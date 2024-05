Meghan Markle je příbuzná Churchilla, Osbourne neandertálce. I další celebrity mají zajímavé předky

Taylor Swift je v současnosti jedním z největších pojmů hudebního průmyslu. Její koncerty jsou beznadějně vyprodané, a pokud hovoříme o ikoně, pak je to právě americká zpěvačka a textařka. Popová hvězda prodala po celém světě stovky milionů alb a nasbírala miliardy streamů, což z ní dělá jednu z nejslavnějších osobností světa.

Genealogická společnost Ancestry.com nedávno oznámila, že Taylor Swift je příbuzná Emily Dickinson, jedné z nejvýznamnějších básnířek v americké historii. Jsou sestřenice ze šestého kolene a podobnost mezi nimi je zřejmě jen čistě náhodná, vezmeme-li v úvahu Swiftovo poslední album s názvem The Tortured Poets Department (Oddělení mučených básníků).

Vlad Napichovač, inspirace pro Draculu

Než anglický herec Robert Pattinson získal roli Batmana, jeho nejslavnější postavou na plátně byl upír Edward Cullen ve filmech Twilight. Přestože genealogové na Ancestry.com neměli žádné skutečné upíry, se kterými by Pattinsona spojili, našli super věc.

Ukázalo se, že Brit je příbuzný Vlada Napichovače, notoricky známého rumunského vládce z 15. století, který si, nepřekvapivě, užíval napichování lidí na hroty. Vlad byl prý inspirací pro Draculu, nejslavnějšího upíra v literární historii z pera irského autora Brama Stokera.

Winston Churchill a William Shakespeare

Může být americkou členkou královské rodiny, ale vévodkyně ze Sussexu Meghan Markle má britské předky. První je velký válečný premiér Winston Churchill. Genealogický web MyHeritage.com zjistil, že Churchill a Markle jsou bratranec a sestřenice ze šestého kolene. Meghan je náhodou také vzdálenou sestřenicí (přes třináct dalších lidí) slavného anglického dramatika Williama Shakespeara.

Neandertálci a Jesse James

Samotný princ temnot, Ozzy Osbourne, má jeden z nejpůsobivějších rodokmenů. Studiem jeho DNA vědci odhalili, že zpěvák Black Sabbath je potomkem neandertálského muže. Když se posunuli v historii kupředu, spojili ho se starými Římany zabitými během erupce Vesuvu v roce 79 našeho letopočtu. Pokud by to nestačilo, sdílí DNA také se slavným americkým psancem z Divokého západu Jessem Jamesem a posledním ruským carem Mikulášem II.

Richard III. a Conan Doyle

Anglický herec, známý svou rolí doktora Strange v Marvelovkách, si tak trochu zvykl brát role spojené s lidmi, se kterými je příbuzný. V roce 2016 si Benedict Cumberbatch zahrál velkého Richarda III. v seriálu The Hollow Crown od BBC. Podle genealoga na univerzitě v Leicesteru je herec králův bratranec z druhého kolene přes šestnáct dalších lidí. I když to zní dost vzdáleně, ve skutečnosti je to blíž než většina ze 17 milionů lidí ve Spojeném království, kteří mohou vysledovat vazby na krále z 15. století.

Reálně je to tak blízko, že Cumberbatch byl pozván, aby přečetl báseň v leicesterské katedrále během pohřbu těla středověkého krále v roce 2015. V letech 2010–2017 hrál Cumberbatch slavného anglického detektiva Sherlocka Holmese v seriálu BBC Sherlock, který byl založen na dílech sira Arthura Conana Doyla. Conan Doyle a Cumberbatch jsou také v přízni, přičemž Ancestry.com zjistil, že jsou vzdálenými bratranci.

Zdroje: history.co.uk, Ancestry.com, MyHeritage.com

KAM DÁL: Justiční omyl! John Lennon s Yoko Ono měli jasno, a co vy?