Málo známá fakta z pohádky Tři oříšky pro Popelku: Páchnoucí sníh z rybích kostí a náhradnice Šafránková

Z Libušky Šafránkové udělala pohádka Tři oříšky pro Popelku symbol českých Vánoc. Původně s ní ale nikdo nepočítal! Popelku měla hrát Jana Preissová, kterou si pro roli vyhlédnul režisér Václav Vorlíček. Jenže ta byla v té době v pokročilém stádiu těhotenství, a tak bylo třeba hledat jinou odvážnou lučištnici.

Odvážná Šafránková

Mladou začínající herečku, které v té době bylo sotva devatenáct let, vynesla do výšin jedna speciální vlastnost. Libuška Šafránková uměla jezdit na koni i bez sedla, takže byla fantastickou adeptkou. Pokud vás tak uchvátily scény, kde se Popelka prohání na Juráškovi bílou krajinou, hrála je sama herečka. Jediný záběr, ve kterém se nechala zastoupit kaskadérkou, byl při skoku přes kmen stromu.

Odporný sníh

Pohádka se natáčela v Německu v Moritzburgu. Jenže tam bylo tou dobou málo sněhu a ta pravá vánoční pohádka si žádá také krásnou zimní atmosféru! Štáb ale nelenil a nechal k zámku navézt sníh umělý. Nebyl to žádný technický vynález, jak to známe dnes my z horských středisek, šlo o rozemleté kosti z rybí konzervárny. Herci vzpomínali celé roky, jak odporné to bylo a jak sníh silně zapáchal.

Původně to vánoční pohádka nebyla…

Tu pravou vánoční atmosféru získala Popelka vlastně náhodou. Záměr produkce byl totiž natáčet už v létě 1972, státní aparát jim do toho ale hodil vidle. Vorlíček chtěl natáčet co nejdříve, a tak se z toho zcela náhodou stala zimní pohádka, která je dnes klasikou na každoroční Štědrý den.

To ale nebylo nijak jednoduché pro Libušku Šafránkovou, která natáčela v kostýmech z velmi tenkých látek. Všechny totiž byly zhotoveny pro letní období. Pokud si tak vzpomenete na ikonickou scénu, kdy jede nad ránem za princem v přenádherném oděvu, myslete na to, že tou dobou bylo zhruba minus dvacet stupňů.

Trávníček se nehodil

Princ, kterého děvčata dlouhé roky milovala, měl hned ze začátku zásadní problém. Pavel Trávníček sice vyhrál proto, že svým vzhledem připomínal Alaina Delona, ale Vorlíčkovi vadilo, že má moravský přízvuk. Předaboval ho tak Petr Svojtka, který je dnes známý nejen jako nadaný umělec, ale také tragicky zesnulý herec. Pod vlivem alkoholu a touhy po adrenalinu se prý vezl na spřáhlech tramvaje mezi spojenými vozy. Tramvaj ho nakonec usmýkala.

Menšík s kocovinou

Pozorným divákům neušla závěrečná scéna, ve které všichni nadšeně zvolají: „Ať žije Popelka, a bude svatba, hurá!“ Jenže Vladimír Menšík tou dobou nepřítomně hledí do dáli, zdá se, že až za kameru. To prý předtím s Vítězslavem Jandákem slavili tak, že se z toho ještě druhý den nemohli vzpamatovat.

Další zajímavosti z natáčení oblíbené pohádky:

O Trávníčkovi si na natáčení mysleli, že je to Němec.

Představitelka zlé Dory, herečka Dana Hlaváčová , je v titulcích nesprávně označena za Danielu. Když natáčela Tři oříšky pro Popelku, byla už v šestém měsíci těhotenství.

, je v titulcích nesprávně označena za Danielu. Když natáčela Tři oříšky pro Popelku, byla už v šestém měsíci těhotenství. Sněhovou koulí nedostal princ po hlavě od Popelky, ale od režiséra.

Ústřední melodii k pohádce zahrál skladatel Karel Svoboda Vorlíčkovi v noci po telefonu.

Vorlíčkovi v noci po telefonu. Všimli jste si, že se Popelka a princ ani jednou nepolíbí?

Představitelka zlé macechy zemřela pět let po premiéře .

. Kostýmy pro pohádku vytvořil výtvarník Theodor Pištěk.

Pohádka se na Vánoce vysílá pravidelně v Norsku i ve Španělsku. V první zmíněné zemi už mají i svou verzi. Když se tu jednou pohádka nevysílala, diváci dokonce demonstrovali televizi pod okny.

Když chtěl režisér Vorlíček, aby sova Rozárka i za dne mrkala, šťouchal do ní stéblem slámy.

Zdroj: redakce, Český rozhlas, ČSFD, iDNES.cz

