi na sex za to, že na něj přepíše hotel.

Před šesti lety obvinila Eda Westwicka herečka Kristin Cohen a poté dvě další ženy ze znásilnění a případ vyšetřoval soud v Los Angeles. Tehdy mu to uťalo kariéru a dlouho neměl práci. Dodnes získává role jen velmi poskrovnu. Herec vše popřel a soud nakonec žaloby zamítl pro nedostatek důkazů. Jeho pověst se mu ale zatím daří napravit jen stěží a dodnes je spojován ve velkém s kampaní Me Too. Žádost o ruku milované ženy by mohla být krok kupředu, aby se mu zase začalo dařit.

Zdroj: autorský článek, dailymail.co, nytimes.com

