Letní program ČT: Vrací se Osada, Malý pitaval z velkého města i seriál Vyprávěj, který byl pro režiséra osudový

I Česká televize mění svůj program na nadcházející léto a přichází s osvědčenými klasikami, které potěší snad každého diváka. Kromě klasických Chalupářů a Malého pitavalu z velkého města, se diváci mohou těšit na Vyprávěj a Osadu.

Chalupáři nabídnou hned dva díly za sebou

Každou neděli potěší diváky oblíbení Chalupáři z roku 1975 v čele s Jiřím Sovákem, Josefem Kemrem, Janou Hlaváčovou, Josefem Vinklářem a dalšími. Josef Větrovec si zde zahrál dvojroli – předsedu Mrázka a bratra Karla. Vždy poběží dva díly najednou.

V létě se opět setkáte také s partou mladých pražských kriminalistů, kteří budou pátrat po malých zločinech i po těch nejzávažnějších. Odborným poradcem pro seriál Malý pitaval z velkého města byl kriminalista Miloslav Dočekal, který zemřel v roce 2016 ve věku 74 let. Byl to právě on, kdo pronesl legendární větu: „Až si česká holka bude brát českého policistu a rodina na to bude pyšná, tak to bude ta doba, kdy můžete policistům začít věřit.“

Oblíbený seriál má patnáct epizod. Náměty z kriminálky vybíral Leoš Jirsák, jehož si k ruce přizval režisér Jaroslav Dietl, který stojí také za scénářem. Česká televize nabídne oblíbené příběhy v pondělí.

Zajímavosti o malém pitavalu

V dílu s názvem Benjamínci se objeví legendární rokenrolový zpěvák Miki Volek . Během natáčení měl Ladislav Frej na palci levé ruky krevní sraženinu, což je v několika záběrech epizody vidět.

. Během natáčení měl na palci levé ruky krevní sraženinu, což je v několika záběrech epizody vidět. Slovo „pitaval“ nepochází z češtiny. Psal se rok 1734, když francouzský právník Francois Pitaval sepsal sbírku kriminálních příběhů. Odtud se slovo ujalo – a bylo to velmi rychlé!

Byla vám povědomá mladá zaměstnankyně čistírny oděvů z epizody Kasař? Nejste na omylu. Šlo o zpěvačku Annu K.

Všimli jste si, že Ruda Pekař nosí stále dokola ten stejný svetr? Je to proto, že jeho postava je inspirovaná skutečným kriminalistou , který se právě tímhle vyznačoval.

, který se právě tímhle vyznačoval. Druhá řada byla odvysílána až po smrti Jaroslava Dietla.

Seriál Vyprávěj byl pro režiséra Bisera Arichteva osudový

Každé úterý a čtvrtek přichází seriál Vyprávěj, který natočil režisér Biser Arichtev. Právě na tomto natáčení potkal svou budoucí manželku Veroniku, se kterou má dnes syna Luku. V seriálu si zahráli mimo jiné například Jaromír Nosek, Nina Divíšková, Hana Vagnerová, Marie Doležalová, Marián Mikš, Alžbeta Stanková, Roman Vojtek a další.

Petr Pěknic si tu zahrál roli lékaře, kterého ztvárnil také v Troškově trilogii Kameňák.

Seriál získal pět cen TýTý a jednu Zlatou nymfu pro nejlepší producenty na festivalu v Monte Carlu. Od čtvrté série se vypravěčem stal Matěj Hádek.

Osada s Nesvačilovou

Dalším programem, který Česká televize nabídne v pátek, je oblíbená Osada, která zkoumá zdejší fenomén chataření. Představí se například Martin Myšička, Pavla Beretová, Radek Holub, Petra Nesvačilová a další. Kulisy vznikly za 60 dní pod taktovkou architekta Davida Dubenského.

