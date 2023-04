Legenda Chuck Norris: Pro fanoušky neporazitelný ranger, ve skutečnosti horlivý odpůrce potratů

Chuck Norris není ani zdaleka jen představitelem hlavní postavy v televizní sérii Walker, Texas Ranger, ačkoliv dnes už se dá říct, že se z něj neúmyslně herec jedné role stal. Seriál natáčeli tvůrci v letech 1993 až 2001 a Norris zde hraje Cordella Walkera. Pořad je znám díky morálním hodnotám, které zastává, a také díky kultu neporazitelného bojovníka proti bezpráví.

Odpůrce potratů a kritik Obamy

Bojová umění jsou tu hlavním nástrojem, jak vymoci právo. To Norrisovi zřejmě nedělalo problém – sám je totiž mistrem v této disciplíně a dokonce založil v Los Angeles školu bojových umění, kterou navštěvují i známé celebrity.

e také odpůrcem potratů, a to jedním z nejhorlivějších. Dokonce o tomto tématu napsal hned několik publikací. Za vlády prezidenta Baracka Obamy často kritizoval jeho Manhattanské deklarace, která se snaží chránit nenarozené dítě v těle ženy. Celý život j, a to jedním z nejhorlivějších. Dokonce o tomto tématu napsal hned několik publikací. Za vlády prezidenta Baracka Obamy často kritizoval jeho politiku , která byla vůči potratům velmi liberální. V roce 2010 vyzval k podpisukterá se snaží chránit nenarozené dítě v těle ženy.

Hlásí se k evangelické církvi a používání Bible, včetně modliteb, by podle něj mělo být v amerických školách povinné. Ze své podstaty je Chuck velmi konzervativní, z čehož také plynou jeho názory, a to nejen na potraty.

Anekdoty o Chucku Norrisovi

Dnes je mu 83 let a aktivně nenatáčí. Věnoval se však tvorbě dvou knih. Jedna je o vnitřní síle a duševní rovnováze, další přináší odpovědi na to, kdo je vlastně Chuck Norris. Co si o něm ale myslí jeho fanoušci? Tohle je ten nejlepší výběr krátkých anekdot!

Jedině Chuck Norris zazpívá duet sám.

Když jde bubák spát, každou noc se podívá do skříně, jestli tam není Chuck Norris.

Strach z pavouků je arachnofobie, strach z uzavřených prostor je klaustrofobie, strach z Chucka Norrise je logika.

Chuck Norris nikdy nevolá na špatné číslo. Ostatní zvedají špatné telefony.

Chuck Norris má medvědí koberec ve svém obýváku. Ten medvěd není mrtvý, jen se bojí pohnout.

Chuck Norris už byl na Marsu, to proto tam nejsou žádné známky života.

Chuck Norris nezjišťuje, kolik je hodin. O tom si rozhoduje sám.

Chuck Norris jednou přišel do KFC, objednal si Big Mac a dostal ho.

Když Bell vynalezl telefon, měl už dva zmeškané hovory od Chucka Norrise.

Chuck Norris přišel o panictví dřív než jeho otec.

Chuck Norris rychleji sedí, než ostatní běží.

Chuck Norris jako jediný dojel až na konec kruhového objezdu.

Chuck Norris vyhrál Tour de France. Na rotopedu.

Víte, kolik Chuck Norris udělá kliků? Všechny!

Chuck Norris jednou kopl koně do brady. Jeho potomky dnes známe jako žirafy.

Proč Chuck Norris nehrál v Titaniku? Protože by všechny zachránil.

Chuck Norris napočítal do nekonečna. Dvakrát. A jediný umí dělit i nulou.

Bůh chtěl stvořit svět za 12 dní... Chuck Norris mu dal jen šest.

