Matějovský v Jedné rodině omylem ukázal, co skrývá v trenkách. Střihač na Nově dostane za uši

Už dlouho je herec Vašek Matějovský idolem dívek a žen, které by rády pobyly alespoň chvíli v jeho blízkosti. A teď jim dal mladý fešák zřejmě další důvod! Ve včerejším díle seriálu Jedna rodina dal totiž divákům nahlédnout, co skrývá pod trenkami – a zřejmě ne dobrovolně.

Přítelkyně Klára bude pyšná

Zkrátka si na natáčení vyrazil naostro, kamera ho zabírala ze špatného úhlu a hned v prvních minutách se dámám nabídl pohled na jeho přirození. Je s podivem, že něco takového tam střihači Novy nechali, ale pokud si zrovna šli uvařit kafe, je možné, že si rozvaleného Matějovského ani nevšimli. Exkluzivní pohled tak divačkám nabídli hned v prvních minutách 45. dílu.

Na druhou stranu je Matějovský odjakživa pro každou legraci, miluje adrenalin, a jakmile se někde chystá nějaká špatnost, jistě tam je mezi prvními. Je tak možné, že si z toho vůbec nic nedělá a s jeho novou přítelkyní Klárou se televiznímu záběru jen zasmáli. Ta má alespoň jistotu, že všichni vědí, jaké má doma štěstí.

Zkrotí Viléma rázná Olga?

Někteří nové dějové linky vítají, další jsou rozčílení, že už to dávno není jen o střídavé péči v „jedné rodině“, ale je tam tolik nových postav, že je to dávno přestalo bavit. Příběh se z pečovatelského domu přesunul na kliniku IVF, mezi jejíž zaměstnance patří také cílevědomá embryoložka Olga. Její biologické hodiny ale začínají tikat a ona zoufale touží po dítěti. Bude Vilém ten pravý? „Vilém není v žádném případě špatný člověk, jenže když ho něco napadne, jde to okamžitě udělat, pak ho napadne něco jiného, tak od toho prvního odejde. To způsobuje spoustu rozporuplných situací,“ prozradil o své roli Matějovský.

Olga má představu o budoucím otci svých dětí jasnou, jenže najít toho pravého je trochu problém. Když jí do života vstoupí spontánní kajakář Vilém, je okamžitě zamítnut stejně jako všichni ostatní zájemci před ním. Jenže se nedá odradit, a tak je na pořádně komplikovaný, ale neskutečně romantický příběh zaděláno. A poprvé se zdá, že mu konečně dala šanci!

Do děje se přidá navíc ještě Martin Zounar. „Trenér Kolibřík je taková zábavná a netradiční postava, je fajn se ukázat zase v jiné poloze než jako doktor Švarc z Ordinace. Nechal jsem se inspirovat mým trenérem plavání z dětství, takže budu chodit kolem vody a hulákat. Je tu spousta kolegů, které mám rád. Také je tu spousta mladých talentovaných herců, to vidím rád,“ řekl o své roli.

