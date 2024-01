Nová Výměna manželek: Další díl nabídne trans osobu, vrací se i Jana s kultovním citátem o mačkání hada

Oblíbená reality show Výměna manželek, ve které si většinou dvě ženy vymění domácnost na dobu deseti dnů, které stráví pod dohledem nového chotě, nových dětí a televizních kamer, oslavila na podzim 18 let od uvedení první epizody. V premiérových dílech v novém roce se diváci mohou navíc těšit, že se setkají s Janou, autorkou kultovního citátu „Mačkáš mi hada, d*bile“, u jejíž sousedky televizní štáb letos natáčel. Divácky atraktivní bude jistě i díl, ve kterém jedna z účinkujících osob v průběhu natáčení procházela tranzicí – a ten diváci uvidí už tuto středu! Předplatitelé videotéky Voyo ho mají k dispozici již teď.

Domča touží zachránit vztah s Kačkou

Tento týden se mohou diváci těšit na Kačku, která má doma Domču. Ta bývala kdysi Pepa, ale momentálně prochází tranzicí a sama k tomu říká: „Nejsem žádný taťka.“ Navzdory tomu, že prochází proměnou v ženu, se snaží Domča s Kačkou jejich partnerský vztah udržet, protože se velmi milují. Zejména pro Kačku to ale není vůbec jednoduché, a jak se v průběhu Výměny přiznává, mají za sebou nevěru, protože si našla muže. Chtěla se cítit zase jako žena. Velmi náročná a složitá situace pro obě strany je v díle skvěle vykreslena a Domča, která vše na kameru ochotně vysvětluje, udělá LGBT komunitě velkou službu. Ostudu si rozhodně neudělá ani jedna z nich!

Příchozí maminka Darina ale není z Domči příliš nadšená. Dokonce na ni během desetidenního pobytu nastoupí s výrokem „Buď chlap!“ Také přidá zmínku, že kdyby Kateřina Domču opravdu milovala, tak ji nikdy nepodvede, čímž svou náhradní manželku rozpláče. Nakonec se svěří s tím, že je věřící a proces změny je pro ni nepochopitelný. Kačka to prý měla zarazit hned zpočátku. Jak nakonec celých deset dní pro obě rodiny dopadne? A zůstane Kačka s Domčou poté, co si mladá maminka vyzkouší znovu život s mužem? Co na to Darina, které všechno kolem ní bude velmi nepříjemné?

U natáčení Výměny manželek nelze vyhořet, říká režisérka

„Výměna je pokaždé jiná, samozřejmě se opakují nějaké stereotypy, ale máme se stále na co těšit. Každé natáčení je nová výzva, i po tolika letech nás stále něco překvapuje, proto asi u tohoto projektu nelze vyhořet,“ říká režisérka a producentka Jana Rezková, pro kterou je Výměna manželek už srdeční záležitost.

Který díl ji ale chytnul za srdce nejvíce? „Já mám ráda každý díl, ale vzpomínám na díly, kterými jsme překročili nějakou hranici. První mezinárodní výměna v Rumunsku je moje srdcová záležitost, dodnes se s rodinou z Bígru stýkám. Samozřejmě první gay pár ve výměně se také řadí mezi mé přátele. Divácky atraktivní jsou i díly s VIP, rádi ukazujeme, že i tito lidé jsou schopni se postarat o běžnou domácnost,“ říká režisérka a producentka Jana Rezková.

