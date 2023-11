Kouďáka vyhodili z Kroku za krokem kvůli násilí na manželce. Skončil jako dělník na stavbě

Synovec Franka, který má IQ tykve, si získal miliony diváků po celém světě. Jeho typické „čéče“, v originále „dude“, doslova zlidovělo. Ve skutečnosti je Sasha poněkud inteligentnější, má čtyři dospělé děti a škraloup kvůli obvinění z násilí na své manželce.

Obvinění z domácího násilí

Krásnou Jeanette Robbins si vzal rok předtím, než získal nabídku na roli natvrdlého Kouďáka. Všechno vypadalo idylicky, narodily se jim čtyři dnes již dospělé děti a zdálo se, že je už nic nemůže rozdělit. Milovali se natolik, že byli všichni v šoku, když v roce 1997 vzalo manželství rychlý konec.

Najednou se začalo mluvit o tom, že v jejich domě bylo k rodinné idylce daleko. Spory vyvrcholily Sashovým zatčením a obviněním z domácího násilí, které vzešlo z úst manželky. Ten následně okamžitě skončil v seriálu Krok za krokem, tvůrci se obávali negativní publicity, která by mohla sitcomu uškodit. „Udeřil ji do hlavy, kopl do kyčle a udělal díru do dveří jejich koupelny, kam se jeho žena utekla schovat,“ řekl tehdy žalobce.

Citové vydírání a překvapivý obrat

Až s odstupem času se ukázalo, že Sasha Mitchell nebyl takovým hrubiánem, jak si všichni mysleli, a tvůrci se ve svém rozhodnutí možná přeci jen unáhlili. Nepopíral, že manželku fyzicky napadl, ale udělal to ve chvíli, kdy bránil děti. Jeanette totiž bojovala s vážnými psychickými problémy. Podle Mitchella dokonce brala drogy.

Své děti citově vydírala a dělala si z nich rukojmí. To potvrdil rozvodový soud, který svěřil děti do péče Sashy. Matka je pak směla vídat jen párkrát ročně. A to ještě pod dohledem. Do seriálu se tak mohl vrátit a začal se objevovat i v jiných rolích. Nálepky už se ale nikdy nezbavil, a když se řekne jeho jméno, znovu a znovu se dostává na historku, která je už zapsána ve všech bulvárních médiích.

Skončil na stavbě

Nakonec ale i Sasha našel své štěstí – byť jen na chvilku. V roce 2010 si vzal herečku Rachel Mitchell, známou jako Sharmaine Rayner, ale jejich manželství se zhroutilo v roce 2015.

V současné době se Sasha zamiloval do cvičení a tvrdě na sobě dře. Je z něj hora svalů a své zážitky rád sdílí na svém Instagramu. Kouďáka by v něm už asi nikdo nepoznal. Nijak se netají tím, že se živí jako dělník na stavbě, a občas ukáže i fotku s helmou na hlavě.

Zdroj: redakce, collider.com, movieweb.com

