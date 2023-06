Klus si v seriálu ZOO nemůže vybrat tu správnou holku. V minulosti na tom byl dost podobně

Životem představitele Filipa Jandy prošlo mnoho krásných žen. Až po několika letech spokojeného manželství se však přiznal, že se ve svém životě nechoval vždy tak docela čestně.

Klus se přiznal k četným nevěrám

„Prakticky od školky jsem konstantně podváděl všechny přítelkyně, včetně své ženy. Její odpuštění se mi stalo osvobozením a dalo mi pochopit, že pravda, opravdovost, alias nebojácná autenticita, přijetí toho, kdo jsem, se vším čím jsem doposud byl, a vědomé přijetí toho, že co zasadím, to sklidím, je jedinou mou možnou cestou ke štěstí a že rodina, čili to, co mám doma, je toho mého štěstí podobou,“ řekl Tomáš. A tehdy tím způsobil doslova poprask. Mezi podváděnými tak byla nejen fenomenální zpěvačka Ewa Farna, ale například také herečka Lenka Zahradnická nebo Terezie Kovalová.

Vůbec nejtěžší to měla právě jeho manželka Tamara, se kterou dnes vychovává syna Alfréda a dcery Jenovéfu a Josefínu. Ta musela potlačit své ego a rozhodnout se, zda nevěru přijme a bolest z ní překoná, nebo ztratí svého manžela. Vydala se cestou odpuštění a na sociálních sítích si to pořádně schytala. Dokonce to byl její manžel, kdo se za ni musel postavit a požádat své fanoušky, aby Tamaru za její postoj nepranýřovali. Záhy se stala jakýmsi symbolem podváděných žen, které v sobě mají takovou velkorysost, že jsou i přes nešvary svého muže schopny zachovat rodinu.

Odpuštění z vás nedělá slabou ženu nebo muže, říká Tamara

Lehké to pro ni ale rozhodně nebylo. „Ano, bolí to. Bolí to tak, že něco v nás umře,“ řekla na rovinu. „Odpuštění z vás nedělá slabou ženu nebo muže, kteří nemají ‚koule‘ na to, odejít. Odpuštění z vás udělá někoho jiného, daleko silnějšího, láskyplnějšího a bezpodmínečně laskavějšího člověka,“ vyjádřila svůj postoj. Věřila, že jizvy se nakonec zahojí, a ačkoliv nikdy nezmizí, časem jim sama přestane věnovat pozornost.

A to se jistě stalo. Dnes jsou manželé Klusovi šťastní jako nikdy předtím a mimo svých tří dětí plánují ještě dalšího potomka. Jelikož ale bývalá účastnice soutěže Hlas rodit nechce, vydají se zřejmě cestou pěstounské péče. I Tomášovi se v posledních letech daří. Mimo svou pěveckou kariéru je úspěšným hercem a momentálně září v seriálu ZOO, kde získal velký prostor a v podstatě tak trochu nahradil Roberta Urbana, který už před kamery znovu nedorazil. Jeho rozhodnutí bylo podmíněno novým projektem, který pro televizi Prima natáčí. Z Viky se tak stala opuštěná matka samoživitelka bez peněz, která teď nachází štěstí právě u Filipa, se kterým si čas od času užije nějakou tu vášnivou noc.

Dnes už se za penězi nežene

Tomáš Klus je českým zpěvákem, skladatelem a textařem, který se narodil 15. května 1986 v Třebíči. Jeho texty jsou charakteristické poetikou a jsou plné emocí. Jedno z nejpopulárnějších alb, které vydal, nese název Cesta do záhu(d)by. Klusův hudební repertoár obsahuje písně jako „Pocity“, „Sibyla“, „Do nebe“, „Pánubohudooken“ a mnoho dalších. Jeho skladby obvykle reflektují osobní zkušenosti a prožitky a mnozí lidé se s nimi dokážou ztotožnit.

Jednou z nejsilnějších písní byla skladba s názvem „Mořeplavci“, kde se Klus vyzpívává ze své touhy po penězích, která byla jeden čas silnější než potřeba trávit čas s jeho malými dětmi. Zpívá o tom, že myslel, že jim štěstí zajistí penězi. „Odpusťte mi děti moje, že jsem byl hloupý. Já věřil totiž tomu, že vám štěstí nakoupím, že co jsem neměl, budete mít vy. Ach odpusťte, že byl jsem takový,“ zpívá v písni trojnásobný tatínek.

