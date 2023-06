Krásná herečka ze Specialistů si otevřela penzion na vesnici. Týdenní pronájem vyjde na 86 tisíc korun

Nejenže jsou úspěšnými herci, ale daří se jim i v podnikání. Zuzana Kajnarová a Roman Říčař vybudovali z ruiny penzion, který pronajímají na svatby, firemní akce i dětské tábory. A už dávno to není jen práce. Po létech dřiny se to pro manžele stalo koníčkem, který je udržuje v psychické kondici. Přála jim i doba, kdy se do odvážné rekonstrukce pustili.

Penzion vybudovali během covidu

Pro herce nebylo covidové období vůbec jednoduché. Hrát v divadlech nesměli, a kdo neměl roli v seriálu, ten byl většinou doma bez příjmu. Divadla nefungovala a najít si jinou práci? To se každému nepodařilo. Jenže právě v té době budovala Kajnarová s Říčařem Smilovický mlýn – a práce byla na světě. Těžká doba jim paradoxně umožnila, aby se nově nalezené vášni věnovali naplno a splnili si svůj tajný sen.

Penzion si právě ve Smilovicích nevybrali manželé náhodou. Jde o lokalitu, kde kdysi žila babička Romana Říčaře, takže k ní on sám má také velmi blízko. Možná i proto je to především jeho starost, ačkoliv Zuzana tam tráví rovněž většinu volného času. Práce je tam zkrátka pořád dost. „Tam, kde stával více než 300 let rybník a mlýnské budovy, nezůstalo po roce 1989 až na tři prastaré lípy téměř nic. Rozhodli jsme se navázat na práci lidí, kteří po generace toto místo kultivovali a rozvíjeli. A postupem času se jejich sen stal i naším snem,“ prozradili. A evidentně se jim daří, protože ačkoliv objekt pronajímají jen jako celek, na červenec mají kompletně plno. S provozem jim už dnes vypomáhají další zaměstnanci.

Za kolik? Během prázdnin umožňují návštěvníkům jen týdenní pobyty, přičemž ten vyjde na 86 tisíc korun. Všední den mimo léto vás pak bude stát 11 tisíc korun, víkendy od pátku do neděle vyjdou na 35 tisíc korun. Velikonoce, Vánoce a Silvestr je potom za speciální sazbu. Cena je za pronájem celého penzionu až pro 20 lidí.

Nedávno akční manželé také zorganizovali keramický workshop, který byl dlouho Zuzaniným snem. Keramika je totiž jejím koníčkem. Člověk by si pomyslel, že tahle žena dokáže snad čarovat s časem – nejenže vypadá stále perfektně, ale levou zadní stíhá i nespočet aktivit, rodinu a úspěšně buduje kariéru.

Utekli jim čuníci

A aby toho neměli málo, nedávno si k tomu přidali ještě biofarmu. Roman miluje jídlo, a tak už mají dvě kozy, dvacet slepic, pět prasat, dvacet hus a čtyři ovce. Nedávno se spolu dost nasmáli, když jim všech pět čuníků uteklo a byla z toho pěkná naháněčka.

Ačkoliv si ale oba Smilovice zamilovali, svůj domov mají stále v Praze.

Manželství jim klape na výbornou

Ostravská rodačka Zuzana Kajnarová je jednou z hlavních postav seriálu Specialisté, kam se nedávno vrátila po třech letech. Ty strávila jako maminka na plný úvazek – s dcerou Rozárkou a synem Františkem. Do toho točí filmy a hraje v několika divadelních inscenacích. V našich končinách si drží jedno krásné privilegium – takřka nemá „hejtry“. Kdekoliv se objeví, sklízí pochvaly, obdiv a diváci ji milují. Její manžel Roman Říčař je především divadelním hercem, píše muziku a aranže. Manželství jim klape na výbornou, a i když se někdy neshodnou na výchově dětí, sotva by jeden druhého vyměnil.

„Většinou jsem hodná maminka a Roman je přísný táta. Když děti dělají scény, mám tendenci je utěšovat. On je naopak okřikne, že mají přestat, protože jsou otravné a kazí náladu všem okolo,“ prozradila nedávno herečka. Zároveň si však různé pohledy chválí a jeden druhého doma podporují. Dokonce jim prý ke šťastnému manželství pomáhá, že Roman není tak často doma. Právě za jeho pracovitost ho Kajnarová obdivuje, ačkoliv někdy je to zdroj konfliktů. Přeci jen byl mohl být čas od času více doma. Rozvod se kvůli tomu ale rozhodně nechystá. Lepší náhradu by Říčař jen těžko hledal!

