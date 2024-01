Na jaře ve Zlaté labuti: Roli získala Besky, Kučeru bude balit ale jiná. S Bárou je amen

Přichází grandiózní finále, jak slibují tvůrci. Ačkoliv diváky nepříjemně překvapili, když ságu rodu Kučerů ukončili třetí sérií, je jasné, že o drama nebude nouze ani v posledních dílech. Irena je totiž rozčílená, že musela podstoupit krutou léčbu elektrošoky kvůli své homosexualitě, a chystá pomstu. Už to schytala nejen Sofie, ale také Markéta. Ta už ovšem nežije, Bára je pryč a zdá se, že má paní Mašková volné ruce, aby si vybrala svou další oběť. S Alenou ji zřejmě žádné štěstí nečeká, Mašek si vyhlídne tuhle sezónu jinou… Jak jen tohle může dopadnout?

Novou postavu ztvární Šárka Krausová

Šárka Krausová, za svobodna Vaculíková, prozradila, že její postava dějem pořádně zamíchá! „Hraju Toni Adamovou, což je nová ředitelka Zlaté labutě. Takže bych řekla, že je to docela zásadní postava,“ svěřila se. To znamená, že s Bouchnerem je definitivní konec. To se možná uleví jeho představiteli Ladislavu Hamplovi, kterému už lidi prý nadávali i na ulici za to, jakého odporného slizouna hraje! Jako ředitel nejenže znásilňoval dívky ve Zlaté labuti, ale ostře vystupoval také proti židovské rodině, která se marně snažila zkrotit divokou Ester.

Zamíchá tajemná Toni kartami?

„Toni je Češka, ale dlouhá léta žila ve Francii, takže má v sobě takové francouzské kouzlo. Je to postava, která je lehce tajemná, a myslím si, že by měla diváka trochu tahat za nos a nechat ho hádat, jestli je pozitivní, nebo negativní. Tak doufám, že se nám to podaří,“ slíbila Krausová. Prozradila také, že má její postava nejedno tajemství a hlavu trochu do větru – srdce by tak mohla ukrást Petru Kučerovi! Ten přišel o svou ženu Markétu, která zemřela při porodu, a navíc milenku Báru, která musela utéct před gestapem. A zdá se, že s Veselou je amen. Její představitelka Marta Dancingerová naznačila, že její návrat je nejistý.

Dita bude laškovat s Lukášem Maškem

Původně měl utéct Kučera s ní, ale nestihl to kvůli narození svého syna. Toho se chtěl kvůli Báře vzdát a v nových dílech možná zjišťuje, jak moc by toho ve skutečnosti litoval. „Vždycky jsem si přála točit dobovku, takže je to takový můj splněný sen. Řekla bych, že téměř pro každého herce je to splněný sen. Je to opravdu krásná zkušenost, protože tu nejste v běžném civilním oblečení, ale skutečně máte jakousi masku,“ pochvaluje si Krausová novou roli.

S Ditou se nudit nebudeme

Pozadu nezůstane ani prodavačka, která v pozici nahradí Báru. Zahraje si ji šmrncovní Natalie Golovchenko, která miluje, jak o sebe ženy v této době pečovaly. „Pro mě je to móda plná ženskosti. Nebyly sociální sítě, ale psaly se dopisy, víc se četlo a bylo to víc o kontaktu mezi lidmi,“ zasnila se. Co však prozradila o své nové postavě? „Moje postava v Labuti se jmenuje Dita, je to prodavačka v kosmetice, dělá manikúru. Dita je holka, co se o sebe moc ráda stará a moc ráda se líbí, její sebevědomí je něco, co bych se od ní mohla učit. Dita se nikdy nenudí a s Ditou se nikdy nenudíš! Je ve všem hrozně pohotová, ničeho se nebojí, je plná radosti a jen tak ji něco neurazí. Spoustu jejích vlastností jí vlastně závidím a doufám, že si od ní něco ukradnu i pro sebe do života,“ rozpovídala se.

Do jejích spárů pravděpodobně padne právě Lukáš Mašek. „To je taková negativní vlastnost Dity, že se snaží zamotat hlavu tak trochu všem. A občas i těm, kterým by neměla. Mohlo by se jí to nakonec podařit třeba u Lukáše, ten je teď takový nejosamělejší,“ nechtěla prozrazovat více.

Na nové díly se mohou diváci těšit už brzy!

