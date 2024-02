Mají Kokta s Ornellou ideální manželství? Zatímco ona si plní sen, on ji shazuje na internetu

Ačkoliv všichni účastníci svůj odlet do Dominikánské republiky do posledního momentu tajili, Ornella Koktová svůj záměr splnit si na Survivoru všechny pubertální sny rozhodně neskrývala. Vše přitom už dříve prozradila její nejlepší kamarádka Agáta Hanychová, která ji popichovala, že si jako matka tří dětí alespoň odpočine a trochu zhubne.

Rozvod s Partyšovou sledovala celá republika

O mnohem větší poprask se však postaral její manžel Josef Kokta. Ten je své ženě velkou oporou a o tři děti se rád a podle slov své manželky dobře stará. Přesto přiznává, že peníze domů už nosí jen Ornella a on sám nevydělá nic. A to si s ním Ornella v 19 letech začala v dobách, kdy to byl milionář. Ale také manžel moderátorky Gabriely Partyšové, což způsobilo takový mediální poprask, že znala Ornellu tehdy celá republika. Tím spíš když otěhotněla a porodila Josefu Koktovi syna Quentina. V prvním díle letošního Survivoru se pak nechala slyšet, že mediálně známou se stala díky lásce.

I to je jeden z důvodů, proč je dnes mezi celebritami na Survivoru. Nikoliv však jako mediální hvězdička, ale úspěšná podnikatelka, které ve třiceti letech došlo, že si vzhledem k výchově tří dětí nestihla splnit žádné bláznivé sny. Nejezdila na festivaly, nelítala po diskotékách ani necestovala s batohem do neznámých krajin. V tom ji manžel sice zřejmě podpořil, ale na sociálních sítích se zdá, že má o její účasti jasné mínění. I proto se o Ornelle mluví vůbec nejvíc. A to má několik důvodů.

Někdy je Ornella děsná, píše její manžel

Prvně zaujaly Koktovy komentáře na sociálních sítích, ve kterých se vyjadřuje tak, že jeho žena určitě nevyhraje, ale alespoň zhubne nebo nepřežije bez jídla. Vše vyznívá tak, že se jí spíše směje, než že by jí věřil v těžké a náročné cestě. „Pro mě vítěz!“ píše jedna z fanynek, načež jí Kokta odpovídá vysmátými smajlíky. „Já Ornellu prostě miluju,“ píše divačka Sally. „Někdy je děsná,“ odpovídá jí Kokta. „Doufám, že všem Orny vytře zrak,“ píše Marie. „Asi ne, jsou tam jiný borci,“ zní odpověď.

Našlo se však i několik pochval. Ornella má totiž mezi diváky spoustu fanoušků navzdory divoké historii. „Když jste spolu začínali, asi vám nikdo nevěřil. Ale pravá láska se ukázala,“ pochválila jejich manželství Diana. „Ano, je to tak. Ani já bych nevěřil, že tahle holka zůstane se starým chudým chlapem,“ přitakal jí Kokta. Je to však jen jeden z mála pochvalných komentářů, které Kokta na adresu své manželky adresoval. Na druhou stranu je možné, že je tohle zkrátka jen jeho způsob humoru a vyjadřování a není v tom nic zlého. Ostatně, manželství jim podle všeho dobře klape a ve Výměně manželek, které se nedávno účastnili, si diváky získali.

Teď když je Ornella v plné polní nastoupená v Dominikánské republice, přijela Agáta alespoň Josefovi uvařit a při té příležitosti natočili společný rozhovor. Sama na svém instagramu přiznala, že se prý bála, aby jim chutnalo – není prý lepšího kuchaře než „Ornellin Pepa“! Otázkou je, jestli nejela navštívit právě svou kamarádku. Ve veřejném prostoru se začalo šuškat, že Ornella vypadla mezi prvními a byla viděna na letišti…

Účastníci letos diváky zklamali

Po prvních dílech jsou diváci tak trochu rozpačití. Podle některých nejsou dostatečně slavní nebo pro televizi atraktivní. Co za tím může být? Podle vyjádření loňské účastnice, pokerové hráčky Báry Mlejnkové, za to může dlouhá doba, po kterou se Survivor natáčí. Ti, kteří mají doma velký byznys nebo za sebou pracovní projekty, si nemohou obvykle dovolit na tak dlouhou dobu odjet. Snad proto je tam velká míra influencerů nebo například tanečník Martin Prágr. Ten sotva co dotančil v soutěži StarDance po boku Ivy Kubelkové, balil kufry a letěl do Dominikány. Kdyby se rozhodl účastnit dalšího ročníku taneční soutěže, který se bude vysílat letos, začne pravděpodobně trénovat pár týdnů poté, co přiletí zpátky. Drsná reality show by mu tak vyplnila volné měsíce.

V Americe už kvůli tomu, aby nalákali ty největší hvězdy, dobu show zkrátili. Trvat by měla jen něco kolem 27 dní, kdežto u nás se bude vysílat zhruba 23 dílů a na ostrově budou soutěžící 80 dní. Uvidíme, zda ve čtvrté řadě přistoupí i česká produkce k tak radikálnímu kroku. Problém bude ale pravděpodobně v licenci. Pokud se nic nezměnilo, česká verze se natáčí podle turecké licence, která má jasně daná pravidla.

Už v minulosti ale na některé změny došlo. Diváci se například rozčilovali, že jsou díly nudné a soutěže moc dlouhé. To vše ve druhé řadě produkce změnila. Už teď se tak zdá, že ve čtvrté řadě bude na čem pracovat!

