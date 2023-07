Nemoci slavných: Cibulkové řekli, že nikdy nebude mít děti, Donutil upadal do bezvědomí

Na obrazovkách i v divadle zahrají za svůj život desítky, možná stovky rolí. Doma ale hrají tu jedinou, která často skrývá nejedno bolestné tajemství. Podívejte se, s čím se perou populární herci.

Pavla Tomicová

Oblíbená herečka ze seriálu ZOO zhubla v roce 2017 během pár měsíců 25 kilo. Následně přiznala, že jí k tomu pomohla diagnóza cukrovky, kvůli které se musela začít léčit a změnit životosprávu. V té době prý jedla tak málo, protože se bála, že přibere, až se to opravdu stalo. Jakmile začala jíst pravidelně, cukr i kila šla dolů. Znovu výrazně zhubla, když se jí rozpadlo manželství s Ondřejem Malým, se kterým byla 19 let. Ten se totiž zakoukal do kolegyně Kristýny Kociánové a pořídil si s ní miminko.

Mezi další slavné diabetiky patří například Halle Berry, Pavel Kříž , Nick Jonas, František Němec, Sharon Stone nebo bývalý prezident Miloš Zeman.

Klára Cibulková

Klára Cibulková, kterou mohou znát diváci z Ordinace v růžové zahradě, trpí od mládí velkými bolestmi. Má totiž skoliózu páteře, kvůli které celé tři roky denně nosila zpevňující korzet až ke krku. Operaci odmítla, bála se, že potom nebude chodit. Lékaři jí poté předpovídali, že nikdy nebude mít děti, protože je nezvládne donosit. Cibulková se nevzdala a dnes je dvojnásobnou maminkou. S Tomášem Pavelkou budují dům a jsou opravdu šťastní.

Leoš Noha

Jeden ze štamgastů seriálu Slunečná se před pěti lety dozvěděl, že má vrozenou vadu srdce. A to byl dříve vrcholový sportovec! Nikdo z lékařů to ale dříve neodhalil. Dnes se Leoš domnívá, že k rozvoji vady napomohl také herecký život, který často skýtá nepravidelnou stravu, málo spánku i stres.

Srdce mu fungovalo asi na 20 %, a dokonce minulý rok čekal na transplantaci. Nakonec ale došlo k výraznému zlepšení, a tak nebyl tak razantní zákrok potřeba. Dnes je ke svému tělu mnohem zodpovědnější a snaží se dbát na své zdraví.

Igor Bareš

Herci, kterého si můžete pamatovat například ze seriálů Osada, Lajna nebo Vyprávěj, diagnostikovali lékaři v roce 1998 Crohnovu chorobu, tedy chronické onemocnění střev. Pravidelně dochází do nemocnice, kde podstupuje biologickou léčbu. Ta mu dává velkou naději. Nemůže se sice zcela vyléčit, ale do jisté míry už se nemusí tolik omezovat a žije naplno.

Jan Hájek

Pamatovat si ho můžete jako Josefa Němce z Boženy nebo doktora Sekoru z Ordinace v růžové zahradě. Málokdo ale ví, že trpí poúrazovou epilepsií. Když se v první třídě klouzal se spolužákem, spadl hlavou na kachličky. Zpětně se prý neurologové shodli, že právě tam jeho zdravotní komplikace začaly. Při natáčení Boženy sebou při záchvatu, kdy se neznalému jeví, že je opilý, sekl tak, že si rozbil hlavu. Dokonce ho kvůli tomu vyhodili z Národního divadla.

Jordan Haj

Zpěvák a manžel krásné Emmy Smetany trpí už patnáct let alopecií. Ta se projevuje výrazným vypadáváním vlasů na různě velkých plochách hlavy. Zaručená léčba neexistuje. Nemoc se mu spustila jako výsledek stresu a od té doby se mu do života pravidelně vrací. Sám se nechal slyšet, že si někdy připadá jako netvor, a tak se rozhodl kštici shodit a je teď nakrátko.

Lenka Krobotová

Herečka trpí světlými skvrnami na kůži nepravidelných tvarů, které se objevují různě po těle. Nemoc se jmenuje vitiligo a má ji například i influencerka Veronica Biasiol, která žije s pokerovou hráčkou Bárou Mlejnkovou. Krobotová se za svou výjimečnost nestydí a odlišnost vítá. Prý, kdyby byli všichni stejní, byla by na světě nuda.

Miroslav Donutil

Miroslavu Donutilovi bylo čerstvých osmnáct, když začal bez zjevné příčiny upadat do bezvědomí a sužovaly ho záchvaty. Lékaři dodnes nevědí, co bylo příčinou, ale jeho stav připodobnili k epilepsii. Kvůli nemoci v mládí přestal pít alkohol, což dnes vítá.

„Nemohl jsem se opíjet, nestal se ze mě alkoholik, což v naší profesi hrozí. Po představení jsem nechodil s kamarády do hospody, kde se dokázali zdatně opít. Nedělal jsem to takhle třicet let, což ve mě zanechalo spoustu energie, kterou dnes můžu zdárně využívat. Z toho, co mě potkávalo dlouhá léta, jsem vytěžil maximum,“ řekl.

