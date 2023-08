Lucie Vondráčková se stala na natáčení Ulice závislou. Konečně zúročí zkušenosti z dětství

Lucie Vondráčková není zrovna typ na televizní seriály. Alespoň donedávna! Za tu dobu, co žila v Kanadě se svým bývalým mužem, hokejistou Tomášem Plekancem, se televizní zábava zásadně proměnila, a tak herečka neváhala přijmout i nabídku, nad kterou by dříve možná jen pokrčila rameny. Nejdřív si zahrála epizodní roli v seriálu O mě se neboj, pak najednou ohlásila svůj příchod do Ulice. A přiznává, že stačila chvilka, a nemůže se své role nabažit.

Vondráčková odpočívat neumí

Ačkoliv jde obvykle o ženu, která se snaží mít vše pod kontrolou, teď ji zkrátka baví, že neví, co bude dál. Pokaždé, když přijde scénář, se těší, co si na ni zase tvůrci vymysleli. Stala se na tom doslova závislou! Jednou je za potvoru, podruhé koná dobro. Velká neznámá ji fascinuje, u divadelních představení má přesně nalajnováno, co a jak bude.

Navíc je jí role učitelky nesmírně blízká. Už jako malá chodila na hodiny s babičkou, která učila angličtinu, připravovala si sešity, seznamy žáků a přemýšlela, jaké metody výuky by zvolila ona sama. Sama učit dokonce chtěla, vidle jí do toho ale hodilo herectví. Nesplněné touhy a sny může teď projektovat do své role v Ulici. Smlouvu měla podepsat na celou devatenáctou sezónu.

Paní doktorka

Také se netají tím, že je v podstatě workoholička – prázdné místo v diáři podle ní přímo křičí po tom, aby ho zaplnila. Už když studovala DAMU, měla pocit, že se tam vlastně fláká – a tak ráno chodila na krasobruslení, odpoledne na němčinu – a nakonec přijala angažmá v divadle Rokoko. Kvůli němu ji nakonec ze školy vyhodili. Ještě předtím jí však dali tehdy na výběr. Buď se angažmá vzdá a bude studovat, nebo má smůlu. Zvolila si tu „smůlu“ a připravila si půdu na úspěšnou kariéru.

Během kariéry v Rokoku chodila ještě pět hodin denně na francouzštinu, a přitom se připravovala na přijímací zkoušky na vysokou školu. Ty zvládla na výbornou a vystudovala kulturologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Progresivní učitelka Soňa zasáhne výrazně do děje

Pedagožka Soňa zasáhne do osudu většího množství stávajících postav. Bude konkurencí Magdě? Ale u koho? U Prokopa, nebo u Eddieho? Od návratu Rambouska se spekuluje, zda s paní ředitelkou začnou tam, kde skončili. Byla to mezi nimi velká láska. „Jsem si jistá, že postava Soni Čechové, kterou Lucie Vondráčková v Ulici ztvárňuje, diváky okamžitě zaujme a nenechá je chladnými. Lucčina Soňa vnese mezi známé uliční postavy nový vítr a celkem razantně rozpohybuje dění kolem nich. Diváci se rozhodně mají na co těšit,“ řekla kreativní producentka Silvia Klasová.

Diváci na sociálních sítích Soňu spojují hlavně s Prokopem. Ten však v prvních dílech po prázdninách žárlí hlavně na Magdu a vypadá to, že svého rozhodnutí lituje. Tím spíš, když se jí vrátil do života bývalý přítel.

Příchod Vondráčkové doplní návrat nejen Eddieho Rambouska, ale také Moniky Farské. Do Ulice se chystá rovněž Adéla Gondíková jako bývalá Evženova žena. Proslýchá se, že by tam však měla být jen na 8 měsíců a její postava zemře.

