Nový románek v zákulisí ZOO? Tomešová se rozplývala nad Urbanem, odjeli spolu na Slovensko

Seriál ZOO čeká velká událost! Vrátí se Robert Urban, který si zahrál nevěrného partnera Viky Janečkové. Ten je však také nejen seriálovou hvězdou, ale především tou divadelní. A právě v jednom z představení se potkal s herečkou Michaelou Tomešovou, která si ho nemůže vynachválit. Že by mezi nimi přeskočila jiskra?

Vzájemné sympatie neskrývají

„Jseš skvělej!“ vzkázala na svém Instagramu Robertovi herečka Tomešová. Ten její náklonnost rád opětoval. Společně se totiž objevili na divadelních prknech Kalichu a zdá se, že si perfektně sedli. Pokud však fanoušci byli nadšení, že by mezi nimi přece jen něco vznikalo, mají zřejmě smůlu.

Zatímco Tomešová navzdory krizím prožívá s manželem momentálně jedno z nejkrásnějších období jejich života, Urban našel novou lásku. S tou se nedávno pochlubil na sociálních sítích a všichni museli uznat, že jde o mimořádně krásnou dámu. Zřejmě ale není z branže. Dříve Urban dlouho žil s tanečnicí Andreou Kheilovou, o jejich rozchodu se začalo spekulovat loni na jaře. Rozpad vztahu potvrdil Urban v létě. Zřejmě tak mezi Tomešovou a Urbanem jen vzniklo nové krásné přátelství! To nic nemění na tom, že by se podle internetových diskuzí k sobě báječně hodili!

Potkají se v ZOO?

Zatímco Tomešová hraje v seriálu ZOO sekretářku Adélku, která si zanedlouho vezme Romana Zacha, Urban se do známých kulis vrátí po boku mladinké Nelly Řehořové, se kterou se potkává na divadelních prknech. Ta se sice zpočátku bála, že se dočká velké kritiky diváků, nakonec si ale natáčení užívá plnými doušky.

Diváci si musí ještě chvíli na nové díly s Urbanem počkat, už teď je však jasné, že je třešničkou na dortu grandiózního finále. Natáčet by se mělo zhruba do června, hned po prázdninách se začne natáčet nový seriál, ve kterém si ale už Burešová podle dostupných zdrojů nezahraje. Vzhledem k tomu, jak tragicky dopadl u diváků seriál Eliška a Damián i Zalez do spacáku je s podivem, že se Prima nedrží seriálu ZOO, který jí perfektně funguje. Pokud se však nová věc začne natáčet až po prázdninách, mohl by být konec ZOO někdy v lednu či v únoru 2025.

