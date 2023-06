Jako hospodyně vydělala miliony a Charlie Sheen pro ni plakal. Bertě z Dva a půl chlapa byl osudným infarkt

Ne, na ni se nedá zapomenout, ať se snažíte sebevíc. Conchata Ferrell (1943–2020), prostorově výrazná herečka narozená v Západní Virginii, nejprve dva roky navštěvovala tamní univerzitu, která jí však k srdci nepřirostla. Poté, co z ní odešla, zapsala se na Univerzitu Marshall kousek od Charlestonu. Tam získala titul v oboru historie. Její zrak se však upnul k herectví, když se v roce 1969 objevila v Barfenon Review, skečové komedii a hudební show. Díky ní si otevřela dveře ke slávě.

Nečekaná kariéra na jevišti

Jako členka společnosti Circle Repertory Company se doslova přes noc stala divadelní herečkou. A od prken, která znamenají svět, chyběl už jen krůček k filmu. Po řadě drobnějších rolí v celovečerním snímku Heartland (1979) režírovaném Richardem Pearcem (80), který stroze zobrazuje raný život na americkém západě, konečně prorazila.

„Já se jdu domů zhulit“

Conchata během své dlouhé kariéry spolupracovala s řadou slavných a uznávaných filmařů. Hrála Helenu ve filmu Střihoruký Edward (1990) režiséra Tima Burtona (64), objevila se jako Brenda v životopisném filmu Erin Brokovich (2000) s Julií Roberts (55) v hlavní roli a vidět jste ji mohli v epizodě televizního sitcomu Přátelé (1994–2004). Nejvíce se však proslavila jako Berta kouřící marihuanu v situační komedii Dva a půl chlapa (2003–2015).

Příčina smrti: Komplikace po infarktu

Celkem se během 12 sezón seriálu ukázala ve více než 200 epizodách. Conchata si za svou práci vysloužila tři nominace na cenu Emmy za vynikající herečku ve vedlejší roli v komediálním seriálu, a ani poté, co projekt skončil, nezahálela. V roce 2015 hrála tetu Dorothy v prázdninovém hororu Krampus (2015) a ve stejném roce excelovala jako Carmelita v televizním filmu Postal Jerks. Dny jejího života se však začaly krátit.

Conchata byla hospitalizována v květnu 2020 a strávila čtyři týdny na jednotce intenzivní péče. Bohužel se to s ní nelepšilo. Asi na 10 minut došlo k zástavě srdce, což vedlo k jejímu následnému převozu do léčebny dlouhodobě nemocných. Oblíbená hospodyně zemřela ve věku 77 let poté, co se u ní po infekci a infarktu objevily komplikace.

Milovaná herečka, manželka a matka

Zdrcený herecký kolega Charlie Sheen (57) na Tweetu uvedl, že nad její ztrátou velmi truchlí, neboť Conchata byla „absolutní zlatíčko, dokonalý profík a opravdový přítel“. Jon Cryer (58), jeho seriálový bratr, ji zase popsal jako vřelou a zranitelnou osobu. „Pláču pro ženu, která mi bude chybět, a pro radost, kterou přinesla,“ stálo v jeho vyjádření.

Conchata byla přes 30 let vdaná za Arnieho Andersona a zůstaly po ní tři dcery, z toho dvě nevlastní z Arnieho předchozího vztahu. Její čisté jmění se odhaduje na sedm milionů dolarů. Většina pochází právě z role Berty.

