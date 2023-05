Na Bartošové se pokrytecky parazituje i po její smrti. Kvůli seriálu zase ožívají zapomenuté skandály

S Ivetou Bartošovou je často spojováno tvrzení, že ji zabila bulvární média, která na jejím pádu dlouhé měsíce parazitovala. Sám režisér Michal Samir se nechal slyšet, že i on byl jedním z těch, kteří se na jejím divokém období „tak trochu vezli“. S kamarády si třeba posílali SMS zprávy a vysmívali se tomu, co se u Bartošové zase děje. A určitě není jediný. Kolikrát byly všemožné eskapády tak bizarní, že snad byly předurčeny k zájmu médií i široké veřejnosti.

Kde budeme hledat pravdu?

Tenkrát možná listovali bulvárním plátkem i ti, kteří ho jindy nečetli. Maja Hamplová, castingová režisérka, řekla, že na tom, jak Bartošová dopadla, jsme participovali tak nějak všichni. Jenže když je po 9 letech takřka klid, přišel televizní projekt, který otevřel vše, co se horko těžko uklidnilo. A kdyby se neobjevil, nebyl by důvod o všem znovu mluvit. Není to tak trochu pokrytectví celé produkce? A stejně je tak pokrytectvím, že vznikl tento článek nebo kterékoliv další.

Vypadá to, jako kdyby Bartošová byla i po své smrti nevyčerpatelným tématem. Možná je nasnadě položit si otázku, nakolik je vhodné natočit příběh plný vášně, touhy po úspěchu i lidské tragédie, když je to pro diváky zajímavé. V diskuzích na internetu totiž často zaznívalo ještě jedno dilema – byla Bartošová chudák, který měl smůlu na špatné lidi, nebo člověk, o kterém vlastně jen spekulujeme? A jak můžeme znát pravdu, když už nám ji nikdo nepotvrdí? Jako zpěvačka má své čestné místo v českém hudebním světě. Ale minisérie si kladla za cíl vykreslit ji hlavně jako člověka. A každý, kdo s ní měl co do činění, bude mít na situaci svůj subjektivní názor. A ten je potom ještě podroben názoru diváka. Těžký úkol, těžký...

Byli milenci, nebyli milenci...

Znovu se tak probírá její milenecký poměr s Ladislavem Štaidlem, potrat, nevěra s Rudolfem Hrušínským nejmladším, narození syna Artura, údajný únos Romanem Třískou, manželství s Josefem Rychtářem, údajný únos do Itálie o pár let později, ve kterém figuroval Zdeněk Macura, nebo vztah s Domenicem Martuccim. Znovu ožívají také skandály kolem jejího pohřbu. Vdovec Josef Rychtář neumožnil rodině, aby Ivetu pohřbili v rodných Beskydech, a její blízcí pak odmítli na pohřeb přijít. Nebyl tam ani syn Artur, který šel toho dne normálně do školy, samozřejmě za doprovodu fotografů. Urnu s ostatky Ivety má mít u sebe dodnes Rychtář, ačkoliv už je zasnoubený s jinou.

Zájmu se pochopitelně nevyhnul ani zesnulý zpěvák Petr Sepéši a jeho syn Petr, o kterém se před svou smrtí prý nestihl dozvědět. Lidé probírají, jak to skutečně bylo, spekuluje se, zda skutečně Sepéši s Ivetou chodil, proč o synovi nevěděl, zda vztah Marie Kovalecké a Petra byl vážný. Občas vznikají tak šílené konspirační teorie, že by se jednomu zatočila hlava.

Michal Samir chtěl natočit minisérii autenticky

Pozornosti se dostává také bývalému manažerovi Bartošové Tomáši Gottliebovi, který měl Ivetu vyhodit ze svého bytu, protože se nechovala dobře právě ke Kovalecké. Dokonce natvrdo řekl, že Sepéši s Bartošovou nikdy nechodil. Na přetřes přišlo samozřejmě také období, kdy měli novináři vyfotit Ivetu pomočenou, nebo fotografie z pláže, kde leží s kalhotkami naruby. To vše je mnohem hlasitější, než obraz Ivety jako ženy, která v sobě skrývala neskutečný talent a hledala lásku. A tak bychom mohli pokračovat donekonečna.

Sám Samir se nechal slyšet, že v dohodě s Arturem, synem Ivety a Ladislava Štaidla, bylo, že ten sice dostane anotace dílů, ale jak to bude zpracováno a co kdo bude v dílech říkat, to nikdo schvalovat dopředu nebude. Produkce se bála, že by to ztratilo na své autenticitě. „Nechtěl jsem se dostat do situace, že si budu muset s kýmkoli schvalovat, co může která postava říct. Chyběla by tomu pravda. Někdo by chtěl, aby se obraz blízkého či jeho samotného nějak přibarvil, nebo naopak odbarvil. To jsem nechtěl,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy režisér s dodatkem, že souhlasy pozůstalých se zpracováním samozřejmě měli.

Staré články v hlavní roli

Opravdu ale čekali to, co se strhlo na celém internetu? Jistě nebylo jejich záměrem otevřít něco, co utichalo jen velmi pomalu. I po smrti Bartošové byl totiž vydatným tématem pro média samotný Rychtář. A objevuje se toho spousta. Otázky, jak takové vykreslení vnímají pozůstalí, například Ivetina maminka, sestra, bratr nebo právě syn Artur. Zda není pokrytecké tvrdit, že Ivetu v podstatě zabila bulvární média, a pak natočit šestidílnou sérii pro komerční televizi, která si opět klade za cíl vyvolat zájem diváků. Prosby, ať už ji nechají v klidu odpočívat.

Pozornosti neušel ani bývalý bulvární novinář Pavel Novotný, který se stal ve znovuzrozeném honu jakýmsi symbolem bulváru, který může za všechno, ačkoliv dnes už dávno mediálním životem nežije a sedí na křesle starosty v pražských Řeporyjích. Velký podíl na tom nese článek webu iDNES.cz z roku 2013, který citoval jeho rozhovor pro SME.sk. V něm například Novotný devět měsíců před sebevraždou Bartošové řekl:

„Jsou to totiž celebrity, osoby veřejného zájmu, a tak si s nimi mohu dělat, co chci.“

Na otázku, zda zájem médií o Bartošovu už není v poloze, že ji jednou média zabijí: „Samozřejmě, my ji skutečně zabijeme. Ona se však zabíjí i sama, ale o tom se nebavme. Faktem je, že na ní dlouhá léta parazitujeme, lidsky ji už i lituji. Uvědomuji si, že když ji vyfotí pomočenou, je to nedůstojné, a že skutečně přispíváme k jejímu blížícímu se konci. Na druhé straně, ona nám svým způsobem života neuvěřitelně nahrává.“

„Máte pravdu, ta hranice by tam měla být. Problém je, že informace o Bartošové jsou tak hodně žádané, že to jinak nejde. Poptávka po ní je neskutečná, články o ní si otvírají i lidé, kteří bulvár nečtou.“

„Nespolupracujících celebrit je málo. Spřátelené bulvární novináře, kterým poskytují informace ze svého soukromí, přitom nemají jen mladí, ale například také slavní seriáloví herci nad 50 let, kteří se rádi prezentují, že bulvár nesnášejí. Je zarážející, že čtenáři o tom netuší.“

Třetí série rozbouřené vody určitě neuklidní

Filmy i seriály o slavných zesnulých se točí jako na běžícím páse. Obvykle jsou také u diváků velmi úspěšné. Přesto je pro veřejnost možná právě Bartošová jakýmsi ožehavým tématem, ke kterému je třeba přistupovat opatrně. Je vidět, že skandály kolem ní nebyly uhašeny, možná jen jako oheň čekaly, až je někdo znovu trochu „rozfouká“. A to se vlastně povedlo velmi jednoduše. Stačilo lidem jen trochu připomenout, a znovu se ve světě médií chrlí články, které mluví stále o tom samém dokola.

Otázkou je, zda taková pozornost veřejnosti je skutečně po chuti pozůstalým, kteří se znovu dočítají další a další domnělé pravdy o ženě, která už nikdy nedostane šanci se k čemukoliv vyjádřit.

Tím spíše, když bylo oznámeno, že už se chystá třetí řada série Iveta, která bude mapovat poslední roky Bartošové až do sebevraždy v dubnu 2014. A tady je jasné, že možná půjde ještě o daleko větší kontroverzi, než u druhé, která ukazuje vztah Ivety s Ladislavem Štaidlem.

