Legendární Brenda z Beverly Hills 90210 umírá. Svůj život vsadila na poslední možnost

Nedávno se půvabná a životem zkoušená herečka Shannen Doherty objevila v podcastu Let’s Be Clear, kde se svěřila se svými aktuálními pocity. „Přijde terapie zaměřená na T-lymfocyty. Bude mít mnohem víc možností, které nám dají dalších pět let. Pak během těch pěti let bude existovat celá další skupina možností a nakonec bude existovat lék,“ věří populární herečka. Zdá se, že je to poslední možnost, na kterou sází.

Metastáze má v kostech

Vážné zdravotní problémy řeší Shannen Doherty už velmi dlouho. Rakovina prsu ji trápí osmým rokem, po mozku se rozšiřuje i do kostí. Navzdory tomu neztrácí herečka optimismus a bojuje jako lvice. Věří, že ještě má čas v životě dokázat věci, které si předsevzala. „Prostě ještě nemám hotovo,“ svěřila se před časem pro magazín People.

Diagnózu oznámila v roce 2015. Od té doby podstoupila mastektomii, chemoterapii i ozařování. Dva roky poté nemoc ustoupila, znovu se však vrátila v roce 2019. Od té doby přispívá Shannen Doherty ke světové osvětě rakoviny a podporuje výzkumy, které se snaží najít lék. Několikrát se nechala slyšet, že nemocné ve čtvrtém stádiu společnost odsuzuje a má je za odepsané, ona chce však žít, tvořit a milovat ty, které kolem sebe má.

Prue Halliwell skončila kvůli alkoholu

V seriálu Čarodějky, který si získal miliony diváků po celém světě, zazářila po boku Holly Marie Combs a Alyssy Milano. Dámy si ale příliš nesedly a v průběhu tří sérií docházelo k velkým třenicím. Seriál sleduje osud tří sester od jejich začátků jako nezkušených čarodějnic až po zralé bojovnice. Příběh je provázen konflikty s démony, temnými kouzly a dalšími nadpřirozenými bytostmi, které neustále ohrožují svět. Zároveň se věnuje jejich osobnímu životu, včetně romantických vztahů, rodinných problémů a hledání vlastní identity.

Je však také provázán s kontroverzním a bouřlivým odchodem Shannen Doherty. I její kolegyně Combs následně prohlásila, že natáčení bylo vyčerpávající a psychicky devastující. Co za tím však ve skutečnosti bylo? Z placu se proslýchalo, že šlo o hereččiny problémy s alkoholem. Zatímco všichni chodili na natáčení včas, ona nedodržovala termíny a se všemi se neúměrně hádala. To vyústilo nejen v její odchod na konci třetí série, ale také k zákazu, aby se v dalších dílech používaly jakékoliv záběry s ní. Diváci tak například v díle, který se vrací do minulosti, viděli jen její záda.

Pozdě chodila i na natáčení Beverly Hills 90210

Konflikty byla Doherty známá i při natáčení seriálu Beverly Hills 90210. Šuškalo se, že na place dělala naschvály a byla nespolehlivá. Nakonec byla i v tomto populárním a ikonickém seriálu nahrazena postavou jménem Valerie Malone. Podle scénáře se její postava odstěhovala do Londýna, kde pracovala na své herecké kariéře. Bez zajímavosti není, že ani tady se následně už nikdy neukázala, ačkoliv se o ní stále mluvilo.

Tragicky skončil život Luka Perryho, který byl s její postavou jako Dylan neodmyslitelně spjat. V únoru 2019 prodělal mozkovou příhodu a o pár dní později na její následky zemřel. Bylo mu pouhých 52 let. Shannen však navzdory složitému a těžkému osudu stále věří, že jí zbývá ještě mnoho let a s nemocí se bude dál hrdě prát.

Ikonické seriálové drama, které ovlivnilo devadesátky

Americký televizní seriál Beverly Hills 90210 debutoval v roce 1990 a stal se jedním z nejikoničtějších teen dramat 90. let. Byl vytvořený Darrenem Starem a produkován Aaronem Spellingem. Odehrával se v luxusním prostředí Beverly Hills a sledoval životy mladých lidí, kteří čelí výzvám adolescence, lásky a osobního růstu.

Děj začíná příchodem rodiny Walshů do bohatého a módního Beverly Hills v Kalifornii. Příběh se zaměřuje na sourozence Brendu a Brandona Walshovy, kteří se snaží přizpůsobit novému prostředí na střední škole West Beverly Hills High School. Seriál se postupně rozšiřuje o další postavy, včetně Kelly Taylor, Dylana McKaye, Steva Sanderse a dalších. Díky svému zábavnému a dramatickému obsahu se rychle stal oblíbeným mezi mladými diváky. Otevřeně pojednává o tématech, jako je sexualita, drogy, alkohol, rasismus a třídní rozdíly, což mu vydobylo renomé za svou autentičnost a odvahu postavit se kontroverzním tématům.

Zdroj: redakce, people.com, usatoday.com, bbc.com

